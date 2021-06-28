 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.06.2021
13:51  В одном из каньонов Казахстана обнаружили таинственный монолит
13:49  Слегка повысив градус: ждет ли Россию и ЦА нашествие климатических мигрантов
13:48  В ритме штамма: что известно о "Лямбда"-варианте коронавируса
13:46  Секс, ложь и политика: как во Франции убивают отцов
13:43  Мигранты в РФ не поедут. Россияне сами станут мигрантами…
13:41  70-летняя активистка из Ангрена была задержана во время спецоперации, похожей на поимку опасного террориста
13:40  "Черный континент" рвут на куски, - С.Кожемякин

13:29  Племянник президента Казахстана Токаева - Каныш Избастин переизбран главой Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
13:12  Афган-армия (что от нее осталось) штурмует погранКПП на узбекской границе. Просят защиты...
12:44  "Кто сильнее, тот и прав": Какое место займет Россия в новом политическом замесе, - "СП"
12:40  Что творится с американской демократией? О новых приемах борьбы с "внутренним терроризмом", - В.Прохватилов
12:23  Гани напрасно слетал к Байдену. Привез только совет мириться с талибами
11:45  Громадье планов. В Казе раскручивают гипер-проект "Академия Елбасы"
10:58  Жапаров перелетел к Рахмону и они вместе гуляют по Душанбе
10:54  Чехия, без всякого суда, официально требует от РФ выплатить ей 25 млн евро "компенсации" за взорвавшиеся в 2014 году воен-склады
09:48  Батыр! Глава КырМинздрава Бейшеналиев вылечился от КОВИ "иссык-кульским корнем"
09:36  Эпидемия в Нур-Султане вышла из-под контроля? - А.Ибраев
09:18  Потенциальное прокси-ополчение Ирана в Афганистане, - Л.Шашок
08:32  83 государства против "Исламского", - М.Беленькая
08:18  Справится ли Казахстан с индийским штаммом? - А.Бектенова
08:15  Российско-китайский договор - новое измерение в глобальной политике, - В.Павленко
08:13  Почему люди покидают Азербайджан, если экономика его растет? - А.Асалыоглу
08:00  Что запрещено в России и мире, то разрешено в Узбекистане! - Б.Ташпулатов
07:49  Как одурачивают русскую Украину, - А.Новожилов
07:17  Визит Садыра Жапарова в Туркменистан. Чего удалось достичь
00:41  У Москвы и Пекина нет общих ценностей, но есть общий противник, - В.Скосырев
00:40  COVID-19: все следы ведут в США? Против России развязана биологическая война, - В.Панов
00:39  Визит Жапарова в Душанбе граждане Киргизии восприняли негативно, - В.Панфилова
00:23  Прилетевшегося в Ашгабат КырПреза Жапарова встретил в аэропорту... всего лишь министр энергетики Пурчеков
Понедельник, 28.06.2021
22:45  Ни хао, ни Мао. Лидеры России и Китая решили встречаться партиями, - репортаж А.Колесникова
17:10  Саудовского принца Фахда приговорили к смертной казни. Оказался изменником
17:01  Афган. Масса способов позорно проиграть войну, - В.Прохватилов
13:50  "Мертвая Казстройка" LRT неожиданно ожила. Что происходит?
13:49  В Узбекистане решили "проинспектировать" Русскую церковь
13:46  Едзи Камэяма: Китай и Россию связывает только борьба с Америкой
13:45  Злые поставщики или заговор мафии: почему в Таджикистане дорожает топливо
13:42  Вы кто? Невероятная история о памятнике эмиру Тимуру в казахстанском Туркестане
13:41  Кыргызские "активисты" подали в МУС второй иск против зверств таджикской военщины
13:39  "Существует вне географии": как ИГ* покоряет Африку, - Л.Мисник
13:37  Сеул распахивает двери для узбекских гастарбайтеров. Они уедут из Казахстана?
13:36  Смена приоритетов? Почему мигранты массово отправляются не в Россию, а в Казахстан
13:32  Сквозь "закрытую" таджико-кыргызскую границу легко просачиваются женщины-батрачки. Под чадрой не видно
13:30  Пели ваши денежки. Казпевун Кудайберген стал "послом" РосСбербанка
10:57  Прошибает иммунитет. Коронавирус мутировал и усилился
10:17  Талибы захватили еще один КПП на границе с Таджикистаном - Шахритус
10:04  "Прелесть" западных "правил" именно в отсутствии конкретики, - глава МИД РФ С.Лавров (статья)
09:39  Financial Times: "шокирующие" военные достижения Китая
08:53  Посидим поохаем. Дипломатия бабы Вали. Путин послал Матвиенко успокаивать "союзничков" в ЦА
07:53  "МК": Талибы не полезут в ЦА, наверное... - робко надеются рос-эксперты
07:44  Номады давно не кочуют. Можно ли говорить об отсутствии значительных миграционных настроений в Казахстане?
07:34  КырДепутат и сват экс-преза Абжалиев вернулся на родину и сдался следствию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
70-летняя активистка из Ангрена была задержана во время спецоперации, похожей на поимку опасного террориста
13:41 29.06.2021

