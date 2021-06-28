Сетевые инфантилы. Оловянные солдатики либерализма, - Михаил Хазин

11:30 30.06.2021

Воспитанные соцсетями люди не могут читать серьезные исследования

Михаил Хазин

28.06.21



Самая главная революция в военном деле произошла довольно давно, когда люди выяснили, что строй много сильнее группы отдельных бойцов. Даже если в схватке один на один эти бойцы всегда побеждают. Или, иначе, порядок бьет класс. Соответственно, логика тех, кто рвется к власти (и кто, читает "Лестницу в небо", всегда организованы через властные группировки) – максимально разделять своих соперников



Новый День

Именно по этой причине "Западный" глобальный проект так отчаянно борется с империями (и в качестве инструмента использует национализм). В 1918 году были разбиты Германская, Австро-Венгерская, Османская и Российская империи и только последняя возродила "Красный" глобальный проект. В 1936 году начали разрушение Британской империи, к 1988-91 гг. вновь разрушили Российскую (в формате СССР). А сейчас пришло время фрагментации даже национальных государств.



Суть либерализма с точки зрения организации (в котором, напомним, порядок бьет класс) состоит в том, что для порядка (строя) необходима ответственность, не только перед собой, но и перед товарищами (обществом). Но именно эту ответственность и разрушает либерализм. При этом взросление человека (напомню, социального существа) как раз и предполагает социализацию, то есть – осознание и понимание своей ответственности перед другими.



И в рамках семьи, и в рамках трудового коллектива, и в рамках местного сообщества. И отказ от этой ответственности (вся ЛГБТ-пропаганда, в частности, на этом построена) разрушает не просто жизнь каждого конкретного человека, она и общество разрушает. Так, что очень скоро каждый туземный вождь (который как раз знает о преимуществах строя) сможет такое общество "взять на копье".



Впрочем, пока мы до этого не дошли, но стремительно идем в этом направлении. В частности, отказ от ответственности, автоматически, означает, что люди перестают ответственно относиться к информации. Да, их специально на это провоцируют создавая колоссальное количество информационно бессмысленных поводов и бессодержательных сообщений, не говоря уже о потоке откровенной лжи. Но и сами они отказываются работать над собой, то есть верифицировать входящий информационный поток.



Я с этим сталкиваюсь постоянно, например, когда мне начинают пенять по поводу моих "предсказаний" и "прогнозов". Я вообще не занимаюсь прогнозированием, поскольку моя главная специальность – экономическая теория и все остальное – это аналитика событий на базе этой теории и сценарные варианты развития на базе той же теории.



Даже обзоры Фонда Хазина фактически представляют собой верификацию официальной статистики с точки зрения этой теории. И вот тут начинается самое интересное.



Социализация означает, в том числе, что люди узнают, что на один и тот же вопрос есть разные мнения. Но если конкретный человек считает (в соответствии с либеральной идеологией), что он – уникальный, самоценный и выдающийся персонаж, то чужое мнение ему не очень интересно, важно только его собственное. Про которое он даже не очень понимает, откуда оно получено (точнее, кем и как внедрено ему в мозг). Как следствие, сложный набор идей, сценарные варианты и прочие альтернативные конструкции он не понимает и не воспринимает, для него есть только одна базовая идея.



Эту особенность молодежи отлично используют разные тоталитарные управляющие структуры (тот же "гитлерюгенд", например, или экстремистские исламистские организации), к которым, безусловно, нужно отнести либеральные социальные сети в интернете. Люди, которые получаются после их обработки, становятся оловянными солдатиками, защищающими либеральные "ценности" и абсолютно не приспособленными к любому изменению образа жизни. Отметим, что в СССР как раз в части конкретной жизни давали большое количество альтернативных вариантов, в СССР социализацию, скорее, ускоряли, чем замедляли.



Потому, к слову, они и страны свои защитить не смогут. Я не просто так иронизирую про "африканские" страны Швецию, Норвегию и Финляндию – в рамках либерального сценария у них нет будущего, они и до середины XXI века не доживут. Но и с другими странами такое может произойти. К слову, воспитанные в рамках либеральных "ценностей" персонажи и защитниками Отечества быть не могут – поскольку ценность собственной жизни для них превалирует. Так что приведенная выше фраза про вождя совсем не шутка и в той же Скандинавии таковыми вождями смогут стать любые руководители отдельных исламистских группировок.



Возвращаясь к основной теме. Воспитанные либеральными соцсетями люди не могут читать серьезные исследования, особенно в социальной сфере. Сама мысль, что нужно сравнивать некоторые различные сценарии им глубоко противна, вызывает у них идиосинкразию, они требуют однозначных и простых ответов. Мысль, что эсминец в водах России мог появиться не из-за "тирана Путина", который "аннексировал" украинскую территорию, а как раз из-за того, что Путин позарез нужен и Берлину, и Лондону, им в голову прийти не может. Как следствие, они начинают нести совсем уж откровенную пургу.



Та же история с моими "прогнозами". "Крах доллара" им понятен, как антитеза вечному либеральному счастью. А крах "империи доллара" просто невозможен, поскольку "доллар – он и в Африке доллар". Иными словами, Хазин просто пропагандист разрушения либерального рая, то есть он враг, вредитель и идиот (который не понимает, что Солнце встает в Вашингтоне). Все просто, понятно и убедительно. К действительности, правда, отношения не имеет, ни в одной части, но действительность этим персонажам не нужна, они живут в виртуальной реальности.



Сложнее всего тем, кто занимается бизнесом, является предпринимателем, поскольку они живут в реальном мире, вынуждены смотреть за ситуацией и поневоле оказываются под давлением колоссального потока такой инфантильной информационной лавины. И для них есть единственный рецепт – искать людей, которые все-таки выросли и социализировались и, тем самым, за свои слова отвечают. После этого можно заняться верификацией их позиции (она может быть и не совсем подходящей для конкретного читателя/зрителя), но, по крайней мере, ее можно с действительностью соотнести. Так что я всем желаю успеха в поиске таких людей и соответствующих источников информации.