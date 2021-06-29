 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США терпят турецкую наглость из-за России, - Геворг Мирзаян
07:45 01.07.2021

Турция усиливает не только свою военную мощь, но и культурное влияние

29 июня 2021, Геворг Мирзаян

Президент Турции Реджеп Эрдоган ведет себя все более агрессивно, позволяя себе конфликтовать и с Грецией, и с Евросоюзом, и с США, и даже с НАТО в целом. Почему американцы терпят от Турции то, чего не потерпели бы ни от кого другого, и не поставят Анкару на место?

Анфан террибль. Именно им на сегодняшний день для НАТО является Турция. Все последние годы Анкара ведет себя крайне дерзко в отношении европейских и американских союзников. Список прегрешений огромен.

Эрдоган разбушевался

Так, Анкара, вопреки воле Вашингтона, закупила российские системы С-400. Уничтожает курдских союзников США в Сирии (а вместе с ними и репутацию Штатов как надежных союзников для тех, кто на них полагается). Поддерживает исламских террористов ХАМАС в секторе Газа. Предлагает России и Ирану на троих попилить Кавказ (создав для урегулирования всех дел в регионе шестиугольник из них и трех южнокавказских стран), тем самым выдавливая американцев и европейцев из их грузинского оплота, а также из Каспийского региона.

Турция устраивает военные провокации против союзника по НАТО – Греции. Угрожает наводнить Европу беженцами с Ближнего Востока и (если Анкара получит контроль над Ливией) из Африки. Демонстративно унижает председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, не поставив для нее кресло на переговорах о восстановлении турецко-европейских отношений.

И это все при том, что членство в НАТО жизненно важно для Турции. Во-первых, с точки зрения обеспечения ее физической безопасности. Турки могут сколько угодно гордиться мощью своей армии, но у Реджепа Эрдогана потрясающий пример заводить себе врагов. Сегодня вдоль турецких границ у него нет ни одного дружественного государства (за исключением полувассального Азербайджана).

Эрдоган дал старт строительству канала в обход Босфора
Во-вторых, НАТО нужно Турции для усиления политического влияния. В ином случае ни Россия, ни Иран никогда бы не пошли на серьезные уступки Анкаре ни в Сирии, ни на Кавказе.

Исходя из этого возникает вопрос: почему американцы не поставят Турцию на место? Не пригрозят ее выкинуть из НАТО или вообще не выкинут? Без сомнения, если бы Штаты пошли на такой шаг, вся Европа бы под ним подписалась. Так, недавний опрос показал, что 41% немцев считают эрдогановскую Турцию "врагом", а еще 11% – "соперником".

"Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и свое существование", – объясняет сам Эрдоган. И он, как ни странно, не кривит душой. Правда, дело тут не во вкладе турецкой армии в обороноспособность альянса, а во вкладе Эрдогана и его политики в поддержание НАТО как политического проекта.

Инструмент сдерживания

Америке нужна сильная Турция для того, чтобы сдерживать Российскую Федерацию. Отвлекать Москву от европейских дел созданием проблем на Южном Кавказе, а также вести подрывную работу через средства "мягкой силы" в Крыму, Поволжье и в Сибири. У Штатов успешно получается обрабатывать мозги либеральной городской молодежи, а вот Эрдоган – мастер ездить по ушам мусульман, усиливая в них исламистские настроения и переключая лояльность с Москвы на близкую по духу Анкару.

Америке нужна сильная Турция для того, чтобы противостоять Китаю. Поэтому они всячески поддерживают амбиции и мягкую силу Анкары в Средней Азии, являющейся задним двором КНР. Чем более исламизированным и нестабильным будет этот регион, тем сложнее китайцам будет торговать через него с Европой. Кроме того, среднеазиатские исламисты во главе с самопровозглашенной "защитницей всех мусульман" Турцией будут оказывать влияние на дела в Синьцзяне, где местные уйгуры ведут полупартизанскую войну против китайцев.

Америке нужна сильная Турция для того, чтобы противостоять Ирану. Нет, не воевать с ним, а качать Иран изнутри через стимулирование азербайджанского пантюркизма и национализма. Напомним, что значительную часть населения Исламской Республики (особенно в северных провинциях) составляют азербайджанцы, которые сильно возбудились после победы Турции и Азербайджана в карабахской войне.

И это уже не говоря о пресловутой турецкой "мягкой силе". В Иране очень серьезно относятся к этой угрозе, но пока что выступать против турок не спешат, опасаясь, что старт антитурецкой пропаганды вызовет еще большие сепаратистские настроения среди иранских азербайджанцев. Такая вот вилка.

Америке нужна сильная Турция для того, чтобы противостоять Европе. Да, Байден изменил подход к странам Старого Света и, в отличие от Трампа, не работает открыто на развал и дискредитацию ЕС. Однако Европе все равно нужно постоянно напоминать о том, что без Штатов она слаба и беззащитна. И чем меньше будут работать сказки о русской угрозе, тем более важными будут становиться для Вашингтона угрозы, исходящие для ЕС от Турции (см. наплыв беженцев, военные провокации против Греции).

Рационализм

Наконец, Штатам нужна Турция как субподрядчик для региональных конфликтов. Американское общество устало от зарубежных войн, а Анкара всегда готова подставить плечо. Например, остаться в Афганистане и защищать там американские интересы после вывода американских войск.

Конечно, не бесплатно. "Если нас попросят не уходить из Афганистана и оказать там помощь, тогда важно понимать, какую дипломатическую, логистическую и финансовую поддержку от США в важных для нас областях мы получим", – заявил Реджеп Эрдоган. По его словам, "в турецко-американских отношениях нет неразрешимых вопросов, когда области сотрудничества серьезно превалируют над количеством спорных моментов".

Именно поэтому Штаты ценят турецкого союзника. "Байден во время предвыборной кампании говорил о том, что он поддержит турецкую оппозицию и станет вмешиваться во внутренние дела страны. Однако как только предвыборное давление закончилось, Байден абсолютно рационально отказался от своих популистских позиций по Турции", – пишет турецкая Daily Sabah.

Конечно, актуальным остается вопрос контроля – и проблема тут не столько в Турции, сколько в амбициях Реджепа Эрдогана. Соединенные Штаты искренне попытались этот "корень зла" выкорчевать, организовав (или как минимум поддержав материально) попытку военного переворота летом 2016 года, включающего в себя ликвидацию Эрдогана. Однако попытка не удалась и вывела американо-турецкие отношения на новый уровень конфронтации. И Байден ошибку повторять не хочет.

Вместо этого он попытался сейчас снизить уровень турецкого борзометра в отношении европейских союзников (которые сейчас ведут себя лояльно Вашингтону) и убедить Эрдогана прекратить набирать очки в Турции за счет демонстративного унижения белых вождей Европы. Так, в ходе недавнего саммита НАТО в Брюсселе Эрдоган встретился с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом. По словам афинских властей, это "шаг к более спокойному лету" и не повторению событий 2020 года, когда страны из-за действий Турции в греческих территориальных водах стояли чуть ли не на грани войны.

Прошли переговоры и с Францией. Париж считает, что отношения между странами находятся на стадии восстановления. "В войне слов наступило перемирие. Это хорошо, но недостаточно... Посмотрим, готов ли президент Эрдоган изменить не только свои слова, но и свои действия", – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Все посмотрят.

Источник - взгляд
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