Понедельник, 28 Июня 2021

Пожилая пенсионерка-общественница и бывший медик Каромат Аширова, известная среди жителей Ангрена (промышленный города в Ташкентской области) как "сестра-писательница", 21 июня была задержана и принудительно вывезена из своего дома №77 по улице Хулкар в ходе оперативного мероприятия, организованного против нее сотрудниками внутренних дел, словно матерая уголовница. Ее вывели из дома и затолкали в стоявшую машину с решетками не менее 40 силовиков в черной униформе и во всеоружии.

Об этой дикой истории рассказывается в видеорасследовании интернет-издания Effect.uz, куда после случившегося обратились родственники активистки и те, кому она оказывала реальную помощь.

Каромат Аширова с внуками

По словам жителей, с которыми удалось пообщаться репортерам, "пишущая" женщина пользовалась огромной популярностью, поскольку старалась по мере сил и возможностей помогать всем, кто к ней обращался.

"Лично я поделилась с ней своей болью, что вот уже на протяжении 19 лет проживаю в здании заброшенного завода, так как у меня нет дома. Таких, как я, 250 человек. Видя, как мы мучаемся с этой проблемой, и, сочувствуя нам, Каромат-опа (уважительное обращение к старшим по возрасту в Узбекистане - ред.) вместе с нами добралась даже до руководства областного хокимията (администрации - ред.)";

"До этого я обращалась к нашему хокиму каждую неделю, всего 13 раз. Про тщетные визиты в махаллю (квартальный комитет - ред.) и говорить не приходится. Никто из них не помог. Тогда я пришла просить нашу "сестру" о помощи. Когда я голодала [вместе с семьей], Хаджи-она (верующая женщина, совершившая хадж в Мекку и пользующаяся авторитетом в местном сообществе - ред.) сама привозила нам домой муку мешками. В дни, когда мне было плохо, она обязательно справлялась обо мне. Она просто хотела помочь бездомным людям";

"Ни виртуальная приемная, ни другие официальные организации не смогли помочь. Наша ситуация просто критическая. Мы никем не приходимся Каромат-опе, но она не преступница, она [наоборот] отстаивала интересы народа. Мы сейчас пришли сюда, как только узнали про вчерашнюю дурную новость (произвол с задержанием пожилой активистки - ред.), чтобы выразить солидарность в такой непростой для нее ситуации", - наперебой рассказывают женщины, собравшиеся в доме Каромат Ашировой на следующий после случившегося день, на камеру.

