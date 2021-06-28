Слегка повысив градус: ждет ли Россию и ЦА нашествие климатических мигрантов

13:49 29.06.2021 Слегка повысив градус: ждет ли Россию и ЦА нашествие климатических мигрантов



Изменение климата спровоцирует огромный поток мигрантов и беженцев по всему миру. К счастью, у России и стран Центральной Азии есть время и возможность подготовиться



ДУШАНБЕ, 28 июн - Sputnik. России необходимо готовиться к наплыву климатических мигрантов. С таким заявлением недавно обратилась российский вице-премьер Виктория Абрамченко к участникам Питерского международного экономического форума.



По ее словам, у России широкие возможности для адаптации к погодным изменениям благодаря большой территории, что делает ее вдвойне привлекательной для климатических беженцев, спасающихся от гнева стихии у себя на родине.



Примечательно, но приблизительный список стран - доноров миграции никого не удивил - это по-прежнему Таджикистан, Узбекистан и другие республики Центральной Азии, которые в последние годы регулярно сталкиваются с маловодьем, засухами или наоборот - разрушительными паводками и селями.



Но если сейчас сотни тысяч граждан уезжают из страны, чтобы заработать и вернуться, то с изменением климата их будет гнать вперед не экономический интерес, а безысходность. Ведь климат у них дома станет почти непригоден для спокойной жизни. Да и дома-то, увы, может не остаться вовсе.



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И суть проблемы не в том, чтобы остановить изменения климата (сделать это в краткосрочной перспективе все равно невозможно), а в возможности России и ее партнеров в Центральной Азии к ним приспособиться.



Людей все больше, времени все меньше



Разумеется, это касается не только Центральной Азии или России, но и всего мира. В 2020-м в США вышло исследование, где оценивалось влияние разных сценариев роста температуры и численности населения на экологическую нишу нашего вида. Оказалось, что к 2070 году от 1 до 3 миллиарда человек могут оказаться в нехарактерных или почти непригодных для жизни климатических условиях.



На этом фоне разговоры о глобальном потеплении из сферы экологического идеализма перешли в область оценки реальных экономических и гуманитарных рисков на ближайшие два-три десятилетия.



"Для РФ вопрос только в том, успеет ли страна быстро подготовиться к достаточно экстремальным переменам - к нехватке воды в одних регионах, осадкам в других, таянию вечной мерзлоты. То есть хватит ли времени использовать те возможности адаптации, о которых говорили в правительстве. Средний горизонт планирования - 20-30 лет, но изменения могут проявиться и быстрее", - полагает климатолог Александр Кронов.



К демографическим переменам и увеличению миграционного потока власти, судя по всему, уже готовы. Так, по словам Кронова, во время подготовки национального плана по адаптации к изменениям климата в РФ специалистами поднимался вопрос, привлекать ли к разработке проекта представителей Минтруда и миграционные службы.



В краткосрочной перспективе речь идет о нескольких миллионах граждан из стран Центральной Азии, не считая тех, кто уже сейчас уезжает за границу на заработки. Конечно, не все они решат отправиться в Россию, но таких переселенцев точно будет большинство.



И Россия, скорее всего, охотно их примет. Тому есть две причины. Во-первых, даже стимулирующие выплаты и небольшой прирост рождаемости в последние годы не компенсировали естественную убыль населения в предыдущие 25 лет. По прогнозам демографов, такая ситуация сохранится еще десятилетие - минимум. А значит, вылезать из демографической ямы правительству, скорее всего, придется за счет натурализованных мигрантов.



Во-вторых, изменение климата неизбежно потребует довольно масштабных инфраструктурных перемен: строительства новых дорог, модернизации систем водоснабжения, а в некоторых северных регионах - даже возведения целых микрорайонов в городах из-за таяния вечной мерзлоты. А поскольку в строительном секторе наблюдается большой дефицит рабочих рук, о чем недавно открыто заявил вице-премьер РФ, то для реализации этих проектов власти наверняка захотят привлечь дополнительные трудовые резервы - то есть мигрантов из-за рубежа.



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И пока Россия только готовится адаптироваться к последствиям глобального потепления, страны Центральной Азии вынуждены решать эту проблему сегодня. Так, в Таджикистане уже появились свои внутренние экологические мигранты - в середине июня управление миграции Согдийской области выделило 0,08 га под строительство домов для 10 семей, проживавших на потенциально опасных территориях в Пенджикенте.



Масштаб небольшой, но, судя по всему, это только начало, и профильным ведомствам вскоре предстоит серьезно подумать над проблемой переселения тысяч граждан внутри страны. Аналогичным образом может пострадать и Кыргызстан, где разрушительные оползни и сели тоже не редкость.



Деньги решают все



По мнению экспертов, для большинства населения Земли радикальные погодные изменения остаются скорее абстрактной страшилкой, а не реальной угрозой, из-за которой можно лишиться дома и родины.



"На фоне войн и экономических сложностей проблема климата в глазах общества стоит далеко не на первом месте. Многое зависит от благосостояния той или иной страны. Например, в Нью-Йорке температура в среднем на 10 градусов жарче, чем в Москве. Но при этом сотни тысяч людей наверняка хотели бы туда переехать, просто потому что это хорошо оборудованный город, где жара уравновешивается всеобщим кондиционированием. То есть богатые страны, где люди могут позволить себе сформировать благоприятный микроклимат, перенесут эти изменения намного легче", - считает доктор физико-математических наук заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.



