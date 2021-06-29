Россию собираются потеснить Ираном на рынке нефти, - А.Комраков

00:32 30.06.2021 Иран объявил, что вернет себе 10% мировой торговли черным золотом

Анатолий Комраков



29.06.21

Первый вице-президент Эсхак Джахангири пообещал нефтяной потоп после снятия санкций с Ирана.

В ближайший четверг страны – участницы соглашения ОПЕК+ могут объявить об увеличении разрешенного уровня добычи нефти. Спрос растет, запасы сокращаются, цена держится около отметки 75 долл. за баррель. В случае успешных переговоров в Вене по "ядерной сделке" с Ираном с этой страны могут снять санкции, а на рынок попадут дополнительные миллионы баррелей горючего, которые закроют повышенный спрос. По оценкам экспертов "НГ", снятие санкций с Ирана непременно ударит по другим поставщикам, в том числе и России, однако они не ждут, что это случится в один момент.



Технический комитет ОПЕК+, заседавший во вторник в онлайн-формате, сохранил прогноз по росту спроса на нефть на 6 млн барр. в сутки (б/с) в 2021 году на фоне роста мирового ВВП на 5,5% в этом году, заявил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.



1 июля странам ОПЕК+ предстоит принять решение о дальнейшей добыче, и, как ожидают аналитики, будет принято решение ее увеличить.



Еще в апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи сырья: в мае ОПЕК+ разрешил себе нарастить добычу на 350 тыс. барр/сут, в июне – еще на столько же, в июле – на 441 тыс. барр/сут. А в начале июня комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль. Стратегия оказалась удачной, и на фоне растущего спроса стали расти и цены: нефть марки Brent уверенно растет уже пять недель подряд и держится выше 75 за баррель. Глава Gunvor Торбьорн Торнквист заявил о возможном достижении 100 долл. за баррель к концу года, прогноз Bank of America также предполагает, что эта планка будет взята к 2022 году.



Эксперты ждут, что добыча в ОПЕК+ будет увеличена на 0,5–1 млн барр/сут. Хотя, как пишет MarketWatch, инвесторы обеспокоены распространением новых вариантов коронавируса в Европе: это может опять ограничить поездки и привести к ослаблению спроса на топливо.



В центре внимания рынка также ситуация вокруг Ирана. На днях США нанесли авиаудары по проиранским группировкам в пограничном районе Ирака и Сирии, а это может еще больше затруднить переговоры по ядерной программе Ирана. Речь о еще одном форуме, в Вене, где высокопоставленные дипломаты пока безуспешно пытаются возродить Совместный всеобъемлющий план действий, из которого США вышли в 2018 году. Заключенная в 2015 году сделка предполагала снятие ограничений на Иран по поставкам нефти, однако выход из нее США привел к возвращению санкций. В случае успеха переговоров в Вене санкции США против нефтяного сектора Ирана могут быть сняты.



Глава администрации президента Исламской Республики Махмуд Ваези уже заявлял, что США согласны отменить все 1040 санкций времен Трампа. Якобы уже достигнута договоренность об исключении из американского черного списка лиц из ближнего круга верховного лидера Ирана. Но Госдепартамент США опроверг это заявление. На недавнем брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что дата начала нового раунда переговоров в Вене пока не определена. Прогрессу переговоров между Тегераном и Вашингтоном о возобновлении "ядерной сделки" препятствует уверенная победа на президентских выборах в Иране Ибрахима Раиси – политика с крайне консервативными антизападными взглядами, утверждают аналитики.



Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что доля его страны в мировой добыче нефти достигла 4%. По его словам, до победы исламской революции на Иран приходилось 10% мировой добычи нефти, и национальный долг – вернуть Ирану долю на мировых нефтяных рынках за счет увеличения инвестиций, внедрения новых технологий и использования внутренних мощностей.



В конце мая глава Миннефти Ирана Бижан Зангане говорил, что страна может увеличить добычу нефти до 6,5 млн барр/сут, то есть более чем в два раза по сравнению с текущими показателями. Тогда же Баркиндо заявлял, что ОПЕК ждет прозрачного и упорядоченного роста добычи нефти Ирана, чтобы сохранить стабильность на рынке.



