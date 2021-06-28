70-летняя активистка из Ангрена была задержана во время спецоперации, похожей на поимку опасного террориста

13:41 29.06.2021

Понедельник, 28 Июня 2021



Пожилая пенсионерка-общественница и бывший медик Каромат Аширова, известная среди жителей Ангрена (промышленный города в Ташкентской области) как "сестра-писательница", 21 июня была задержана и принудительно вывезена из своего дома №77 по улице Хулкар в ходе оперативного мероприятия, организованного против нее сотрудниками внутренних дел, словно матерая уголовница. Ее вывели из дома и затолкали в стоявшую машину с решетками не менее 40 силовиков в черной униформе и во всеоружии.



Об этой дикой истории рассказывается в видеорасследовании интернет-издания Effect.uz, куда после случившегося обратились родственники активистки и те, кому она оказывала реальную помощь.



Каромат Аширова с внуками



По словам жителей, с которыми удалось пообщаться репортерам, "пишущая" женщина пользовалась огромной популярностью, поскольку старалась по мере сил и возможностей помогать всем, кто к ней обращался.



"Лично я поделилась с ней своей болью, что вот уже на протяжении 19 лет проживаю в здании заброшенного завода, так как у меня нет дома. Таких, как я, 250 человек. Видя, как мы мучаемся с этой проблемой, и, сочувствуя нам, Каромат-опа (уважительное обращение к старшим по возрасту в Узбекистане - ред.) вместе с нами добралась даже до руководства областного хокимията (администрации - ред.)";



"До этого я обращалась к нашему хокиму каждую неделю, всего 13 раз. Про тщетные визиты в махаллю (квартальный комитет - ред.) и говорить не приходится. Никто из них не помог. Тогда я пришла просить нашу "сестру" о помощи. Когда я голодала [вместе с семьей], Хаджи-она (верующая женщина, совершившая хадж в Мекку и пользующаяся авторитетом в местном сообществе - ред.) сама привозила нам домой муку мешками. В дни, когда мне было плохо, она обязательно справлялась обо мне. Она просто хотела помочь бездомным людям";



"Ни виртуальная приемная, ни другие официальные организации не смогли помочь. Наша ситуация просто критическая. Мы никем не приходимся Каромат-опе, но она не преступница, она [наоборот] отстаивала интересы народа. Мы сейчас пришли сюда, как только узнали про вчерашнюю дурную новость (произвол с задержанием пожилой активистки - ред.), чтобы выразить солидарность в такой непростой для нее ситуации", - наперебой рассказывают женщины, собравшиеся в доме Каромат Ашировой на следующий после случившегося день, на камеру.



"Я очень горжусь своей сестрой. Это женщина, совершившая хадж, читающая намаз и желающая добра для всех. Недавно ей исполнилось 70 лет. 38 лет проработала врачом. До сих пор люди ее благодарят за профессиональную работу. А ее задерживали как террористку - ряды одетых во все черное и в масках "штатских" тянулись с начала улицы и до конца, нам не давали даже шелохнуться, будто моя сестра кого-то убила или ограбила! Даже в моем доме провели обыск. Зачем? Для чего? Что искали? Я - обычная пенсионерка, живу на пенсию в 570 тысяч сумов (немногим больше $50). Хотя настоящие бандиты и воры - чиновники сами и есть, стрелять их надо - весь город уничтожили…".



"Сколько больниц закрылось [в последнее время] в нашем городе. Например, инфекционная больница в Ангрене раньше была переполнена до предела, но сейчас ее переместили в маленький объект. При этом численность населения ведь выросла в разы. Теперь больные не знают, куда им податься в случае надобности (инфекционные болезни никуда не делись - ред.). То же - с рядом других закрытых [по не известным причинам] лечебных учреждений", - говорит Зухра Акбарова, родная сестра Каромат Ашировой.



По словам Акбаровой, ее сестра вышла к местной власти с предложением разместить нуждающихся в жилье в пустующих заброшенных зданиях в городе - люди даже готовы сами, за свой счет, их обустроить. Однако некоторым [чиновникам] это не нравится, и они интерпретируют ее инициативу по-своему.



"Нет абсолютно никакого порядка и на рынке в Ангрене. У продавцов бесстыжим образом изымают большую, чем положено, сумму. Работающие здесь "паттачи" (сборщики денежных пошлин за торговые места - ред.) вам не позволят взвешивать товар на своих весах. Торговцев, прибывших сюда из других регионов [у которых цены значительно ниже], руководство рынка не пускает, придумывая разные причины, и преследуя исключительно собственные корыстные цели и выгоду. Моя сестра не раз обращалась в местный хокимият и множество других госорганов, чтобы добиться выделения торговых точек для бедствующих сирот и инвалидов. Но в таких случаях у, казалось бы, "бесхозных" мест вдруг обнаруживался совсем не бедствующий "хозяин", которому предпочтительнее заниматься перепродажей, накручивая на продукцию "кусающие" цены", - сетует Зухра Акбарова.



"Ангрен превращается в бесхозный город. Город уничтожается. Население растет, а развития при этом нет. Потому что повсюду коррупция. "Вина" моей сестры лишь в том, что она заботилась о нуждающихся и совершала благие дела!" - заключает она.



На кадрах видеозаписи видно, как возмущенные случившимся выступающие сменяют друг друга.



В своем интервью журналисту дочь Каромат Ашировой, Севара (возможно, Нигора - слышно не отчетливо), также с гордостью признает, что ее мать - признанная во всей округе защитница прав нуждающихся.



"Моя мама была такой же принципиальной и честной, как сейчас, еще в советские времена. Всегда помогала людям, даже вещами, помню, как она подарила [одной семье] телевизор из дома. Мама принудительно была увезена из собственного дома при участии огромного числа силовиков, будто совершила какое-то варварское злодеяние. Только потому, что, видя факты несправедливости к людям и думая об их интересах, не могла промолчать - спорила с должностными лицами рынка, руководителями разных организаций. (…) Кстати, благодаря именно ее вмешательству в Ангрене остановили процесс сноса трех еще крепких зданий общежития советской поры (они могли бы простоять еще много лет - почему бы не отдать в эксплуатацию бездомным семьям?). (…) Местные жители прекрасно знают, каким образом директор рынка нажил целое состояние!" - говорит молодая женщина.



Редакция Effect.uz попросила Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и ряд других органов власти провести тщательное исследование дела Каромат Ашировой. Арест женщины такого возраста в Узбекистане происходит, насколько известно, впервые.



Соб. инф.