"Я очень горжусь своей сестрой. Это женщина, совершившая хадж, читающая намаз и желающая добра для всех. Недавно ей исполнилось 70 лет. 38 лет проработала врачом. До сих пор люди ее благодарят за профессиональную работу. А ее задерживали как террористку - ряды одетых во все черное и в масках "штатских" тянулись с начала улицы и до конца, нам не давали даже шелохнуться, будто моя сестра кого-то убила или ограбила! Даже в моем доме провели обыск. Зачем? Для чего? Что искали? Я - обычная пенсионерка, живу на пенсию в 570 тысяч сумов (немногим больше $50). Хотя настоящие бандиты и воры - чиновники сами и есть, стрелять их надо - весь город уничтожили…".

"Сколько больниц закрылось [в последнее время] в нашем городе. Например, инфекционная больница в Ангрене раньше была переполнена до предела, но сейчас ее переместили в маленький объект. При этом численность населения ведь выросла в разы. Теперь больные не знают, куда им податься в случае надобности (инфекционные болезни никуда не делись - ред.). То же - с рядом других закрытых [по не известным причинам] лечебных учреждений", - говорит Зухра Акбарова, родная сестра Каромат Ашировой.

По словам Акбаровой, ее сестра вышла к местной власти с предложением разместить нуждающихся в жилье в пустующих заброшенных зданиях в городе - люди даже готовы сами, за свой счет, их обустроить. Однако некоторым [чиновникам] это не нравится, и они интерпретируют ее инициативу по-своему.

"Нет абсолютно никакого порядка и на рынке в Ангрене. У продавцов бесстыжим образом изымают большую, чем положено, сумму. Работающие здесь "паттачи" (сборщики денежных пошлин за торговые места - ред.) вам не позволят взвешивать товар на своих весах. Торговцев, прибывших сюда из других регионов [у которых цены значительно ниже], руководство рынка не пускает, придумывая разные причины, и преследуя исключительно собственные корыстные цели и выгоду. Моя сестра не раз обращалась в местный хокимият и множество других госорганов, чтобы добиться выделения торговых точек для бедствующих сирот и инвалидов. Но в таких случаях у, казалось бы, "бесхозных" мест вдруг обнаруживался совсем не бедствующий "хозяин", которому предпочтительнее заниматься перепродажей, накручивая на продукцию "кусающие" цены", - сетует Зухра Акбарова.

"Ангрен превращается в бесхозный город. Город уничтожается. Население растет, а развития при этом нет. Потому что повсюду коррупция. "Вина" моей сестры лишь в том, что она заботилась о нуждающихся и совершала благие дела!" - заключает она.

На кадрах видеозаписи видно, как возмущенные случившимся выступающие сменяют друг друга.

В своем интервью журналисту дочь Каромат Ашировой, Севара (возможно, Нигора - слышно не отчетливо), также с гордостью признает, что ее мать - признанная во всей округе защитница прав нуждающихся.

"Моя мама была такой же принципиальной и честной, как сейчас, еще в советские времена. Всегда помогала людям, даже вещами, помню, как она подарила [одной семье] телевизор из дома. Мама принудительно была увезена из собственного дома при участии огромного числа силовиков, будто совершила какое-то варварское злодеяние. Только потому, что, видя факты несправедливости к людям и думая об их интересах, не могла промолчать - спорила с должностными лицами рынка, руководителями разных организаций. (…) Кстати, благодаря именно ее вмешательству в Ангрене остановили процесс сноса трех еще крепких зданий общежития советской поры (они могли бы простоять еще много лет - почему бы не отдать в эксплуатацию бездомным семьям?). (…) Местные жители прекрасно знают, каким образом директор рынка нажил целое состояние!" - говорит молодая женщина.

Редакция Effect.uz попросила Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и ряд других органов власти провести тщательное исследование дела Каромат Ашировой. Арест женщины такого возраста в Узбекистане происходит, насколько известно, впервые.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624963260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко
- Маулен Ашимбаев встретился с Валентиной Матвиенко
- Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко обсудили перспективы сотрудничества
- Премьер-Министры Казахстана и Беларуси обсудили актуальные вопросы сотрудничества
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №430
- Справится ли Казахстан с индийским штаммом?
- Назначат ли казахстанского акима мэром Рима?
- Эпидемия в Нур-Султане вышла из-под контроля?
- Вы кто?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  