Вакцинация-ревакцинация и миграция. Какая связь? - Андрей Сошенко

10:46 30.06.2021 Мигрантов из стран Кавказа, Средней Азии и Турции становится с каждым годом в России все больше. Правда, пишут, это не вполне относится к 2020 и началу 2021 года. Пандемия несколько охладила приток мигрантов в Россию. Не знаю. Возможно и наверно. Но для меня это никак не стыкуется с моими личными наблюдениями. На улицах, скажем, Москвы или Калуги, или некоторых городов Тульской области, в которых бывал за последний год, создается впечатление, что мигрантов стало, наоборот, больше. И стали они как-то более активно подчеркивать свою, с позволения сказать, идентичность. Это выражается и в более подчеркнутом, если угодно – громком, изъяснении между собой именно на их родном языке, и вообще в показном своем инаковом поведении, и в более частом их появлении в национальных костюмах, не свойственным русским областям России. По вечерам даже не знаешь, где находишься, в русском городе или в каком-нибудь Самарканде? Иногда создается впечатление, что нацменов больше, чем русских жителей. Местные-то в основном по домам сидят, общаются в кругу друзей и семейных, а мигрантов тянет по улицам бродить.



В некоторых СМИ пишут, что поменьше стало за последний год дворников и уборщиков из состава мигрантов, что не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но по этому поводу, например, в Москве стоит целый стон со стороны органов власти и управляющих компаний. Мол, нужно искать дешевую рабочую силу на "неквалифицированную работу". А вот курьеров, как некоторые отмечают, становится все больше из состава мигрантов, и никакая пандемия тому не препятствие. Вот и среди работников, например, на транспорте все чаще встречаются представители южных национальностей. Про "таксистов" уж не говорю. Банально и известно. Но примерно год назад обратил внимание, что как-то резко произошла смена охранников в электричках РЖД. До этого ходили и следили за порядком в электричках с надписями "охрана" русские мужики, а примерно с год назад их резко сменили с той же надписью моложавые джигиты. Не знаю на всех ли направлениях к Москве и из Москвы, но на тех, на которых приходится иногда ездить мне – это факт. Случайно? Было бы случайно, если бы замещение шло постепенно, а тут, как по мановению волшебной палочки. Значит, предполагаю, это организованное действо то ли РЖД, то ли охранных фирм, близких к РЖД.



Говорят, что "местные жители" не всякую низкоквалифицированную работу будут выполнять, например, мести дворы, быть дворниками. Вопрос дискуссионный и имеющий замкнутый цикл, о чем говорил в материалах о строителях и "точечном въезде мигрантов" на строительные объекты. На стройки привлекаются мигранты абсолютно не интегрированные в русскую культуру, продолжающие подтачивать основы государства. Местным строителям работа не достается, потому что она отдается приезжим, снижается и жизненный уровень в регионах из-за, по сути, искусственно созданного дефицита рабочих мест. Насколько рентабельно привлечение мигрантов на стройки? Вкороткую, может, и выгодно, а в перспективе – разрушительно. То же самое и с "дворниками"… Ладно. Но вот профессия "врач" - высококвалифицированная. Но дооптимизировались в сфере здравоохранения, что представителей южных национальностей среди медиков, не всегда ясно говорящих, кстати, на русском, становится все больше. Почему здесь-то нельзя выстроить работу так, чтобы не привлекать "южных специалистов"? Отсюда мысли, что делается все не по недоразумению, а специально создается ситуация, при которой замещаются работники из состава русских. Обо всем этом говорил постоянно – и пять лет назад, и десять, но ситуация продолжает ухудшаться.



Неужели кому неясно, что в стране уже создан русофобский интернационал, который усиленно укрепляется посредством дополнительных миграционных потоков в Россию из стран Кавказа, Средней Азии и Турции? Насчет преступности и террористических рисков в связи с миграцией еще в конце 2019 года Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что на высоком уровне сохраняется число преступлений, совершаемых мигрантами в центральной части страны. Он отметил, что наибольшую обеспокоенность вызывает то, что мигранты все чаще вступают в ряды террористов. По словам Патрушева, только в 2018 году в ЦФО было ликвидировано 15 каналов незаконной миграции и возбуждено 186 уголовных дел против коррупционеров, которые способствовали этому явлению. О колоссально увеличивающейся преступности в 2019 и в начале 2020 года в связи с притоком мигрантов, с указанием конкретных цифр, говорил отдельно в статье – "Какое смешение кровей нужно России?" Поэтому Н.П. Патрушев абсолютно прав.



Каков должен был бы вывод для российских властей? Ограничение миграционных потоков, высылка всех незаконно находящихся мигрантов из страны, наведение порядка и контроль за национальными диаспорами. Об актуальности последнего – в материале "Некоторые азербайджанцы просто обнаглели". Но не тут-то было!



