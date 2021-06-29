Кыргызстан закупил и будет прививаться китайским Sinopharmом

20:58 30.06.2021

30 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



COVID-19. Кыргызстан договорился о поставках 1,1 миллиона доз вакцины Sinopharm



Кыргызстан договорился о поставках 1,1 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.



По ее данным, их доставят в страну специальным чартерным рейсом в ближайшие дни. Этим же бортом привезут 150 тысяч доз Sinopharm, предоставленных ранее властями КНР на безвозмездной основе.



Напомним, в мае 2021 года КНР выделила на безвозмездной основе Кыргызстану вторую партию вакцины в 150 тысяч доз. Кыргызстан искал самолет для доставки препарата, вопрос был решен, заявляли в ведомстве и обещали поставить вакцину до 20 июня, а позже - 28 июня. Ранее, 26 июня поставки вакцины заместитель главы кабинета министров Жылдыз Бакашова обсудила с послом КНР Ду Дэвэнь. Она просила оказать содействие.



В кабмине добавили, что поставка вакцин позволит ускорить темпы вакцинации жителей страны и снизить уровень заболеваемости и смертности от COVID-19.



"Председатель кабинета министров Улукбек Марипов держит под личным контролем вопрос доставки вакцин в республику и процесс вакцинации населения", - добавили в пресс-службе.