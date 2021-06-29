Путина привили "Спутником V". Попался...

20:01 30.06.2021

"Принял для себя решение привиться "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", - сказал Путин.



Также прививку "Спутником V" cделала одна из дочерей президента.



Кроме того, президент обосновал свой выбор характеристиками препаратов. На момент вакцинации главы государства в гражданский оборот поступили две российские вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".



"Они обе хорошие. Я мог сделать любую из них. Я с врачами не советовался, смотрел по знакомым - кто что делает. Обе хорошие вакцины. Мне показалось по своим знакомым, что "ЭпиВакКорона" действует меньше по времени. Но после нее нет побочных явлений", - указал Путин, добавив, что отдал предпочтение длительности защиты.



Говоря о самочувствии после прививки, российский лидер сообщил, что из побочных явлений у него наблюдалась температура 37,2 градуса, которая опустилась до 36,6 градусов после сна. Президент также обратил внимание на то, что прививка обеспечила ему высокий уровень антител к COVID-19.



"Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты - высокий уровень защиты. И вам рекомендую", - резюмировал он.



По словам российского лидера, он не называл вакцину, выбранную им для прививки от COVID-19, чтобы не создавать разработчикам конкурентных преимуществ.



Путин ответил и на вопрос о том, почему процесс вакцинации не был запечатлен на камеру.



"По поводу видео - не так уж это важно. Если бы укололи не в руку, а в другое место - тоже надо было показать?" - отметил глава государства.



Первым компонентом российской вакцины от коронавируса Путин привился 23 марта, а 14 апреля на заседании попечительского совета Русского географического общества российский лидер сообщил, что ему ввели второй компонент. Путин выразил уверенность в том, что пандемия скоро отступит, и порекомендовал всем последовать его примеру.



Прямая линия с президентом 30 июня проводится без аудитории в студии, с главой государства беседуют ведущие Екатерина Березовская и Наиля Аскер-заде. Трансляцию ведет ряд российских телеканалов и радиостанций. Длительность эфира предварительно не определена.



Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".



Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.