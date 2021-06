Сама виновата? Девушки в Кыргызстане с детства терпят домогательства, - Р.Харизов

09:06 30.06.2021 29 июня 2021, Руслан ХАРИЗОВ



На прошлой неделе в Кемине убили 16-летнюю Ольгу. Ее задушил 42-летний местный житель, неоднократно судимый. По данным следствия, мужчина домогался несовершеннолетней, а когда Ольга стала сопротивляться, убил ее. Тело вывез в лесопосадку и бросил.



В тот день утром девочка получила аттестат о неполном среднем образовании. Она возвращалась домой, когда встретила своего убийцу. Она не была одета вульгарно или вызывающе, как любят апеллировать те, кто оправдывает насилие над женщинами...



Мы с этим живем

Это не первый случай, когда девушка подверглась домогательствам и стала жертвой убийства. Ежедневно сотни девочек, девушек и женщин становятся объектом харассмента со стороны мужчин.

Приставания на улице, сальные шуточки и неуместные комплименты в нашем обществе стали нормой. Наказания за такие действия нет.



Казалось бы, безобидные посвистывания вслед девушкам ничего не значат, а лишь показывают культуру и отсутствие воспитания отдельных граждан. Но здесь кроется огромная проблема, с которой многим девушкам приходится мириться всю жизнь.



Журналистка Айдай Токоева решила, что с домогательствами нужно бороться кардинально. Не просто порицать или стыдить мужчин, а наказывать по всей строгости. Девушка написала заявление на парня, который ее шлепнул по попе в центре Бишкека, когда она прогуливалась с подругой. Айдай намерена довести дело до суда и наказать обидчика.



Она рассказала 24.kg подробности происшествия, которое с ней случилось.



"Мы вчетвером проходили по улице Боконбаева в сторону проспекта Манаса, навстречу к нам шли трое парней. Когда они поравнялись с нами, один из них с размаха ударил меня по попе. Сначала я не поняла, что произошло, и на секунду впала в ступор. Потом сразу рефлекторно начала звонить в милицию, но никто так и не приехал. Подруги в этот момент догнали парня и стали его расспрашивать: зачем он так поступил, что им двигало. Мы были очень злые, выражались нецензурно, потому что это не первый случай... Внутри все закипело, неосознанно всю нашу ярость вылили. Он сделал каменное лицо и заявил: захотел и ударил", - вспоминает Айдай Токоева.



"Сама виновата"

По признанию девушки, парень абсолютно не чувствовал своей вины. Он отмахивался от девушек и ушел.

"Мы сняли все на видео и решили о опубликовать его в соцсетях. Во-первых, для того чтобы люди знали - харассменту противостоять можно. Во-вторых, чтобы видели лицо этого человека, который ходит среди нас", - отмечает журналистка.



Ролик широко обсуждался в соцсетях. Однако критике подвергли не парня, который бесцеремонно распускает руки, а девушек. Айдай была в шортах, ее подруги в платьях. Многих пользователи посчитали, что девушки "сами спровоцировали" инцидент, дескать одеты вызывающе. Кто-то утверждал, что женщинам не стоит одним гулять в такое позднее время.



Люди просто не поняли посыл и суть ситуации, накинулись на нас. Но и поддержка была. Многие девушки сталкиваются с подобным, но редко об этом говорят.



Айдай Токоева

"Порой кажется, что никто не сможет тебя обидеть, тем более на улице. Ведь в нашем случае нас было четверо, взрослые и самодостаточные, не подумали, что сможем вляпаться в такую ситуацию. Получается некое фальшивое чувство безопасности. Естественно, мой обидчик напал не на тех. На следующий день написала заявление в милицию. Видимо, из-за резонанса, который вызвало видео в Сети, следователь был максимально тактичен, понимающим, не было ухмылок. Ведь подруги предупреждали меня, что милиция не воспринимает всерьез подобные инциденты. Однако надеюсь, что мое дело доведут до конца", - отметила Айдай Токоева.



Испытание общественным транспортом

Начиная с юного возраста девушки сталкиваются с домогательствами на улице, в школе или в общественном транспорте.

"Каждая девочка может столкнуться с харассментом, начиная с детского сада до взрослой жизни", - считает Айдай Токоева.



Когда мне было 11 лет, шли с мамой по Ошскому рынку. Проходя в толпе, почувствовала, как меня по попе погладил парень. Даже когда ты находишься рядом с самым близким человеком, не можешь быть в безопасности.



