"Черный континент" рвут на куски, - С.Кожемякин

13:40 29.06.2021 "Черный континент" рвут на куски



Как и сто лет назад, Африка остается объектом колонизации и ареной соперничества. Это привело к росту напряженности вокруг Западной Сахары и обострению ситуации в других странах.



Безнаказанность убийц



"Бесстыдный буржуазный грабеж и грязное дело избиения африканских туземцев… при помощи усовершенствованных смертоносных орудий" - так характеризовал В.И. Ленин колониальную политику европейских держав. Если что-то существенно изменилось с тех пор, то лишь перечень ведущих захватническую политику государств. К старым "акулам" добавились молодые. Некоторые из них когда-то сами находились под чужеземным игом, но это нисколько не умеряет аппетиты тамошней буржуазии. Единственное вынужденное ограничение - масштабы экспансии. В отличие от крупных игроков малые ограничиваются ближайшим окружением. Кроме того, они должны лавировать, играя на противоречиях и прибегая к покровительству некоторых держав.



Жертвой буржуазных притязаний много лет является Западная Сахара. Бывшая колония Испании, после ухода которой была оккупирована Марокко. Это стало грубым нарушением резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и заключения Международного суда о праве сахарского народа на самоопределение. Борьбу за независимость возглавил Фронт ПОЛИСАРИО, в 1976 году провозгласивший создание Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). Независимость этого государства признана десятками стран, включая большинство африканских, оно является полноправным членом Африканского союза. В свою очередь ООН рассматривает Фронт ПОЛИСАРИО как единственного законного представителя народа Западной Сахары.



Партизанская война, стоившая марокканской армии серьезных потерь, вынудила Рабат пойти на перемирие. Восток региона ("Свободная зона") отходил под контроль САДР, в то время как королевство обязывалось провести на территории Западной Сахары референдум о независимости.



За прошедшие с тех пор тридцать лет плебисцит так и не состоялся. Марокко рассматривает регион в качестве своих "южных провинций", огородив их системой оборонительных сооружений и эксплуатируя богатейшие ресурсы. Среди них месторождение Бу-Краа, где сосредоточено три четверти мировых запасов фосфоритов.



Сторонники САДР жестоко преследуются. В совместном заявлении 285 правозащитных организаций из разных стран мира говорится о грубом нарушении Марокко гуманитарного права - произвольных арестах и пытках, экспроприации имущества, депортациях. Недавно жертвой беззакония стал активист Хасан Далил, похищенный и подвергшийся пыткам после того, как вывесил флаг САДР на крыше своего дома.



В конце прошлого года Марокко пошло на окончательный срыв перемирия. В "Свободную зону" были введены войска, после чего Фронт ПОЛИСАРИО сообщил о возобновлении боевых действий. Однако в условиях военного превосходства королевства конфликт больше напоминает ту самую грязную бойню, о которой писал Ленин. Западносахарских бойцов уничтожают с воздуха. Ударом боевого беспилотника убит один из командиров - Адда аль-Бендир.



Дипломаты САДР пытаются донести до мира правду. По их словам, ситуация вокруг Западной Сахары является вопросом незавершенной деколонизации и экспансии, с помощью которых марокканские элиты пытаются прикрыть свои провалы. "Бездействие и самоуспокоенность мирового сообщества подтолкнули оккупантов к нарушению всех норм международного права и разжиганию новой войны с уверенностью в своей безнаказанности", - подчеркнул постпред САДР при ООН Сиди Омар.



Такова горькая истина. Вспоминая о правах человека, когда нужно наказать Иран или Китай, в данном случае Запад занял позицию постороннего. Продлив осенью прошлого года мандат миротворческой миссии, Совбез ООН исключил любые упоминания о референдуме. И это при том, что размещение "голубых касок" изначально связано именно с обеспечением голосования. Третий год остается вакантным место личного посланника генсека ООН по Западной Сахаре.



