 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вопросы ковидэкономии. G20 ищет глобальный ответ на вызовы пандемии, - С.Строкань
06:52 30.06.2021

Газета "Коммерсантъ" №111 от 30.06.2021, стр. 6
Высокопоставленные представители крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, входящих в "группу двадцати" (G20), провели в городе Матере, на юге Италии, двухдневный мозговой штурм по ключевым проблемам развития в условиях пандемии COVID-19. На первой после двухлетнего перерыва очной встрече министры стран G20 выработали общую стратегию выхода из пандемии и преодоления ее последствий, которая будет одобрена на саммите этой осенью. Созданная четверть века назад для борьбы с финансовым кризисом второй половины 1990-х годов, G20 вновь берет на себя роль глобального антикризисного менеджера, преодолевающего барьеры между Востоком и Западом.

Нынешняя министерская встреча "группы двадцати" по своей повестке заметно отличалась от предыдущего подобного заседания, состоявшегося в ноябре 2019 года - незадолго до обнаружения в мире "нулевого пациента" COVID-19. Менее двух лет назад, накануне глобальной волны локдаунов в связи с распространением коронавируса, ключевыми для G20 были вопросы цифровой повестки - искусственного интеллекта и электронной коммерции. К сегодняшнему дню эта проблематика вынужденно отошла на второй план в связи с экономическими, эпидемиологическими и гуманитарными потрясениями в рамках новой реальности COVID-19.

Как заявил открывший заседание глава МИДа председательствующей в G20 Италии Луиджи Ди Майо, пандемия коронавируса вскрыла ряд системных проблем глобального развития, решение которых должно будет создать условия построения более "справедливого и инклюзивного общества".

Пандемия продемонстрировала необходимость преодоления национальных границ и международного ответа на глобальные вызовы. Италия поддерживает эффективную многополярность под эгидой ООН",- отметил Луиджи Ди Майо.

В свою очередь, в заявлении МИД РФ в числе приоритетных вопросов G20 названы "многосторонняя дипломатия, глобальное управление, содействие устойчивому развитию Африки, предотвращение перерастания пандемии в продовольственный кризис и вакцинный протекционизм на основе добровольной передачи технологий и ноу-хау". Как следует из документа, актуальными задачами становятся "перезапуск Всемирной торговой организации (ВТО), модернизация под ее эгидой универсальных торговых правил, реформа квот и справедливое распределение голосов в Международном валютном фонде (МВФ), демонтаж санкций, нелегитимных торговых барьеров, введение зеленых коридоров в поставках вакцин и связанных с их применением товаров".

Напомним, что в G20 входят крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны мира: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, КНР, Германия, Франция, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, Великобритания, США, а также Евросоюз. Решения G20 носят рекомендательный характер и формально должны быть одобрены в МВФ, Всемирном банке и других международных организациях.

Тем не менее обнародованный в понедельник в Женеве доклад ВТО показывает: уже предпринятые странами G20 шаги по предотвращению усиления протекционизма в мировой торговле в условиях пандемии дают свои плоды. "Страны G20 продолжали отменять меры, принятые в ответ на пандемию, и по состоянию на середину мая 2021 года были прекращены около 22% мер по содействию торговле в период COVID-19, принятых странами G20, и 49% мер, ограничивающих торговлю во время (пандемии.- "Ъ") COVID-19",- говорится в отчете ВТО.

Как следует из доклада, комплекс мер по содействию торговле, реализованных странами G20 с начала пандемии, оценивается в $215,7 млрд, в то время как объем мер по ограничению торговли составил $135,7 млрд.
Как заявила в связи с этим гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, хотя количество мер, ограничивающих торговлю, снижается, G20 предстоит еще многое сделать, чтобы обеспечить беспрепятственные поставки медицинских материалов и материалов, критически важных для спасения жизней людей. "Торговые ограничения препятствуют нашим усилиям по увеличению производства, особенно в развивающихся странах, и обеспечению справедливого распределения вакцин. Политика в отношении вакцин - это торговая политика, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы предотвратить повторение пандемии, которая может серьезно подорвать восстановление мировой экономики",- заявила госпожа Оконджо-Ивеала, отметив, что лидерство стран G20 будет иметь решающее значение для возврата к уверенному и устойчивому росту экономики.

Чтобы придать дискуссии больший тематический охват, впервые в истории встреч глав МИДов стран G20 к обсуждению в Матере также были привлечены министры экономического развития крупнейших экономик мира.

Кроме того, на встречу были приглашены представители ряда стран, не входящих в G20, в том числе африканских.
Россию в Матере представлял заместитель главы МИД РФ Александр Панкин. В свою очередь, китайский министр иностранных дел Ван И, который, согласно первоначальным утечкам, мог встретиться в Матере с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в Италию так и не приехал, пообщавшись с коллегами по видеосвязи (этот формат также предпочли главы МИДов Австралии и Бразилии). В заявлении китайского дипломатического ведомства отмечается, что в условиях пандемии и непростой ситуации в мировой экономике, перед которой стоят задачи восстановления роста, Пекин придает работе G20 большое значение. "Китай надеется благодаря этим переговорам укрепить дух партнерских отношений, усилить солидарность",- отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Лидеры России и Китая решили встречаться партиями
Между тем прибывший на министерскую встречу "группы двадцати" во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас, указав на важность взаимодействия с Москвой и Пекином, тут же сделал ряд оговорок, свидетельствующих о том, что договориться членам G20 будет непросто. "Важно, что мы здесь сидим за столом переговоров с такими странами, как Россия и Китай. Мы обратим внимание на то, что не разделяем их вакцинную дипломатию,- предупредил Хайко Маас и добавил: - Речь не должна идти о достижении краткосрочных геостратегических преимуществ, нам нужно вместе бороться с этой пандемией".

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625025120
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