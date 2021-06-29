 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 30.06.2021
12:14  Трем регионам Казахстана разрешено выпустить особые "ценные бумаги" - "для финансирования занятости"
11:46  "Байхэтань" на реке Цзиньша. Китай запустил вторую по мощности ГЭС в мире
11:44  "Я мечтал стать крутым начальником УГРО", - интервью главы КазМВД Е.Тургумбаева
11:41  Алматинский акимат не знает куда поставить уродливую статую гигантского быка. На дачу акиму Сагинтаеву!
11:39  "Не спугнуть". Турция влезает в Афганистан, - А.Акопян
11:38  Таджикистан и Кыргызстан подписали четыре соглашения. Документа о границе среди них нет
11:37  Абсурдность политкорректности приводит к отчаянию и отчуждению гражданина в западных демократиях, - А.Адрианопулос

11:35  Буря надвигается: США проиграют альянсу России и Китая - The Hill
11:30  Сетевые инфантилы. Оловянные солдатики либерализма, - Михаил Хазин
11:12  Порядка миллиарда долларов требуется на дострой LRT в Нур-Султане. Умнее не придумать?
10:46  Вакцинация-ревакцинация и миграция. Какая связь? - Андрей Сошенко
10:42  Путин и Си устроили демонстрацию силы в ответ на коронавирусный шантаж США, - В.Винников
09:54  Туран подкрался незаметно. Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", - А.Скок
09:46  Ташкентский бизнес-форум. Турция и Узбекистан подписали 25 документов почти на $ 700 млн
09:06  Сама виновата? Девушки в Кыргызстане с детства терпят домогательства, - Р.Харизов
08:36  Визит не разлей вода. Президент Киргизии пытался договориться в Таджикистане обо всем, - "Къ"
08:14  Глава контингента США в Афганистане пошел против курса Байдена
06:52  Вопросы ковидэкономии. G20 ищет глобальный ответ на вызовы пандемии, - С.Строкань
00:37  КОВИ свалил спикера и парализовал работу аппарата КырПарламента
00:32  Россию собираются потеснить Ираном на рынке нефти, - А.Комраков
00:20  Станет ли Туркестан духовной столицей тюркского мира? - Назира Нуртазина
Вторник, 29.06.2021
17:54  Жапар-хан повелел на 30% сократить армию кыргызского чиновничества
17:48  Конец камнеметным войнам! Рахмон и Жапаров уверяют, что договорились о границе
17:45  Уроженка Казахстана певица Вика Дайнеко стала №1 партии "Зеленых" на выборах в РосДуму. Заменив Гнойного
16:48  Первая эпидемия коронавируса случилась в Азии 20 тысяч лет назад
13:51  В одном из каньонов Казахстана обнаружили таинственный монолит
13:49  Слегка повысив градус: ждет ли Россию и ЦА нашествие климатических мигрантов
13:48  В ритме штамма: что известно о "Лямбда"-варианте коронавируса
13:46  Секс, ложь и политика: как во Франции убивают отцов
13:43  Мигранты в РФ не поедут. Россияне сами станут мигрантами…
13:41  70-летняя активистка из Ангрена была задержана во время спецоперации, похожей на поимку опасного террориста
13:40  "Черный континент" рвут на куски, - С.Кожемякин
13:29  Племянник президента Казахстана Токаева - Каныш Избастин переизбран главой Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
13:12  Афган-армия (что от нее осталось) штурмует погранКПП на узбекской границе. Просят защиты...
12:44  "Кто сильнее, тот и прав": Какое место займет Россия в новом политическом замесе, - "СП"
12:40  Что творится с американской демократией? О новых приемах борьбы с "внутренним терроризмом", - В.Прохватилов
12:23  Гани напрасно слетал к Байдену. Привез только совет мириться с талибами
11:45  Громадье планов. В Казе раскручивают гипер-проект "Академия Елбасы"
10:58  Жапаров перелетел к Рахмону и они вместе гуляют по Душанбе
10:54  Чехия, без всякого суда, официально требует от РФ выплатить ей 25 млн евро "компенсации" за взорвавшиеся в 2014 году воен-склады
09:48  Батыр! Глава КырМинздрава Бейшеналиев вылечился от КОВИ "иссык-кульским корнем"
09:36  Эпидемия в Нур-Султане вышла из-под контроля? - А.Ибраев
09:18  Потенциальное прокси-ополчение Ирана в Афганистане, - Л.Шашок
08:32  83 государства против "Исламского", - М.Беленькая
08:18  Справится ли Казахстан с индийским штаммом? - А.Бектенова
08:15  Российско-китайский договор - новое измерение в глобальной политике, - В.Павленко
08:13  Почему люди покидают Азербайджан, если экономика его растет? - А.Асалыоглу
08:00  Что запрещено в России и мире, то разрешено в Узбекистане! - Б.Ташпулатов
07:49  Как одурачивают русскую Украину, - А.Новожилов
07:17  Визит Садыра Жапарова в Туркменистан. Чего удалось достичь
00:41  У Москвы и Пекина нет общих ценностей, но есть общий противник, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байхэтань на реке Цзиньша. Китай запустил вторую по мощности ГЭС в мире"Байхэтань" на реке Цзиньша. Китай запустил вторую по мощности ГЭС в мире
11:46 30.06.2021

Китай запустил вторую по мощности гидроэлектростанцию в мире

Китай объявил о вводе в эксплуатацию гидроэлектростанции (ГЭС) "Байхэтань", которая, по данным властей, является второй по мощности в мире, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Полностью сдать в эксплуатацию "Байхэтань", расположенную на юго-западе Китая, планируют в 2022 году. Пока запущены первые два энергоблока из 16 мощностью по 1 миллиону киловатт каждый.

Тем самым общая установленная мощность ГЭС составит 16 миллионов киловатт, а ежегодно "Байхэтань" будет вырабатывать до 62 миллиардов киловатт в час. Суточная выработка гидроэлектростанции после ввода в эксплуатацию всех 16 генераторов удовлетворит годовой спрос на электроэнергию для 500 тысяч человек.

Это сделает станцию второй по мощности в мире. На первом месте находится китайская ГЭС "Три ущелья" в провинции Хубэй, где выработка в 2020 году составила 103,1 миллиарда киловатт в час, это мировой рекорд генерации энергии на отдельно взятой гидроэлектростанции.

Ожидается, что запуск ГЭС "Байхэтань" позволит сократить ежегодные эмиссии углекислого газа в Китае на 51,6 миллиона тонн. Станция также даст возможность отправлять энергию в Шанхай и другие города на востоке Китая.

Ранее крупнейшая в Казахстане тепловая электростанция, Экибастузская ГРЭС-1, побила исторический рекорд по выработке электроэнергии. В последний раз подобный показатель был отмечен в феврале 1986 года.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625042760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин поручил усилить темпы вакцинации в западных регионах
- А. Мамин поручил до начала учебного года обеспечить безопасность объектов образования
- А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 июня 2021 года №106-р
- Еще раз об уровне коррупции в Казахстане
- О ситуации на финансовом рынке в мае 2021 года
- Концепцию Социального кодекса обсудили в Сенате
- Кадровые перестановки
- Помощник Президента РК Канат Бозумбаев встретился с жамбылскими предпринимателями
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  