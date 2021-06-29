 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава контингента США в Афганистане пошел против курса Байдена
08:14 30.06.2021

Талибы рассчитывают на войну, а не на переговоры, предупреждает генерал Миллер
Геннадий Петров
29.06.21

Министр обороны США Ллойд Остин и генерал Скотт Миллер, возможно, разговаривали в Афганистане последний раз.
Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер сдержанно покритиковал политику нынешней администрации Джозефа Байдена в отношении афганского урегулирования. Он признал, что "Талибан" (организация, запрещенная в РФ) проводит наступательные операции по всей стране и может, несмотря на мирные переговоры с американцами, попытаться захватить власть.
В интервью телекомпании ABC, данном на авиабазе Баграм близ Кабула, Миллер назвал ситуацию с безопасностью в Афганистане неудовлетворительной. Талибы, как он выразился, "пришли в движение", захватывают одну территорию за другой. Генерал заметил, что, как он и говорил ранее, не верит в возможность, что кто-либо способен военным путем победить в Афганистане. Однако, по его словам, создается пугающая ситуация. Талибы одновременно участвуют в мирных переговорах и переходят в наступление. Как сказал Миллер, "начинают создаваться условия, которые не будут благоприятствовать Афганистану", так как появляется почва для переворота, способного в будущем обернуться новой кровавой вспышкой бесконечной афганской гражданской войны.

Вероятно, Миллер намекал на события почти 30-летней давности. В 1992 году просоветский режим Мохаммеда Наджибуллы отнюдь не потерпел поражение на поле боя. Он пал в результате того, что можно назвать переворотом. Политические функционеры и военные формирования режима просто перешли на сторону тех или иных группировок моджахедов, оставив Наджибуллу в одиночестве.

Последние новости из Афганистана невольно вынуждают проводить аналогии с теперь уже далеким прошлым. Военные сводки из страны приходят тревожные и противоречивые. Неделю назад спецпредставитель миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс сообщила на Совете Безопасности ООН, что талибы контролируют более 50 из 370 уездов страны и готовятся брать штурмом столицы провинций. За прошедшие с тех пор дни стало появляться все больше сообщений об атаках городов – уездных центров. Особенно тяжелая ситуация складывается в провинциях Пактия, Балх, Фарьяб, Баглан и Кундуз.

Сложившаяся ситуация заставила президента Афганистана Ашрафа Гани произвести кадровые перестановки в силовом блоке. За ними последовали сообщения об успехах афганской армии. Самый громкий из них – прорыв осады города Пули-Хумри, столицы провинции Баглан. Кстати, Миллер в своем интервью весьма положительно оценивает нового министра обороны Афганистана Бисмиллу Мохаммади. Он, по словам американского генерала, понимает серьезность ситуации и осознает, что для успеха в борьбе с талибами не нужно удерживать каждый районный центр. Важнее консолидировать все силы, готовые сражаться за сохранение существующего порядка.

Действительно, до конца не ясно, в чей актив больше следует записать недавние успехи в войне с "Талибаном" – армии страны или местных лидеров, таких как Абдул-Рашид Дустум, опирающийся на населенные узбеками регионы, в первую очередь провинцию Джаузджан. В любом случае роль американского контингента, насчитывающего 2,5 тыс. человек, в нынешнем противостоянии талибам минимальна. Силы НАТО давно не ведут в Афганистане наступательных операций.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников в комментарии "НГ" отметил, что американская армия не поддерживает идею администрации Байдена о быстром выводе американских войск. Напомним, что Белый дом планирует к 11 сентября этого года довести численность американского контингента до символических нескольких сотен человек.

"В интервью Миллера даже не завуалированная, а я бы сказал, отчетливо выраженная критика курса президента. За нее его могут и сместить. Но ситуация действительно сложная. Идут бои, и при этом политический процесс топчется на месте. Кроме прошлогоднего соглашения, подписанного американцами и талибами в Дохе еще при Дональде Трампе, ничего не случилось. За время правления Байдена – никаких прорывов в переговорном процессе", – замечает эксперт.

О тесной связи тупика, в котором оказались переговоры, и нынешней ситуации на фронтах афганской гражданской войны говорил в интервью Интерфаксу и директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов.

Дело в том, что бои в Афганистане уже проходят на границе с бывшими советскими республиками – союзниками РФ по ОДКБ и СНГ. Так, 22 июня 134 афганских военных, теснимых талибами, вынуждены были перейти в Таджикистан. День спустя 53 военнослужащих афганской армии, вероятно, по той же причине ушли на территорию Узбекистана. Все это зримо подтверждает, что наступление талибов продолжается.

"Нет, угрозу нашей безопасности это не несет. Это делается ими не как угроза сопредельным республикам, а просто они вытесняют войска противника. Конечно, это плохо. Но происходит то, о чем мы предупреждали: надо вести переговоры, а не делать вид, что ведешь переговоры. Вот они и пользуются моментом – переговоров нет, и талибы используют силовые сценарии", – цитирует Кабулова Интерфакс.

Источник - ng.ru
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