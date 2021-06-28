Мигранты в РФ не поедут. Россияне сами станут мигрантами…

13:43 29.06.2021 Похоже, что попытки правительства заманить в нашу страну рабочую силу из бывших республик СССР не увенчаются успехом



Станислав Воробьев



Статусные либеральные ученые из РАНХиГС пару лет назад опубликовали исследование "Проактивная демографическая политика: 10 лет спустя. Эффекты, инструменты, новые цели". Общий вывод: Россия не добирает мигрантов, а потому нужно активнее завозить как "соотечественников", так и "рабочую силу". Правда, с этим не выгорит по объективным причинам. Более того, РФ в 20-е годы может столкнуться с массовым оттоком рабсилы в Евросоюз.



Ознакомиться с opus magnum демографов и экономистов из околоправительственного института можно здесь. Там стандартно все выводится из древнего постулата, что стране нужно сохранять свое население и наращивать его. А вот что касается миграции, которая закроет частично или полностью естественную убыль населения, то оценки авторов исследования ее итогов и главное - перспектив - довольно сдержанные:



Начиная с 2007 года Россия удерживала миграционный прирост на уровне 250−350 тыс. человек в год, как и предусматривала Концепция демографического развития РФ на период до 2025 года. Однако в соответствии с последними прогнозами Росстата и текущими демографическими тенденциями миграция уже является и в ближайшем будущем останется единственным источником не роста, а поддержания численности населения.



В последние годы миграционный прирост населения России сократился в обмене с большинством стран СНГ, небольшое увеличение имело место в миграции с Беларусью и значительное, в силу событий 2014 года и последующих лет - с Украиной. В течение 2014−2016 годов резко возросшее число фиксируемых Росстатом прибывших в Россию из Украины поддержало миграционный прирост населения России почти на уровне предшествующих лет, но к 2017 году этот эффект исчерпал себя - приток из Украины вернулся почти к докризисному уровню. При этом миграция из Узбекистана - страны, ранее лидировавшей по числу прибывающих в Россию мигрантов, хотя и понемногу растет, но все же не восстановилась до уровня 2012−2013 годов.



То есть, приток мигрантов недостаточен и имеет тенденцию к сокращению. Почему - тоже не секрет:



"Вместе с тем более чем за четверть века у России не появилось значимых стран-миграционных доноров за пределами постсоветского пространства, а часть стран (Молдова, Украина, Грузия) переориентируется в миграционных связях на страны Евросоюза. Россия не привлекательна для бизнес-иммигрантов и профессионалов, несмотря на ряд предпринимаемых ранее усилий".



Как видим, спустя более чем два года статусные эксперты из правительственного инситута в целом подтвердили - поток мигрантов в РФ начал иссякать. Что же предложили почтенные ученые? Заслушаем их:



"Таким образом, основной вызов, стоящий перед Россией - это возобновление уже в текущем году сокращения населения, поскольку миграционный прирост, по нашей оценке, не сможет компенсировать потери от естественной убыли населения. Поэтому необходимо предпринять ряд мер, направленных на восстановление миграционного прироста на уровне 250−300 тыс. человек в год, что соответствует целям и задачам ныне действующей Концепции демографической политики России"



Теперь о том, почему этого не случится и по пунктам.



Миграция (прежде всего, трудовая) в Россию строится не на экономических, а на политических основаниях.



Поэтому в очередной раз политика столкнется с неприятными экономическим реалиями и проиграет. Только и всего. Напомним, что РФ с 90-х годов несет государственные обязательства по поддержке режимов в Средней Азии (базируются на межгосударственных договорах). И на основе межгосударственных соглашений РФ принимает к себе избыточные демографические и трудовые ресурсы из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран. Сейчас некоторые из этих соглашений вошли в периметр Евразийского экономического союза (речь идет о Киргизии, Армении, Белоруссии и Молдавии).



Например, с Киргизией еще в 1996 году было заключено межправительственное соглашение об упрощении получения киргизами российского гражданства. В том же году было заключено соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов. Это никем не скрывается и важно, что все это было начато до Концепции демографической политики 2007 года.



Российской экономике от мигрантов, а также их количества ни холодно, ни жарко. Сами же мигранты помочь в экономическом развитии РесФеда никак не могут.

Современная российская экономика ержится целиком и полностью даже не за счет труда 5−6 миллионов человек (труд человека в у нас, к сожалению, имеет отрицательную стоимость и дальше будет ясно, почему), а за счет цен на производимые ими сырьевые товары и полуфабрикаты. Кто входит в число этих 5−6 миллионов человек?



