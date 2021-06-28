Жапар-хан повелел на 30% сократить армию кыргызского чиновничества

17:54 29.06.2021

29 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о сокращении госаппарата



Президент Садыр Жапаров подписал указ "О сокращении численности государственного аппарата".



В целях проведения оптимизации структуры государственных органов исполнительной власти и управления, устранения дублирующих и излишних функций, а также обеспечения экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание государственного аппарата, руководствуясь статьей 71 Конституции, постановляется сократить до 30 процентов штатную численность администрации президента. Под сокращение попадут министерства, госкомитеты, административные ведомства и МСУ, находящиеся в ведении главы государства.



Рекомендовать:



Жогорку Кенешу провести работу по сокращению численности работников аппарата, управления делами до 30 процентов;

Верховному суду, Конституционному суду, местным судам и судебному департаменту провести оптимизацию структуры судебных органов и сократить их штатную численность до 30 процентов;

органам местного самоуправления провести инвентаризацию в бюджетных учреждениях и организациях, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и сократить численность работников до 30 процентов.

Кабинету министров:



обеспечить выплату выходных пособий сокращенным работникам в соответствии с законодательством;

принять необходимые меры по обучению высвобождаемых работников основам предпринимательской деятельности;

направить сэкономленные средства на повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих;

привести нормативные правовые акты в соответствие с указом.

Государственным органам исполнительной власти, Управлению делами президента также провести соответствующую работу. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.