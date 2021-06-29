Умер "палач Ирака" экс-министр обороны США Рамсфельд

07:35 01.07.2021

Умер руководивший операцией в Ираке экс-глава Минобороны США Дональд Рамсфельд



Бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд умер в возрасте 88 лет, указано в сообщении от имени его семьи в его аккаунте в Twitter. Причина смерти не сообщается. В заявлении отмечено, что господин Рамсфелд умер в окружении родных в городе Таос, штат Нью-Мексико.



Дональд Рамсфельд возглавлял Минобороны США с 1975 по 1977 год и с 2001 по 2006 год. В период президентства Джорджа Буша-мл. он руководил военными операциями США в Афганистане и Ираке. В своих мемуарах, опубликованных в 2011 году, господин Рамсфельд защищал решения, которые он принимал во время войны в Ираке.



В начале 2021 года господин Рамсфельд вместе с другими бывшими главами Минобороны США подписал письмо с призывом не использовать вооруженные силы для решения конфликтов после выборов. Обращение было опубликовано в то время, когда тогдашний президент США Дональд Трамп отказывался признавать победу Джо Байдена на президентских выборах.