Это работники нефте- и газодобывающих компаний. Работники нефтеперерабатывающих предприятий. Работники металлургических комбинатов (черная и цветная металлургии) и заводов. Работники предприятий горно-рудной и угольной отраслей (уголь коксующихся марок нужен металлургам, а энергетический влет уходит на экспорт). Работники химических компаний, производящих в том числе, различные удобрения. Их продукция востребована как в РФ, так и за рубежом, за что они получают полновесную валюту. Это работники РЖД (перевозит грузы) и Транснефти. Работники морских портов и энергетики. В довесок можно накинуть старателей, лесорубов, рыболовов и т. п.



Все это вместе - 6 миллионов человек. Да, есть еще производители зерна, есть какие-то промышленные предприятия, чья продукция может быть востребована, есть РосАтом и Русгидро, но это уже не важно. 70% российского экспорта - это просто сырье. Из оставшихся 30% - половина это полуфабрикаты, удобрения и т. п. из него же.



Как только цены на основную экспортную продукцию падают, экономика РФ моментально обваливается вместе с курсом рубля. За последние 10 лет это случалось, как минимум, дважды и никакого влияния на это мигранты не оказали.



Падающей и сокращающейся экономике не нужны мигранты. Падающая и сокращающаяся экономика не интересна мигрантам.



Во-первых, РФ уже "выкачала" большую часть демографического навеса в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане. То есть, значительная часть тех, кто хотел уехать и работать в РФ, уже сделала это. Во-вторых, и это более важно, трудовые мигранты неохотно едут в падающие или стагнирующие экономики.



Вопрос: как это падает? А так. Сжимается и сокращается. Падает рентабельнось основных бизнесов (если не считать распилки бюджетов). Например, есть данные по себестоимости добычи нефти в РФ - она уже в два раза выше, чем 15 лет назад и превысила 30 долларов за баррель без налогов (с ними - 42 доллара за баррель). Падает и общий объем экономики.



Общая ситуация на рынке труда свидетельствует, что на 10 сокращенных рабочих мест в стране приходится от силы 8−9 новых. И как правило, это не производственные секторы: госуправление, банки, ЖКХ. Количество рабочих мест в промышленности, на транспорте и даже в строительстве сокращается.



При этом в формальной экономике царит благодать: зарегистрированная безработица всего 5,9%, а чиновники вплоть до последнего кризиса с удовольствием рассказывали, что в стране якобы "навалом рабочих мест". Как правило, это "пустышные" рабочие места с зарплатами в 10−15−20 тысяч рублей. Сейчас же выяснили, что нехватка рабочих мест и дефицит специалистов - это две стороны одной и той же медали.



Проще говоря, экономика РФ просто не в состоянии абсорбировать те 1−1,5 миллиона трудовых мигрантов, которые хотят принять в ближайшие 5 лет ученые эксперты. Их банально некуда "девать": на позиции специалистов, по которым есть дефицит, они не проходят в силу низкой квалификации. А потребность в дешевом и неквалифицированном труде в РФ ничуть не выросла.



Впрочем, это полбеды. Более реальные вызовы перед правящими Россией "эффективными менеджерами" на рынке труда обозначатся в ближайшие годы в связи с оттоком квалифицированных специалистов за рубеж. Ряд стран Европейского союза каждый год либерализует условия трудоустройства для выходцев из бывшего СССР. Так, например, Германия с весны 2020 года упростила трудоустройство как специалистам, так и лицам со средним специальным образованием из РФ и Украины. Сейчас массовой миграции мешает разве что пандемия ковида и связанные с ней ограничения.



Сие означает, что уже в 20-е годы перед российским специалистом и даже профессиональным рабочим (сварщиком, каменщиком, автомехаником, слесарем) появится выбор: пахать отечественных олигархов за 500 евро, или устроиться в Евросоюзе на зарплату в 2−3 раза выше. При этом ему не надо будет делать все наобум: ему в этом помогут. Ведь рынок профессиональных консалтинговых и рекрутинговых агентств, заточенных на поставку рабочей силы в ЕС, уже начал расти в РФ. Вывод для российской молодежи отсюда простой: учите языки и получайте хорошие специальности, и вам не надо будет всю жизнь работать на хамов за унизительные деньги. Источник - СвободнаяПресса

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