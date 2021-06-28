|Жапар-хан повелел на 30% сократить армию кыргызского чиновничества
17:54 29.06.2021
29 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о сокращении госаппарата
Президент Садыр Жапаров подписал указ "О сокращении численности государственного аппарата".
В целях проведения оптимизации структуры государственных органов исполнительной власти и управления, устранения дублирующих и излишних функций, а также обеспечения экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание государственного аппарата, руководствуясь статьей 71 Конституции, постановляется сократить до 30 процентов штатную численность администрации президента. Под сокращение попадут министерства, госкомитеты, административные ведомства и МСУ, находящиеся в ведении главы государства.
Рекомендовать:
Жогорку Кенешу провести работу по сокращению численности работников аппарата, управления делами до 30 процентов;
Верховному суду, Конституционному суду, местным судам и судебному департаменту провести оптимизацию структуры судебных органов и сократить их штатную численность до 30 процентов;
органам местного самоуправления провести инвентаризацию в бюджетных учреждениях и организациях, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и сократить численность работников до 30 процентов.
Кабинету министров:
обеспечить выплату выходных пособий сокращенным работникам в соответствии с законодательством;
принять необходимые меры по обучению высвобождаемых работников основам предпринимательской деятельности;
направить сэкономленные средства на повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих;
привести нормативные правовые акты в соответствие с указом.
Государственным органам исполнительной власти, Управлению делами президента также провести соответствующую работу. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.