КОВИ свалил спикера и парализовал работу аппарата КырПарламента

00:37 30.06.2021

Спикер Мамытов из-за ухудшения здоровья переведен в спецбольницу, в Аппарате ЖК выявили COVID-19



"Здоровье" (АКИpress) - Спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов в связи с ухудшением здоровья, находясь на изоляции, с 28 июня получает стационарное лечение в клинической больнице Управделами президента, сообщает 29 июня пресс-служба ЖК.



На данный момент состояние спикера стабильное, он находится под наблюдением врачей, говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что несколько дней назад он сдавал ПЦР-тест на коронавирус, результаты вышли отрицательными. У Мамытова присутствуют симптомы, характерные для обычной ОРВИ.



На сегодняшний день у 13 сотрудников аппарата Жогорку Кенеша, в том числе и среди работников приемной спикера обнаружен COVID-19. В целях недопущения дальнейшего распространения и в целях предотвращения заражения коронавирусом 36 сотрудников ЖК перешли на удаленный режим работы, говорится в релизе.