Вновь повторю, что со стороны некоторых федеральных министерств и ведомств, например, Минстроя и Минсельхоза наоборот предпринимаются колоссальные усилия по привлечению новых мигрантов, узакониванию незаконно находящихся в стране мигрантов. По сельскому хозяйству об этом отмечал в статье "Без гастарбайтеров на русских полях - никак". И напомню, что недавно Минсельхоз предложил завозить рабочих-мигрантов вагонами, чартерными поездами, в РЖД в том обещались помочь. Интересно, как действиями Минсельхоза, которым руководит Дмитрий Патрушев, по массовому ввозу мигрантов соответствуют верным выводам Николая Патрушева? Под чьим воздействием находится уважаемый министр сельского хозяйства страны? Под влиянием либеральных сил и нацменских диаспор или государственнических взглядов своего отца?



Или, сообщают, что РЖД будут шире привлекать трудовых мигрантов из Узбекистана. В Узбекистане недавно находилась делегация ОАО "РЖД" во главе с ее генеральным директором – О. Белозеровым. Глава российской компании наравне с иными мыслями озвучил большие планы РЖД на территории самой России. Здесь компания испытывает затруднения с рабочей силой. В связи с этим Белозеров раскрыл перед узбекистанскими коллегами значительные перспективы сотрудничества в области трудовой миграции, имея в виду привлечение из Узбекистана для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры на территории России. Итогом встречи стало подписание меморандума между ОАО "Российские железные дороги" и Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана о содействии в организованном привлечении трудовых ресурсов в Россию.



И давайте соотнесем все вышеизложенное по миграции с процессом вакцинации-ревакцинации. Как известно, по почину московских властей все больше регионов переходят к мерам, направленным на принудительную вакцинацию, выражаемую в увольнении с работы, не прошедших вакцинацию, недопуску к занятиям студентов и тому подобным. Медицинскую помощь вознамериваются теперь осуществлять только вакцинированным, проход на любое мероприятие или в присутственные места - по QR-коду или иному электронному документу, подтверждающему наличие прививки. Явно нарушается на глазах огромное количество статей Конституции, перемешиваются и путаются компетенции центральной и региональных властей, игнорируются федеральные законы, в которых четко написано, что прививки проводятся при добровольном согласии на то гражданина. Центральные СМИ обратили всю свою пропагандистскую мощь в помощь данным мерам и методам, как будто не замечая нарушения законодательства и здравого смысла. Руководители высших органов государственной власти – молчат.



Бросается в глаза, что сообщения о регионах, в которых вводятся ограничения, такие же, как в Москве, касаются в основном русских областей и краев и северных национальных автономий России. Что-то не слышно сообщений об ограничениях с северо-кавказских или поволжских национальных республик. Наверное, скоро доберутся и до них. Но, зная, что общие порядки для русских регионов, спускаемые с центра, в национальных республиках порой действуют с "некоторыми местными особенностями", можно с достаточной степенью вероятности прогнозировать, что там не будет тотальной вакцинации, местные власти придумают пути увода своих жителей от массовости в этом процессе. Таким образом, вакцинация касается прежде всего русских.



Но дело не столько в этом. Как известно, поверх вакцинации будет наложена "вечная" ревакцинация. Минздрав сейчас готовит рекомендации ревакцинироваться раз в год без эпидподъема и раз в полгода при эпидподъеме. Даже не все вакцинированные выдержат многократные и постоянные, по нескольку раз в год, ревакцинации, потому что многие уверены, что вакцинация-ревакцинация, вопреки официальным заявлениям, нанесет в итоге вред здоровью и иммунитету. Правы они в этом или нет – вопрос другой. Но многие вынуждены увольняться с работы уже сейчас, другие будут увольняться позже. А мигранты, находящиеся в стране и дополнительно прибывающие, это мы знаем из практики, соответствующие справки и QR-коды всегда найдут. "Правые" или "левые" отметки о вакцинации и ревакцинации – в данном контексте не столь уж и важно. Если что, то им помогут предприимчивые руководители диаспор. Или российские власти создадут им "облегченный порядок" нахождения в России. Вот и сообщение на эту тему: "Вакцинацию для мигрантов упростят в Москве… Об этом заявил мэр города Сергей Собянин". Так что, мигранты будут заменять увольняемых русских, со всеми вытекающими отсюда последствиями для государствообразующего народа и страны.



Удачно все так получается! Одно способствует другому. Вакцинация и ревакцинация работают на миграцию, а миграция - на вакцинацию. И чем, в конечном счете, это все закончится?.. Источник - zavtra.ru

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