Покровители оккупации



Дело здесь не только в политике Марокко, пытающегося заблокировать любые посягательства на ее хозяйничанье в регионе, но и в силе союзников страны. То чувство безнаказанности, о котором сказал Омар, возникло после вполне конкретных событий. Например, соглашения с Евросоюзом о рыболовном промысле. Вопреки протесту ПОЛИСАРИО, в него были включены воды Западной Сахары. Еще более гнусным шагом стала американо-марокканская сделка. В обмен на установление Рабатом отношений с Израилем администрация Трампа признала Западную Сахару частью королевства и постановила открыть там американское консульство.



Новые власти не спешат ничего менять. В беседе с марокканским коллегой госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "отмена признания не является неизбежной", и отметил "ключевую роль" Рабата в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке. После этого интернет-сайт госдепартамента разместил текст соглашения с Израилем и Марокко, открытый доступ к которому прежде был закрыт. Схожим образом поступило ЦРУ, опубликовавшее карту королевства с "южными провинциями".



"Освящением американского признания Марокканской Сахары" назвал премьер-министр монархии Саадеддин Османи военные учения "Африканский лев". Они прошли с 7 по 18 июня с участием армий Марокко, США и других стран НАТО. В последний момент Вашингтон отказался от маневров на территории Западной Сахары, но артиллерийские стрельбы были проведены всего в 50 км от алжирского района Тиндуф. Там расположены лагеря западносахарских беженцев и базируется правительство САДР.



Упорство администрации Байдена не поколебала даже позиция конгресса. Комитет Палаты представителей по иностранным делам поставил под сомнение открытие консульства и продажу Марокко боевых дронов. Под аналогичным обращением подписались 27 сенаторов. Влияние лоббистов сделки, впрочем, оказалась весомее. Как заявил представитель Американского еврейского комитета Джейсон Айзексон, Западная Сахара - "историческая часть Марокко" и США должны защитить интересы стратегического партнера.



Поощряемое из-за океана королевство действует все более вызывающе и спровоцирова-ло конфликт с Мадридом. Поводом стал приезд в Испанию президента САДР Брагима Гали для лечения от COVID-19. Марокканские власти назвали это "враждебным сговором с целью подрыва территориальной целостности". Посол монархии был отозван на родину, но этим демаршем Рабат не ограничился. Марокканские пограничники сняли контроль на границе с Сеутой - испанским владением на африканском побережье, после чего туда хлынули нелегальные мигранты. Их число превысило 8 тыс., включая 1,5 тыс. детей и подростков. На провокацию Мадрид ответил стягиванием войск и высылкой непрошеных гостей.



В остром споре США не стали поддерживать союзницу по НАТО, посоветовав решать разногласия на двусторонней основе. Схожим образом поступили европейские страны. В Париже подчеркнули важность сотрудничества с Марокко, предложив посреднические услуги. За скобками осталась подоплека этого "миролюбия". Франция является главным источником иностранных инвестиций в королевстве. Одним из крупных проектов французского капитала стала высокоскоростная железная дорога Танжер-Кенитра.



Да и сама Испания не горит желанием углублять конфликт. Там даже вызвали Брагима Гали в суд, заставив дать показания по обвинениям некоей "диссидентской группы ПОЛИСАРИО" в репрессиях. После этого президент САДР счел за лучшее уехать в Алжир.



Арена колонизации



События вокруг Западной Сахары демонстрируют растущие аппетиты капитала. Тревожные сигналы поступают из алжирского региона Бешар, где обострился пограничный конфликт с Марокко. Это может быть прологом к более решительным действиям королевства и стоящих за ним держав против крупнейшей страны Африки. Задачу облегчает политический кризис в Алжире. Вспыхнувшие в 2019 году протесты против выдвижения президента Абдельазиза Бутефлики на пятый срок привели к его отставке. Однако выступления на этом не закончились. Их участники требуют полной смены политического режима, опорами которого являются вооруженные силы и правящая партия - Фронт национального освобождения (ФНО). После вызванного пандемией перерыва протесты возобновились. Каждую неделю тысячи людей выходят на улицы городов, нередко вступая в ожесточенные столкновения с полицией. Пожарные, врачи, почтовые служащие провели забастовки в ответ на скачок цен и низкие зарплаты.



