Порядка миллиарда долларов требуется на дострой LRT в Нур-Султане. Умнее не придумать?

11:12 30.06.2021

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, что для завершения строительства LRT требуется еще порядка одного миллиарда долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На онлайн-брифинге СЦК акима спросили, на какие средства сейчас ведутся работы по строительству системы LRT.



"Эти средства, которые имеются внутри компании. Дополнительных средств мы пока еще не привлекли, это внутренние резервы. Согласно прежнему договору ведутся работы. Подрядные компании - и китайские компании, и местные партнеры есть. По действующему договору ведутся работы. Вот когда мы привлечем дополнительные объемы финансирования, тогда и продолжим работу", - ответил аким.



По словам акима, изначально сумма по проекту строительства LRT составляла 2,6 миллиарда долларов.



"Мы ее снизили на больше чем 800 миллионов долларов. Еще сэкономили. То есть сейчас требуется еще порядка одного миллиарда долларов, чтобы мы привлекли финансирование. Вагоны, данные рельсы, инфраструктура. В целом, чтобы довести до финального завершения, столько средств нам нужно. Идет конкурс", - добавил он.



Алтай Кульгинов рассказал, что объявлен конкурс на внешние займы.



"Участвуют банки. Как только конкурс будет завершен, мы вам сообщим. Конкурс еще не завершен, поэтому пока информации нет", - сказал аким.



Он отметил, что источники финансирования также рассматриваются на внутреннем финансовом рынке. При этом, по его словам, не рассматриваются средства из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).



"Только банки второго уровня", - сказал аким.



Градоначальник также не назвал предварительные сроки завершения проекта.



"Знаете, сколько раз сроки называли, и каждый раз эти сроки срывались, поэтому я не хочу забегать вперед. Как мы с источниками финансирования определимся, подпишем договор, там будет конкретная дорожная карта, график работ, тогда мы скажем", - прокомментировал Алтай Кульгинов.



По его словам, конкурс по источникам финансирования планируется завершить до конца лета, но на практике бывает так, что конкурс не состоялся и объявляется новый.



"Как только мы завершим, сразу же, мы знаем, что по LRT все интересуются этими вопросами, мы всю информацию предоставим", - заключил он.



Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов подтвердил, что строительство LRT в городе возобновлено. На месте строительства LRT появилась крупногабаритная техника, рабочие и новые части конструкции. По данным городской транспортной компании CTS, китайский подрядчик ведет подготовительные работы.