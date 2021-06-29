Путин по высшему разряду принимает в Кремле Елбасы

20:11 30.06.2021

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин проводят встречу в Кремле



В Кремле проходит встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина, передает zakon.kz.



Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы.



В Кремле проходит встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.

Айдос Укибай

Как говорилось ранее, будут обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества Казахстана и России, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также актуальные международные темы.



Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал российскому президенту Владимиру Путину, что от коронавируса его спасла бригада российских врачей, сообщает zakon.kz.



Во время встречи лидеров в Кремле Елбасы поблагодарил за поддержку Казахстана российской стороной в период пандемии, передает РИА Новости.



Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается.

Нурсултан Назарбаев

Он заявил, что находится в таком возрасте, когда ценности не меняются, и пожелал Путину успехов и крепкого здоровья.



Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили? Тогда договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества, в большом объеме.

Нурсултан Назарбаев

Коронавирус у Первого Президента РК обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Нурсултан Назарбаев вылечился от COVID-19. В июне этого года он привился вакциной "Спутник V".