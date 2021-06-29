Turkiye (Турция): в Казахстане бьют турецких рабочих

21:48 30.06.2021

В СМИ Турции все чаще появляются публикации о тюркском единстве и необходимости более тесного сотрудничества между "братскими странами", вплоть до создания единой военной организации. На самом деле общее прошлое и историческое наследие не всегда являются залогом дружбы. Возможно, инцидент, описанный провластной газетой "Тюркие" - не единичный случай.

Türkiye (Турция): в Казахстане напали на турецких рабочих



Провластная газета "Тюркие" сообщает, что турецкие рабочие, работающие на стройке в Казахстане, подверглись нападению со стороны казахстанских рабочих, в результате чего по iменьшей мере двое граждан Турции пострадали.



Сообщается, что первый случай нападения произошел в столовой, и в ходе потасовки по меньшей мере двое турецких рабочих получили травмы. Затем двое турок подверглись нападению, когда возвращались со строительной площадки, при входе в барачный блок. После того, как остальные турецкие рабочие собрались поддержать своих товарищей, на место происшествия была отправлена полиция.



Турецкие рабочие, опасаясь новых нападений, ждут помощи от официальных властей.