Визит не разлей вода. Президент Киргизии пытался договориться в Таджикистане обо всем, - "Къ"

08:36 30.06.2021

"Коммерсантъ" от 29.06.2021, 22:11

Президент Киргизии Садыр Жапаров завершил визит в Таджикистан, анонсированный еще 30 апреля, когда на границе двух стран шли бои. С тех пор сторонам удалось немного снизить напряжение, но проблем остается немало. Кроме того, в регионе стремительно растет другая угроза: боевики запрещенного в РФ движения "Талибан" ведут массированное наступление у границ Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, это должно заставить Бишкек и Душанбе вспомнить, что они союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Президент Киргизии Садыр Жапаров впервые посетил Таджикистан с визитом - и по не самому приятному поводу. Еще 30 апреля он договорился со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном о встрече. Было это, когда в районе таджикского анклава Ворух в Баткенской области Киргизии шли бои с применением бронетехники. Поводом для столкновений стало распределение дефицитной воды для орошения полей. Стычки на спорных участках границы между Киргизией и Таджикистаном нередки, однако в тот раз они привели к гибели 36 человек с киргизской стороны и 19 - с таджикской.



Обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения,- заявил в Душанбе Садыр Жапаров.- Народы Кыргызстана и Таджикистана издревле являются братскими народами, кыргызы и таджики всегда поддерживали добрососедские, дружественные связи".



Отметим, что такой миролюбивый подход оценили далеко не все. В Бишкеке даже проходили уличные акции с призывом к президенту Жапарову не соглашаться на переговоры в Душанбе и настоять на нейтральной площадке - например, Ташкенте или Нур-Султане. Но господин Жапаров своего решения не изменил.



"Любой конфликт, спор, включая полномасштабную войну между странами (в особенности историческими соседями), заканчивается политико-дипломатическими переговорами,- заявил "Ъ" глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев.- Для этого нужен прямой, открытый контакт между высшими лицами двух стран. Бишкек заявлял и заявляет, что все спорные пограничные, водные и другие вопросы между дружественными Кыргызстаном и Таджикистаном, которые являются партнерами по ОДКБ и в рамках других региональных организаций, нужно решать исключительно путем мирных переговоров. До этого еще с 29 апреля по инициативе Бишкека была установлена постоянная, непрерывная связь для ведения переговоров на уровне МИДов двух стран, а теперь произошел контакт между главами государств. Это серьезный посыл с обеих сторон для восстановления доверительных связей".



За два месяца, которые прошли с момента кризиса, для нормализации ситуации было сделано немало. Сначала и Эмомали Рахмон, и Садыр Жапаров поочередно встретились с президентом России Владимиром Путиным, который призвал найти окончательное решение конфликта. Затем силовики Киргизии и Таджикистана договорились симметрично отвести войска на одном из спорных участков и выдавать в СМИ только согласованную друг с другом информацию.



Вместе с тем после состоявшейся во вторник встречи особых сенсаций дождаться не удалось.



В центре переговоров стоял вопрос, связанный с делимитацией и демаркацией линии государственной границы,- сказал Эмомали Рахмон по итогам шестичасового разговора с киргизским коллегой.- В контексте этой проблематики усилия будут сосредоточены на решении вопроса в духе конструктивности и взаимных интересов сторон".



Успехи, по словам таджикского лидера, уже есть, хоть и небольшие: "Согласно прежним документам, описано порядка 520 км линии госграницы, к сегодняшнему дню в рабочем порядке согласовано еще 32 км". "Наши стороны пережили нежелательный конфликт, который причинил боль и ущерб обеим сторонам. Я верю, что у нас хватит мудрости разрешить эту ситуацию во благо двух народов",- оптимистично заявил Садыр Жапаров.



Президенты также подписали четыре документа, но о ситуации на границе и недавнем конфликте не говорится ни в одном из них. Лидеры утвердили соглашения о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования, молодежной политики и государственной службы. Укрепить связи поручено и государственным информационным агентствам двух стран - киргизскому "Кабар" и таджикскому "Ховар".



Судя по всему, таким образом Бишкек и Душанбе стремились подчеркнуть твердое желание сотрудничать, отложив самые проблемные вопросы на потом.

При этом некоторые из них напрямую противоречат интересам простых жителей двух стран. Ранее "Ъ" писал о депортациях граждан Киргизии из Таджикистана. При этом гражданам Таджикистана до сих пор запрещен въезд на территорию Киргизии и даже транзит через нее.



Тем временем в регионе становится все более масштабной еще одна угроза, которая вынуждает страны Центральной Азии укреплять сотрудничество. Речь идет о ситуации в Афганистане, где уже несколько недель ведут активное наступление боевики запрещенного в России движения "Талибан". События развиваются так быстро, что местные СМИ перешли к публикации суточных сводок, ежедневно рассказывая, сколько уездов удалось занять боевикам.



Кроме того, талибы перешли к новой практике: они вынуждают афганских силовиков и ополченцев отступать не вглубь страны, а в соседние Таджикистан и Узбекистан, тем самым создавая информационные поводы международного уровня.

Первая группа афганцев перешла через реку Пяндж и попала на таджикскую территорию еще в ночь на 22 июня, когда боевики заняли заставу Шерхан-Бандар. Вторая группа силовиков запросила убежища в Таджикистане 27 июня. Было и три попытки перехода в Узбекистан.



"Пострадавшим от (киргизско-таджикского.- "Ъ") конфликта семьям, жителям приграничных сел, ставшим беженцами на своей земле, сложно объяснить необходимость возобновления дружеских отношений и восстановления доверия, ради чего был организован визит в Душанбе. Некоторыми это воспринимается как уступка таджикской стороне,- заявил "Ъ" бывший спикер парламента Киргизии Зайнидин Курманов.- Но это эмоции, а эмоциями мира не достичь. Для этого нужно взаимопонимание и добрая воля с обеих сторон". При этом, имея в виду эскалацию насилия в регионе, собеседник "Ъ" отметил: "В такой опасный момент Бишкек и Душанбе должны действовать не только как хорошие соседи, но и как верные союзники по ОДКБ".



Кирилл Кривошеев; Кабай Карабеков, Бишкек