"Байхэтань" на реке Цзиньша. Китай запустил вторую по мощности ГЭС в мире

11:46 30.06.2021

Китай запустил вторую по мощности гидроэлектростанцию в мире



Китай объявил о вводе в эксплуатацию гидроэлектростанции (ГЭС) "Байхэтань", которая, по данным властей, является второй по мощности в мире, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Полностью сдать в эксплуатацию "Байхэтань", расположенную на юго-западе Китая, планируют в 2022 году. Пока запущены первые два энергоблока из 16 мощностью по 1 миллиону киловатт каждый.



Тем самым общая установленная мощность ГЭС составит 16 миллионов киловатт, а ежегодно "Байхэтань" будет вырабатывать до 62 миллиардов киловатт в час. Суточная выработка гидроэлектростанции после ввода в эксплуатацию всех 16 генераторов удовлетворит годовой спрос на электроэнергию для 500 тысяч человек.



Это сделает станцию второй по мощности в мире. На первом месте находится китайская ГЭС "Три ущелья" в провинции Хубэй, где выработка в 2020 году составила 103,1 миллиарда киловатт в час, это мировой рекорд генерации энергии на отдельно взятой гидроэлектростанции.



Ожидается, что запуск ГЭС "Байхэтань" позволит сократить ежегодные эмиссии углекислого газа в Китае на 51,6 миллиона тонн. Станция также даст возможность отправлять энергию в Шанхай и другие города на востоке Китая.



Ранее крупнейшая в Казахстане тепловая электростанция, Экибастузская ГРЭС-1, побила исторический рекорд по выработке электроэнергии. В последний раз подобный показатель был отмечен в феврале 1986 года.