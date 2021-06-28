Первая эпидемия коронавируса случилась в Азии 20 тысяч лет назад

16:48 29.06.2021

Эпидемия коронавируса случилась в Азии 20 тысяч лет назад

Елена Яшметова



Эпидемия коронавируса случилась в Азии 20 тысяч лет назад

Ученые установили, что более 20 тысяч лет назад в Восточной Азии произошла вспышка коронавируса, которая похожа на пандемию COVID-19.



К таким выводам исследователи пришли после анализа геномов свыше 2,5 тысяч современных людей. Таким способом специалисты хотели выяснить, как человечество адаптировалось к вспышкам коронавирусов в древние времена.



В результате эксперты узнали, что болезнь существовала в древности, обнаружив ее в генетическом коде жителей современных Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня.



По словам авторов научного проекта, из-за эволюции появилось несколько вариантов генов, которые кодируют вазоактивный интестинальный пептид, выполняющий роль в взаимодействии с вирусами.



Также МедиаПоток рассказывал, что австралийские ученые Университета Флиндерса совместно со своими коллегами из различных научных организаций предупредили, что коронавирус нового типа приспособлен к человеку больше, чем к другим видам.