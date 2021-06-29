Таджикистан и Кыргызстан подписали четыре соглашения. Документа о границе среди них нет

11:38 30.06.2021

Переговоры президентов Таджикистана и Кыргызстана во Дворце Наций в Душанбе продолжались более шести часов: Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров начали встречу в двухстороннем формате в 9.15 и завершили в расширенном формате в 15.30 часов по местному времени.



Эмомали Рахмон после завершения переговоров заявил журналистам, что с кыргызским коллегой обсудили вопрос подписания в предстоящий период ранее согласованного в целом Договора о таджикско-кыргызской госгранице.



Описано 520 км, согласованы еще 32 километра



"Согласно проекту Документа, описано порядка пяти ста двадцати километров линии государственной границы. К сегодняшнему дню в рабочем порядке согласованы еще 32 километра", заявил глава Таджикистана.



Эмомали Рахмон отметил, что переговорный процесс па границе был начат еще в 2002 году. "За прошедшие почти 20 лет в целом проведено порядка 180 заседаний Совместной комиссии и встреч рабочих групп па делимитации линии границы", сказал он.



Глава Таджикистана сообщил, что с Садыром Жапаровым обсудили трагический инцидент, который произошел на границе в конце апреля сего года. "К большому сожалению, погибли и пострадали люди с обеих сторон, населению нанесен материальный и моральный ущерб, серьезный урон нанесен опыту добрососедства между нашими народами, - отметил Рахмон. -Поэтому мы, в первую очередь, должны думать о том, как восстановить доверие между жителями приграничных районов".



Садыр Жапаров рассказал журналистам, что в ходе переговоров состоялся "содержательный обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы" и выразил надежду на плодотворную работу в ходе 17-го заседания межправкомиссии, которое состоится в Бишкеке в ближайшее время.



"Стороны договорились усилить работу по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых деструктивных действий, направленных на разжигание межнациональной розни среди местного населения. Кыргызская сторона выступила с инициативой создать Комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в приграничных селах для предупреждения и предотвращения возможных конфликтов", - передает пресс-служба президента КР.



По итогам переговоров Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали Совместное заявление, в котором подчеркивается, что таджикско-кыргызские отношения основаны на многовековых исторических связях, общих культурных и духовных ценностях. "Главы государств, осознавая высокую ответственность за сохранение уз дружбы и добрососедства, подтвердили решимость поступательно развивать отношения между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой", говорится в документе.



Два соглашения, два меморандума



Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров заявили о недопущении возникновения пограничных конфликтов на таджикско-кыргызской границе и необходимости соблюдения сторонами международных обязательств и норм международного права, выразили намерение о выстраивании конструктивного диалога на взаимоприемлемых условиях с учетом интересов двух сторон и разрешения возникающих вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами.



Главы Таджикистана и Кыргызстана обсудили ситуация на севере Афганистане, где последние недели активизировались боевики радикального движения "Талибан".



Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров отметили важность продолжения сотрудничества между странами по реализации проектов строительства линий электропередач, в том числе по строительству региональной линии электропередачи Центральная Азия - Южная Азия CASA-1000.



В Совместном заявлении отмечается, что президенты согласились создать благоприятные условия проживания для этнических таджиков в Кыргызстане и этнических кыргызов в Таджикистане.



По итогам переговоров делегаций подписано 4 документа, однако среди них нет договоренностей по границе. Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, Душанбе и Бишкек подписали соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования, меморандум о сотрудничестве в сфере государственной службы, меморандум о сотрудничестве в области молодежной политики и меморандум о сотрудничестве между информационными агентствами "Кабар" и "Ховар".



Глава Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Таджикистан вечером 28 июня. В аэропорту его встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.



В то же вечер состоялась неформальная встреча президентов. Эмомали Рахмон пригласил Садыра Жапарова на вечернюю прогулку в загородную резиденцию "Бахор", расположенную в Варзобском ущелье. Цель посещения резиденции - ознакомление с природой Таджикистана, сообщило таджикское национальное агентство "Ховар".



29 июня началась официальная часть визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Таджикистан. Глава КР в 8.50 по местному времени возложил венок к памятнику Исмоили Сомони в Душанбе. В 9 часов главу Кыргызской Республики у Дворца Наций встретил его таджикский коллега Эмомали Рахмон.



Садыра Жапарова в этом визите сопровождали глава МИД Руслан Казакбаев, заместитель председателя Кабинета Министров - министр экономики и финансов Акылбек Жапаров, министр транспорта и коммуникаций Гульмира Абдралиева, министр чрезвычайных ситуаций, Бообек Ажикеев министр культуры Кайрат Иманалиев, а также полномочный представитель Кабинета Министров КР в Баткенской области, первый заместитель председателя - директор погранслужбы ГКНБ КР.



Напомним, официальный визит главы КР Садыра Жапарова в Таджикистан должен был состояться в первой половине мая, однако был перенесен из-за вооруженного конфликта 28-29 апреля на таджикско-кыргызской границе, в ходе которой были убиты десятки человек с обеих сторон. После конфликта Кыргызстан в одностороннем порядке закрыл свои границы с Таджикистаном.