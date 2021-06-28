Уроженка Казахстана певица Вика Дайнеко стала №1 партии "Зеленых" на выборах в РосДуму. Заменив Гнойного

17:45 29.06.2021

Уроженка Казахстана возглавит список партии на выборах в Госдуму

Виктория Дайнеко, уроженка Алматинской области, возглавит партию "Зеленая альтернатива" на выборах в российскую Госдуму



НУР-СУЛТАН, 29 июн - Sputnik. Певица и уроженка Казахстана Виктория Дайнеко возглавит федеральную часть списка партии "Зеленая альтернатива" и заменит на этом месте рэпера Вячеслава Машнова, известного как Слава КПСС и Гнойный.



В начале мая Гнойный говорил, что принял решение идти в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива". Но партия и рэпер не смогли прийти к общему консенсусу и переговоры завершились безрезультатно. В итоге было решено отправить первым номером Викторию Дайнеко, сообщает РИА Новости.



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О Виктории Дайнеко

Виктория Дайнеко – родилась в Казахстане в 1987 году в поселке Кировский (ныне Балпык-Би) Алматинской области в 1987 году. Она единственная победительница двух сезонов популярного проекта "Фабрика звезд-5" и "Фабрики звезд. Возвращение". Помимо карьеры, певица Дайнеко принимает участие в съемках фильмов и занимается озвучкой персонажей.



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Зеленая альтернатива

"Зеленая альтернатива" – российская экологическая политическая партия, основанная в 2019 году. "Зеленая альтернатива" не связана исключительно с экологическим движением, а скорее относится к типу "умеренной левой экологической партии европейского типа"