И наоборот, первыми жертвами климатических изменений станут беднейшие государства, находящиеся в тропических широтах. Уже сейчас тревожным сигналом служит активная внутренняя миграция внутри страны, которая со временем хлынет за пределы региона, считает руководитель Международного центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.



"Сложно утверждать наверняка, но по шкале от 1 до 10 я оценил бы нынешнюю интенсивность климатической миграции на 2. Сейчас люди перемещаются в основном внутри своих стран, но поток за рубеж со временем усилится. В любом случае для того, чтобы поток сформировался, нужны годы, если не десятилетия, какой бы климат ни был у людей на родине. В противном случае их никто особо не впустит", - пояснил эксперт.



По оценке Всемирного банка, к 2050 году изменения климата приведут к вынужденной внутренней миграции более 143 миллионов человек только в трех регионах планеты: Тропической Африке, Южной Азии и Латинской Америке.



Согласно прогнозам Международной организации по миграции (IOM), общее число климатических мигрантов к 2050 году вырастет до 200 миллионов человек, а другие оценки варьируют между 25 миллионами и 1 миллиардом. Это значит, что примерно каждый 45-й человек на Земле вынужден будет переселиться из-за изменений климата.



Настоящий "Водный мир"



В 1995-м на мировые экраны вышел одноименный постапокалиптический боевик о Земле недалекого будущего, где океан полностью поглотил сушу, оставив людей влачить жалкое существование в плавучих колониях. В свете прогнозов климатологов сюжет кино с Кевином Костнером в главной роли уже не кажется фантастикой. Скорее доведенным до максимума мрачным пророчеством.



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Действительно, самая большая климатическая угроза исходит от Мирового океана. По последним данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), оценки роста уровня Мирового океана варьируют от 0,3 до 1,1 метра к концу века. Казалось бы, незначительное увеличение создает угрозу затопления низких прибрежных территорий по всей планете.



Чтобы оценить масштаб проблемы, стоит сказать, что в наше время более 200 миллионов человек живут на побережьях на высоте менее 5 метров над уровнем моря, а к концу XXI века население в этих регионах вырастет до 400-500 миллионов.



Число людей, которые пострадают от роста уровня Мирового океана на 1 метр, только в Европе оценивается в 13 миллионов. Особенно уязвимы низкие прибрежные регионы Нидерландов, Бельгии, Германии, Румынии, Польши и Дании. А в США, где до 40% населения живет в непосредственной близости от берега, некоторые эксперты говорят о полном переселении более 400 городов.



Еще большее количество людей затронут климатические изменения в Южной и Юго-Восточной Азии. Подъем уровня океана всего на 45 сантиметров приведет к миграции 5,5 миллиона человек только в Бангладеш и затопит 10% площади страны.



Что касается небольших островных государств, где наивысшая точка территорий совсем ненамного превосходит уровень моря, то они и вовсе могут полностью исчезнуть под водой.



Так, на Маршалловых островах высший пункт достигает всего 10 метров. Еще меньше на Тувалу - 4,5 метра, а столица Мальдив - одного из мировых центров пляжного отдыха - возможно, будет частично затоплена уже к 2025 году. В общем, покупайте билеты в тропический рай прямо сейчас - такого шанса может уже и не представиться.



Мигранты поневоле



Людям, в буквальном смысле слова спасающим свою жизнь, на чужбине, возможно, придется столкнуться с такими бюрократическими сложностями, по сравнению с которыми очереди в российских миграционных центрах - не более чем радостная прогулка.



Пример тому - достаточно известная история Иоане Тейтиота, жителя архипелага Кирибати. Он попытался получить статус беженца в Новой Зеландии, мотивируя это тем, что через 10-15 лет его родной остров окончательно поглотит вода. Чиновники прошение отклонили, мол, за это время власти Кирибати что-нибудь придумают, а в крайнем случае людей с островов организованно переселят в более безопасное место.



В 2020-м Верховный комиссариат ООН по правам человека принял сторону Новой Зеландии, но в своем решении зафиксировал новый юридический прецедент, последствия которого уже сейчас несложно представить.



Решение гласит: "Если жизни человека угрожает непосредственная опасность из-за изменений климата, приводящих к природным бедствиям, и он пересекает границу другого государства, он не может быть депортирован обратно, так как жизни его угрожает опасность, равно как и в случае войны или угрозы расправы на родине".



Так что поток климатических мигрантов, а точнее - беженцев, возможно, скоро будет объективной реальностью для абсолютного большинства стран мира, которые станут либо донорами миграционных потоков, либо принимающей стороной.



В этом контексте ситуация в Центральной Азии уже не кажется такой пугающей. Местным жителям, которые жаловались на отсутствие ворот в Мировой океан, стоит порадоваться, что единственное море в регионе - это спокойное Каспийское. Кроме того, Душанбе, Ташкент и Бишкек уже не тянут одеяло на себя, как это было лет 15 назад, и вместо бесконтрольной монополии ресурсов воды, энергии и топлива, пытаются вместе договориться об их рациональном использовании.



Вероятно, руководство стран отчетливо понимает - несмотря на разность политических и торговых интересов, климатическая беда в ЦА будет одна на всех. Источник - Sputnik

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