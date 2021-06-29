В Киргизии утвержден новый состав Центризбиркома

18:00 30.06.2021

30 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Парламент утвердил новый состав Центральной избирательной комиссии



Парламент утвердил новый состав Центральной избирательной комиссии. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании по итогам закрытого голосования.



В состав ЦИК от президента предложены Нуржан Шайлдабекова, Марс Бакытбеков, Анар Дубанбаева, Нурлан Тойчуев, Акбалык Жумалиева и Айдана Жупуева.



От парламента Абдыжапар Бекматов (фракция "Бир Бол"), Искендер Гайыпкулов ("Ата Мекен"), Акылбек Эшимов ("Кыргызстан"), Тынчтыкбек Шайназаров ("Онугуу-Прогресс"), Узарбек Жылкыбаев (СПДК), Кайрат Маматов ("Республика").