Какое решение примут члены ОПЕК+, по-прежнему неясно, пишут аналитики ФИНАМ. У картеля и партнеров (всего 23 страны) по-прежнему простаивает около 5 млн барр/сут добывающих мощностей (около 5% мировой добычи) после сокращения экспорта в прошлом году. Россия, считают они, предложит повысить добычу. При этом Саудовская Аравия обеспокоена возможными негативными последствиями очередной вспышки коронавируса, а многие члены картеля выступают против увеличения добычи в условиях, когда Иран ведет переговоры о заключении сделки.



Снятие американских санкций с Ирана является в настоящее время единственным вариантом для масштабного увеличения нефтяной добычи Ираном, однако возможность такого сценария снижается, считают эксперты.



"Команда Байдена намекала на возможное снятие санкций во время избирательной компании в США, но с тех пор внешнеполитические позиции Демократической партии ужесточились, тем более на фоне победы консерваторов на президентских выборах в Иране. Поэтому снятие санкций вполне может быть вновь отложено на неопределенный срок – к неофициальному, но вполне реальному удовлетворению конкурентов Ирана на мировом рынке нефти", – сказал "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.



"В 2016 году после заключения "ядерной сделки" Иран добывал около 2,5 млн баррсут, сказал "НГ" директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета при Минэнерго РФ Сергей Пикин. – Когда и если с него опять снимут санкции, то добыча может вырасти от того уровня еще на 1,5–2 млн, то есть до 4,5 млн барр/сут. Но не думаю, что этот фактор будет рассматриваться на ближайшей встрече ОПЕК+, потому что вокруг снятия ограничений еще слишком много неопределенности. Но если санкции будут сняты, думаю, что ОПЕК+ сможет оперативно, на одном из проводящихся каждый месяц заседании, рассмотреть этот вопрос или даже может ради такого случая собраться на экстренной встрече".



Выход на рынок дополнительной иранской нефти в любом случае будет за счет других участников соглашения, в том числе, возможно, за счет России, говорит Пикин. "Сейчас спрос увеличился на 1 млн барр/сут, активно распродаются запасы, из-за чего высоко держатся цены. Можно ожидать, что в связи с этим в течение лета ОПЕК+ увеличит добычу на 0,5–1 млн барр/сут. Если бы Иран вышел со своими дополнительными 1,5 млн прямо сейчас, ему, как члену ОПЕК, сначала пришлось бы договариваться внутри картеля о своей доле рынка, а затем вопрос решался бы уже в рамках ОПЕК+", – поясняет эксперт.



Вместе с тем, говорит Пикин, сейчас фактор Ирана является значимым, но не таким критичным, как в 2016 году, когда и началось формирование ОПЕК+. "Сейчас ключевой фактор – это увеличение спроса на фоне роста мировой экономики, который, можно ожидать, не остановят новые коронавирусные волны, ведь в некоторых странах уровень вакцинации достигает уже 80% и таких жестких локдаунов, как в прошлом году, нет", – говорит эксперт.



Пока санкции сохраняются, для многих покупателей работа с Ираном слишком опасна, ее могут позволить себе, например, китайцы, да и они часть импорта явно проводят по теневым схемам (отключая транспондеры танкеров и т.д.), поясняет эксперт. "Методы обхода санкций Ираном давно уже изучаются американцами, и там, где Вашингтон может, он постоянно "затыкает дыры". Кроме того, санкции препятствуют инвестициям в иранский ТЭК, а своих внутренних инвесторов в лице государства, а также своих технологий у ИРИ не хватает. Показательно, что из Ирана ушли крупные российские энергетические компании", – говорит Митрахович.



Увеличение доли Ирана до 10% от мировой добычи возможно только при очень больших иностранных инвестициях, которые вряд ли придут в страну при таком уровне риска, говорит Пикин. "Для того чтобы вдвое увеличить добычу, мало просто запустить имеющиеся скважины, нужны очень большие инвестиции в развитие отрасли. Даже при снятых санкциях доходы от увеличившейся добычи в значительной степени будут идти на внутренние нужды страны, а иностранные инвесторы еще не скоро будут готовы взять на себя риски возвращения санкций, как это уже случалось", – говорит эксперт. Источник - ng.ru

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