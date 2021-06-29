Туран подкрался незаметно. Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", - А.Скок

09:54 30.06.2021 Анна Скок



В минувшие выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря и пройдет параллельно проливу Босфор. Проектная длина канала - 45 километров, ширина - 275 метров, глубина - чуть менее 21 метра. Проект будет реализован за 6 лет, а его стоимость составит 15 млрд долларов, заявил Эрдоган на церемонии начала строительства. Проход по проливу будет платным.



Новый День

Официально заявляется, что новый канал строится с целью разгрузить переполненный Босфор, не более. Однако существуют опасения, что на будущий пролив могут не распространяться положения Конвенции Монтре о статусе турецких проливов Босфор и Дарданеллы, и транзит судов будет полностью под контролем турецкой стороны. Конвенция регулирует порядок прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, и также устанавливает ограничения по общему тоннажу военных кораблей черноморских и нечерноморских государств, сроки пребывания в акватории Черного моря военных кораблей нечерноморских государств.



Очевидно, Эрдоган хочет, чтобы Турция не была зависимой от Конвенции Монтре, и больше того - чтобы от Турции зависели многие другие. Контроль за проходом или непроходом иностранных кораблей - это сильно. В целом, размеров канала "Стамбул" вполне достаточно, чтобы прогонять по каналу как супертанкеры и гигантские контейнеровозы, так и атомные подводные лодки вместе с авианосцами. С этой точки зрения, завершение его строительства окажет прямое влияние на расклад сил в Черном море. Волнующий всех вопрос в связи с новым каналом заключается в том, сможет ли он обойти договор Монтре, тем самым предоставив неограниченный доступ к Черному морю военно-морским силам нечерноморских стран. Но надо понимать, что уже сейчас Конвенция Монтре не препятствует значимому военно-морскому присутствию под флагом НАТО в Черном море. Например, корабли Альянса в среднем в год используют менее 20% квоты, которую им позволяет Монтре.



Кажется, что в настоящее время и проект канала, и пышная церемония закладки - это не более чем внутриполитический маневр, и он вовсе не означает, что строительство действительно начинается. Сколько времени правит в Турции нынешняя власть, столько же она говорит про канал "Стамбул". На недавней конференции во Франции девелоперы оценили реальную итоговую стоимость проекта в 65 млрд долларов, что на 50 млрд больше суммы, заявленной Эрдоганом. При этом, источники финансирования канала "Стамбул" пока неизвестны. Некоторые банки отказываются от проекта из-за того, что подписали поддерживаемые ООН принципы ответственного банковского дела, которые призывают подписавшие стороны избегать причинения вреда людям и планете (а строительство нового канала называют очень вредным для экологии). Турция обсуждает участие инвесторов из Китая и Катара. Появляются даже сообщения о покупке земли поблизости от канала Биллом Гейтсом. Возможно, именно пониманием показушничества Стамбула и объясняется спокойствие Москвы.



Однако, нельзя не видеть, что Турция сейчас проявляет невиданную активность. 14 июня на саммите НАТО в Брюсселе президент Эрдоган встретился с американским коллегой Джозефом Байденом. Возможно, именно там Анкаре была дана карт-бланш на расширение своей сферы влияния. Сразу после саммита турецкий лидер отправился в город Шуши, контроль над которым в ноябре перешел Азербайджану. Там, в ходе встречи президентов между двумя странами была подписана "Шушинская" декларация о союзнических отношениях. Основные пункты:



1. Пусть и независимая, но скоординированная внешняя политика.



2. Коллективная безопасность, с формальной оговоркой про соответствие Уставу и решениям ООН. Если война объявлена одной из двух стран, она будет считаться объявленной обеим странам.



3. Тесное сотрудничество и взаимодействие между Вооруженными силами двух стран.



4. Общее экономическое пространство - пусть и без перехода (пока) на единую валюту, однако, со свободным перемещением товаров. Иначе говоря, Таможенный союз Турция - Азербайджан.



5. Общее пространство перемещения рабочей силы - закладывается через переход на взаимные поездки по внутренним удостоверениям личности, а также через упрощение процедуры легализации граждан одной страны на территории другой страны.



6. Объединение усилий в сфере разработки новых технологий и обмен ноу-хау, включая оборонно-промышленный комплекс.



7. Скоординированная работа в сфере реализации региональных интеграционных проектов (Тюркский совет) и в осуществлении крупных региональных инфраструктурных проектов (логистика и энергетика).



8. Скоординированная и совместная работа в сфере мягкой силы в третьих странах - как на уровне соответствующих организаций, так и среди зарубежных диаспор Турции и Азербайджана (вряд ли стоит напоминать о том, в какой стране мира проживает крупнейшая азербайджанская диаспора и какое она имеет там административное и финансовое влияние).



Как следует из написанного, целью соглашения является объединение и процветание Тюркского мира. Разумеется, указывается, что этот документ не направлен против других стран. Причем, при отсутствии строгого определения на предмет того, что следует считать Тюркским миром, этим миром, чисто теоретически, становится любая страна и территория, где компактно или даже "распыленно", но достаточно многочисленно проживают этнические тюрки.



То есть, Турция и Азербайджан без всяких пышных слов заключили соглашение, очень похожее на договор о союзном государстве.