Росту недовольства способствует экономическая ситуация. Безработица превышает 12 процентов, а среди молодежи - 30 процентов. До многолетнего минимума упала добыча газа и нефти - продукции, доля которых в экспорте превышает 90 процентов. Дефицит бюджета достиг 22 млрд долл., или 15 процентов ВВП. В то же время золотовалютные резервы сократились за шесть лет с 200 до 47 млрд долл. Программы диверсификации так и не были реализованы, и в прошлом году Алжир разрешил иностранные займы. Соответствующий запрет был введен в ответ на катастрофу 1990-х годов - "черное десятилетие". Заняв у меж-дународных кредиторов свыше 30 млрд долл., правительство было вынуждено следовать их условиям, вводя меры жесткой экономии. Это лишь обострило накал гражданской войны, в которой властям противостояли исламисты.



Отменив мораторий на кредиты, руководство не спешит ими воспользоваться. Как заявил премьер-министр Абдельазиз Джарад, сотрудничество с МВФ ограничит способность проводить независимую политику. Это откровенно злит западные страны, чьи СМИ и правозащитные организации вроде "Эмнисти интернэшнл" объявили алжирским властям настоящую войну, поддерживая антиправительственные движения. В самих протестах все сильнее сепаратистские нотки. Центром выступлений становится населенный берберами регион Кабилия, многие организации требуют для него широкой автономии. В ряды недовольных активно проникают радикальные исламисты из движения "Рашад", главари которого обосновались в Европе.



Прошедшие 12 июня досрочные парламентские выборы лишь увеличили опасность дестабилизации. Число мандатов ФНО сократилось вдвое, теперь у него лишь 105 депутатов из 407. Такая же участь постигла его партнера по правящей коалиции - Национальное демократическое объединение. Зато резко увеличилось представительство исламистских партий. Среди них Движение национального строительства и Движение общества за мир, являющееся крылом международной организации "Братья-мусульмане"*. В сумме они получили больше 100 мест. Президент Абдельмаджид Теббун не видит в этом опасности, приводя в пример Турцию, где политический ислам якобы доказал свою эффективность.



Это самоуспокоение может сыграть злую шутку, тем более что многие силы подвергают сомнению легитимность власти. Явка на выборах составила всего 30 процентов, а в Кабилии - меньше 1 процента. Ряд партий левой и проберберской направленности - Фронт социалистических сил, Рабочая партия и другие - бойкотировали голосование.



Дестабилизация Алжира может оказать влияние на огромный саванный регион - Сахель. Обстановка там ухудшается с каждым годом. Засухи и неурожаи нанесли тяжелейший урон экономике, довершила дело пандемия. Еще до нее в трех странах Сахеля - Мали, Нигере, Буркина-Фасо - голодали 3,3 млн человек, теперь их число выросло до 7,4 млн. Почти 25 млн жителей нуждаются в срочной гуманитарной помощи.



Следствием кризиса и одновременно источником новых бед для населения является политическая нестабильность. В мае в Мали произошел очередной военный переворот - второй за восемь месяцев. Еще более серьезной угрозой стал религиозный экстремизм. Исламистские группировки установили контроль над обширным регионом на стыке границ Мали, Нигера и Буркина-Фасо, совершая кровавые рейды в сопредельные районы. В начале июня они сожгли деревни в провинции Яга на севере Буркина-Фасо, убив 170 с лишним жителей. Ранее сотни человек стали жертвами расправ в Нигере. Общее число потерь среди мирного населения только в прошлом году составило 2,4 тыс., а число беженцев выросло за два года с 70 тыс. до 1,6 млн.



Начатая в 2014 году антитеррористическая операция "Бархан", костяк которой составил 5-тысячный французский контингент, фактически провалилась. 10 июня президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о скором ее завершении и старте новой международной кампании с ключевой ролью США. В начале третьего десятилетия XXI века новая колонизация Африки набирает обороты.



*Запрещена в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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