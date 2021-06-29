 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин и Си устроили демонстрацию силы в ответ на коронавирусный шантаж США, - В.Винников
10:42 30.06.2021

Владимир Винников
29 июня 2021

Официальным поводом для онлайн-беседы президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 28 июня стало 20-летие российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного 16 июля 2001 года.

Эта разница в датах заставляет задуматься, а текущая военно-политическая ситуация - предполагать, что истинной целью беседы была демонстрация силы всем западным "партнерам" Москвы и Пекина, в первую очередь США и Великобритании, чьи вооруженные силы сейчас открыто стягиваются к границам как РФ, так и КНР.

Об этом говорили высшие руководители нашей страны (Путин, Шойгу, Лавров, Бортников, Герасимов и другие) на IX Московской международной конференции по безопасности 22-24 июня.

Об этом говорила провокация британского эсминца УРО Defender у берегов Крыма 23 июня.

Об этом говорят начавшиеся 28 июня в Черном море маневры Sea Breeze 2021 с участием Украины, США и трех десятков "союзных" с ними стран.

Об этом специально говорил тот же глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованной 28 июня статье.

Об этом говорят "встречные" учения российских ВМФ и ВКС в восточном Средиземноморье, с пусками "Кинжалов" и "Калибров".

Об этом говорит начало ходовых испытаний нашей новейшей АПЛ "Белгород", способной нести как суперторпеду "Посейдон", так и глубоководный спецаппарат "Лошарик".

Об этом говорит запуск с космодрома Плесецк новой межконтинентальной баллистической ракеты, пока именуемой "Союз-2".

Об этом говорят вести с коронавирусного фронта, где следом за индийским "дельта"-штаммом SARS-CoV-2 сразу появился латиноамериканский "лямбда"-штамм (кстати, где все промежуточные модификации, от "эпсилона" до "каппы", в соответствии с греческим алфавитом?).

Путин и Си устроили демонстрацию силы в ответ на коронавирусный шантаж США
Вдобавок "ученые" из Вашингтонского университета прямым текстом заявили о том, что их работы с возбудителем COVID-19 увенчались успехом - им удалось получить у модифицированного штамма новый механизм заражения.

Конечно, заявили они это с выражением озабоченности, что подобная мутация может произойти и вне лаборатории, но все понимают, что это уже открытый шантаж. А вычисленные эпидемиологами на кончике пера "суперраспространители" заразы - эвфемизм невидимых нам, а потому пока неуловимых "джеймсбондов" биологической войны с правом на массовые убийства.

В этой связи почему-то вспоминаются слова Генри Киссинджера, сказанные еще в 2012 году:

"Мы до сих пор позволяли Китаю наращивать военную мощь, а России восстановиться от "советизации". Все это для того, чтобы дать им ложное ощущение бравады, это же их быстрее и погубит. Мы - как умелый стрелок, который подначивает слабака взять ствол. И как только тот потянется к оружию - пиф-паф! Надвигающаяся война будет настолько жесткой, что выиграть может лишь супердержава. А это мы, ребятки!"

Как можно видеть, заявленный американским гуру геостратегии "пиф-паф!" сегодня - вовсе не гиперзвук и не ядерные ракеты, не военные спутники и даже не кибер- или медиатеррор. Это биологическое и генетическое оружие, только краешек возможностей которого демонстрирует нам пандемия COVID-19.

Путин и Си устроили демонстрацию силы в ответ на коронавирусный шантаж США
Что готовы противопоставить этим все более явным угрозам в Москве и Пекине? Беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также принятое ими Совместное заявление к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР дают ответы на этот вопрос.

Заявив о продлении договора еще на пять лет, до февраля 2027 года, а также отметив роль КПК в создании и развитии КНР за сто лет с момента ее создания, и российская, и китайская сторона признали, что проблемы, вызванные пандемией COVID-19, усиливают мировую нестабильность и используются рядом стран, как и другие военно-политические и социально-экономические инструменты, для получения преимуществ и достижения победы в "игре с нулевой суммой".

17-страничное Совместное заявление, в котором перечисляется весь спектр угроз и подчеркивается ведущая роль ООН и его институтов, включая ВОЗ, в обеспечении глобальной безопасности, а также недопустимость ее подмены различными структурами и договоренностями в рамках коллективного Запада, готовилось и согласовывалось на протяжении достаточно длительного времени и, по сути, является совместным ответом на Новую Атлантическую хартию, в которой США и Великобритания открыто признали Россию и Китай своими врагами.

Следует признать, что предлагаемый Путиным и Си образ будущего выглядит куда более привлекательным и перспективным для человечества, чем англосаксонская программа укрепления и усиления терпящего крах однополярного мира. И, конечно, особое значение в данном контексте имеет следующая фраза:

"Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России".

Путин и Си устроили демонстрацию силы в ответ на коронавирусный шантаж США
Она фактически фиксирует то "разделение труда", к которому стремятся стороны-участницы в рамках нынешнего стратегического партнерства между Москвой и Пекином: Китаю - стабильность и процветание (социально-экономический аспект), России - силу и успешность (военно-политический аспект).

И в беседе, и в заявлении особо подчеркивалось отсутствие каких-либо системных противоречий между РФ и КНР - в отличие от ситуации внутри коллективного Запада, включая "обновленный" американо-британский блок. И, видимо, этот момент требовалось прояснить именно сейчас, а не завтра или послезавтра, к "дате", - чтобы удержать западных "партнеров" от дальнейшей эскалации международной напряженности. А также от иллюзий, что с Россией и Китаем они могут справиться по очереди и поодиночке.

Насколько это удалось главам двух евразийских держав - покажет время.

Источник - riafan.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625038920
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