Айдай Токоева

24-летняя Элиза Амантурова отмечает, что девушки часто сталкиваются с приставаниями в общественном транспорте, в основном в маршрутных такси. Она сама становилась жертвой харассмента не один раз.



"Порой доехать куда-то на маршрутке - настоящий ад, особенно, когда она забита людьми. Ко мне много раз прижимались сзади, толкались специально. Конечно, можно подумать, что это из-за плохих дорог и заполненной маршрутки, но каждая девушка чувствует, когда к ней пристают намеренно, а когда случайно задели", - подчеркивает Элиза.



На улицах пристают почти каждый день. Предлагают подвезти, пытаются познакомиться, ведут себя настойчиво. В обществе к женщинам принято относиться в первую очередь как к секс-объектам.



Элиза Амантурова

10 июня блогер и жительница Бишкека Арина Варнак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео о том, как водитель такси упрекал ее из-за коротких шорт. По мнению мужчины, девушка была одета возбуждающе и ей срочно нужно менять свой гардероб.



"Он сказал, что девушки, которые открыто одеваются, должны попасть в ад, и насилие в отношении таких - это нормально, ведь они сами провоцируют, что мужчины не виноваты, это все девушки, которые не могу себя сдержать и в жару одеваются открыто. Ехать было страшно. У нас в Кыргызстане оправдали мужчину, который изнасиловал 13-летнюю девочку, потому что он совершает намаз, становится еще страшнее. Нет слов, очень хочется, чтобы данную историю распространили, ведь я уверена, что подобное не у меня одной было. А если человек с подобным мышлением правда куда-то увезет?" - эмоционально высказалась бишкекчанка в соцсетях.



У меня был шок, в какой-то момент поняла, что нужно просто молчать. Потому что человек считает, что насиловать девушек это нормально.



Арина Варнак



После публикации видео администрация службы такси отреагировала на сообщение и отстранила водителя от работы.

"Мы категорически не приветствуем такое поведение со стороны наших сотрудников. Впредь надлежащие меры будем принимать в отношении всех сотрудников автопарка", - ответили девушке.



Марш в шортах

В поддержку Айдай и Арины в Бишкеке прошел марш в шортах против домогательств. Организаторы держали дату и место проведения акции в секрете. Наученные горьким опытом прошлых лет они распространили информацию о готовящемся марше только среди знакомых.



"Это манифест в защиту нашего права носить то, что мы хотим. Его важно отстаивать. Государству стоило бы уделить внимание защите женщин в стране, а не оправдывать насильников, говоря, что девушка или женщина была вызывающе одета", - отметили организаторы.



"Каждый раз, когда некоторые мужчины говорят, что открытая одежда провоцирует домогательства и насилие, я воспринимаю это как признание безмозглости неконтролирующего себя индивида.



Спешу сломать стереотип о том, будто есть какая-та специальная одежда для насилия. Есть несколько выставок What were you wearing, показывающих, во что была одета жертва насилия. И, вы знаете, реальность показывает, что одежда самая обыкновенная и, что самое страшное, среди них есть детская одежда. И что получается? По мнению этих мужчин, детская одежда спровоцировала насилие?" - написала после марша одна из участниц Салима Капар.



Недавно МВД выступило с инициативой штрафовать или задерживать на семь суток мужчин за назойливые приставания к девушкам. В ведомстве предлагают переименовать Закон "Об охране и защите от семейного насилия", добавив туда пункт о незамужних женщинах, и расширить его сферу деятельности.



Как пояснил на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку замначальника Академии МВД Бакыт Дубанаев, ныне действующий закон не защищает девушек от харассмента.



"Поэтому предлагается ввести новый субъект - девушки и женщины, которые подвергаются назойливому приставанию, психологическому преследованию и так далее. Чтобы этот закон заработал, предлагаем в Кодекс об административном правонарушении ввести статью "Насилие или угроза насилия в отношении женщин". Он бы предусматривал выдачу охранного ордера именно этой категории", - отметил Бакыт Дубанаев.

Предлагается наказывать мужчин за домогательства, а также любые действия, причиняющие физические и психические страдания либо наносящие вред физическому или психологическому здоровью. В виде наказания будет введен штраф - 10 тысяч сомов или арест до семи суток.