А еще это означает, что на постсоветском пространстве появился новый влиятельный военно-политический игрок, ведь раньше Анкара могла действовать только в экономической и гуманитарной сферах. Военное укрепление Турции как страны НАТО в Азербайджане - подковерное расширение Североатлантического альянса на постсоветском пространстве.



Нахождение российских миротворцев в Карабахе теперь, скорее всего, ограничится сроком действия трехсторонних договоренностей. Можно ожидать вывода миротворческих сил и передачи остатков Нагорного Карабаха Азербайджану через четыре года.



Сделано все было очень тонко, особенно со стороны Анкары. В ходе выступления по итогу подписания соглашения Эрдоган несколько раз сказал о роли России в регионе вообще и в решении Нагорно-Карабахского конфликта в частности. Разумеется, турецкая сторона не хочет, чтобы для российской стороны все выглядело так, будто ее вытесняют с постсоветского пространства.



С другой стороны, Турция пытается угодить и США, заявляя, что договоренности между Анкарой и Баку - это важный вклад в Трансатлантическую безопасность. Так Эрдоган хочет задобрить и НАТО, и США - мол, не только для себя работает на кавказском направлении.



После Шушинской декларации геополитическая ситуация на Кавказе существенно изменилась. Анкаре удалось еще более укрепить авторитет в Азербайджане и создать предпосылки для развертывания собственной военной базы в стране. Пока что единственное, что мешает Анкаре и Баку ускорить интеграцию, - географическое препятствие, которое хотят преодолеть "Зангезурским коридором" по территории Армении. Это сулит большие политические и экономические выгоды. А на днях Министерство обороны Азербайджана сообщило о трехсторонних учениях подразделений спецназа совместно с Турцией и Пакистаном в сентябре. Опираясь на контакты с Исламабадом, Турция попробует закрепиться и в Афганистане. Уже вовсю говорят о возможной турецкой операции в Афганистане. В начале июня стало известно, что Турция предложила взять на себя обеспечение безопасности аэропорта Кабула после ухода США и НАТО из Афганистана. Министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецким СМИ заявил, что Анкара будет готова остаться в Афганистане. На данный момент в Афганистане находится около 500 турецких военных, что достаточно для охраны воздушной гавани.



Тем временем Реджеп Тайип Эрдоган пользуется огромной популярностью в пакистанских соцсетях. Пакистанцы в восторге от его успехов в Нагорном Карабахе и верят, что он сможет решить и проблему Кашмира. Была даже запущена "утка" о десантировании азербайджано-турецких войск на территорию Кашмира. Укрепление оси Турция - Пакистан и формирование нового союза идут быстрыми темпами. Анкара формирует вполне себе действенный союз из родственных по языку или религии государств.



Сторонников пантюркизма с странах Центральной Азии все больше, и это не только жители аулов. Учитывая, что в каждой тюркоязычной республике ежегодно появляются тысячи выпускников турецких ВУЗов, идеи пантюркизма закрепляются у людей, интегрированных во власть. Прямо сейчас Турция заходит в традиционные российские сферы влияния. Анкара будет и дальше усиливать военное присутствие в том числе и в Средней Азии. Амбиции Турции распространяются на всю территорию бывшей Османской империи. Вопрос, будет ли Москва что-то делать для сдерживания расширения турецкого влияния?



"У турок на вооружении не только идеология пантюркизма, а намного более широкий инструментарий идеологем. Для тюркских стран - это пантюркизм, для мусульманских - политический ислам в союзе с другими его столпами. Для тех, кто холоден к этим двум темам, готовят совместные экономические проекты, ищут положительные исторические примеры взаимодействия с тюрками, заключают военно-политические союзы. Чтобы быть причастным к Великому Турану, не обязательно быть тюрком, можно быть просто партнером", - пишет "Русский ориенталист".



Военкор Юрий Котенок: "Канал "Стамбул" необходим Турции для переброски военных сил из Средиземного моря и обратно при конфликтах с Грецией, Россией, Грузией. Конфликты Турцией запланированы, но отложены, т.к. не созданы окончательные условия для победы в них.



"Великий Туран" Эрдоган планирует создать за счет РФ и против РФ. Он не будет продвигать идею в арабские страны или Иран. Движение - через Кавказ в Среднюю Азию, Крым, на Украину, на русские территории, где проживают и тюркоязычные народы. Часть Европы Эрдоган потом пристегнет к "Великому Турану".



Закавказье Турция закрепила за собой. "Робкие грузины" отдали Аджарию туркам. Судьбы Грузии и Армении решаются не в Тбилиси и Ереване. Баку и Анкара готовы окончательно разрубить "Закавказский узел". Ждут международного кризиса, когда США, ЕС, РФ, КНР будут заняты более важными делами.



Усиление военной машины Азербайджану требуется не только для противостояния с Арменией. Впереди - борьба за каспийскую нефть и влияние в Средней Азии. Турция работает через Азербайджан.



Эрдоган/Алиев - целеустремленные деятели, их планы рассчитаны на долгую игру. "Великий Туран" возможен только на развалинах России. К Эрдогану/Алиеву претензий нет. Они ведут обычную военно-политическую борьбу, которой занимались и до них многие державы во все века. Вопрос в ином: "Есть ли у России стратегия, желание и нормальный инстинкт самосохранения, с учетом вызова "Великого Турана"?" Источник - завтра

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