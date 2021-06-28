Конец камнеметным войнам! Рахмон и Жапаров уверяют, что договорились о границе

17:48 29.06.2021

29 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Сюжет: Приграничные конфликты

Приграничный вопрос. Комментарий Садыра Жапарова по итогам встречи с Рахмоном



"Мы наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и активному продолжению работ по описанию линий кыргызско-таджикской государственной границы", - заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.



По данным пресс-службы, глава государства констатировал, что Кыргызстан придает приоритетное значение развитию многоплановых отношений с Таджикистаном и в своей внешней политике остается приверженным всем ранее достигнутым договоренностям в укреплении взаимовыгодного партнерства на основе дружбы и добрососедства.



Садыр Жапаров рассказал, что в ходе переговоров состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Кроме того, обсуждены вопросы региональной безопасности и укрепления сотрудничества в водно-энергетической сфере.



Он выразил надежду на то, что стороны проведут результативную и плодотворную работу в ходе предстоящего заседания межправительственной комиссии, которое состоится в Бишкеке в ближайшее время.



Данная площадка также предоставит возможность для оперативного решения возникающих вопросов торгово-экономического сотрудничества.



Садыр Жапаров подчеркнул, что для Кыргызстана и Таджикистана особо важно продолжать укрепление доверия между народами двух стран, особенно в районе границ.



Стороны договорились усилить работу по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых деструктивных действий, направленных на разжигание межнациональной розни среди местного населения.



Кыргызская сторона выступила с инициативой создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в приграничных селах для предупреждения и предотвращения возможных конфликтов.



"Мы намерены и впредь совместными усилиями наращивать потенциал двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес во благо процветания народов двух государств. Уверен, что итоги сегодняшних переговоров придадут новый, значимый импульс развитию кыргызско-таджикских братских отношений и партнерства, а также определят основные направления взаимовыгодного сотрудничества на перспективу", - заключил Садыр Жапаров.