 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.07.2021
09:12  Планы партии - планы Китая. Пекин отмечает столетие КПК с мыслями об "Авроре", Октябре и России
08:10  Новому президенту Ирана припомнят прошлое, - И.Субботин
07:45  США терпят турецкую наглость из-за России, - Геворг Мирзаян
07:35  Умер "палач Ирака" экс-министр обороны США Рамсфельд
00:08  Талибы "подожгут" Центральную Азию? - А.Хроленко
Среда, 30.06.2021
21:48  Turkiye (Турция): в Казахстане бьют турецких рабочих
20:58  Кыргызстан закупил и будет прививаться китайским Sinopharmом

20:23  Муллы в роли моральных авторитетов: нужно ли с этим мириться? - Мади Алимов
20:11  Путин по высшему разряду принимает в Кремле Елбасы
20:08  "Россия совершила гигантскую кибератаку на Германию", - Bild
20:01  Путина привили "Спутником V". Попался...
18:00  В Киргизии утвержден новый состав Центризбиркома
12:14  Трем регионам Казахстана разрешено выпустить особые "ценные бумаги" - "для финансирования занятости"
11:46  "Байхэтань" на реке Цзиньша. Китай запустил вторую по мощности ГЭС в мире
11:44  "Я мечтал стать крутым начальником УГРО", - интервью главы КазМВД Е.Тургумбаева
11:41  Алматинский акимат не знает куда поставить уродливую статую гигантского быка. На дачу акиму Сагинтаеву!
11:39  "Не спугнуть". Турция влезает в Афганистан, - А.Акопян
11:38  Таджикистан и Кыргызстан подписали четыре соглашения. Документа о границе среди них нет
11:37  Абсурдность политкорректности приводит к отчаянию и отчуждению гражданина в западных демократиях, - А.Адрианопулос
11:35  Буря надвигается: США проиграют альянсу России и Китая - The Hill
11:30  Сетевые инфантилы. Оловянные солдатики либерализма, - Михаил Хазин
11:12  Порядка миллиарда долларов требуется на дострой LRT в Нур-Султане. Умнее не придумать?
10:46  Вакцинация-ревакцинация и миграция. Какая связь? - Андрей Сошенко
10:42  Путин и Си устроили демонстрацию силы в ответ на коронавирусный шантаж США, - В.Винников
09:54  Туран подкрался незаметно. Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", - А.Скок
09:46  Ташкентский бизнес-форум. Турция и Узбекистан подписали 25 документов почти на $ 700 млн
09:06  Сама виновата? Девушки в Кыргызстане с детства терпят домогательства, - Р.Харизов
08:36  Визит не разлей вода. Президент Киргизии пытался договориться в Таджикистане обо всем, - "Къ"
08:14  Глава контингента США в Афганистане пошел против курса Байдена
06:52  Вопросы ковидэкономии. G20 ищет глобальный ответ на вызовы пандемии, - С.Строкань
00:37  КОВИ свалил спикера и парализовал работу аппарата КырПарламента
00:32  Россию собираются потеснить Ираном на рынке нефти, - А.Комраков
00:20  Станет ли Туркестан духовной столицей тюркского мира? - Назира Нуртазина
Вторник, 29.06.2021
17:54  Жапар-хан повелел на 30% сократить армию кыргызского чиновничества
17:48  Конец камнеметным войнам! Рахмон и Жапаров уверяют, что договорились о границе
17:45  Уроженка Казахстана певица Вика Дайнеко стала №1 партии "Зеленых" на выборах в РосДуму. Заменив Гнойного
16:48  Первая эпидемия коронавируса случилась в Азии 20 тысяч лет назад
13:51  В одном из каньонов Казахстана обнаружили таинственный монолит
13:49  Слегка повысив градус: ждет ли Россию и ЦА нашествие климатических мигрантов
13:48  В ритме штамма: что известно о "Лямбда"-варианте коронавируса
13:46  Секс, ложь и политика: как во Франции убивают отцов
13:43  Мигранты в РФ не поедут. Россияне сами станут мигрантами…
13:41  70-летняя активистка из Ангрена была задержана во время спецоперации, похожей на поимку опасного террориста
13:40  "Черный континент" рвут на куски, - С.Кожемякин
13:29  Племянник президента Казахстана Токаева - Каныш Избастин переизбран главой Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
13:12  Афган-армия (что от нее осталось) штурмует погранКПП на узбекской границе. Просят защиты...
12:44  "Кто сильнее, тот и прав": Какое место займет Россия в новом политическом замесе, - "СП"
12:40  Что творится с американской демократией? О новых приемах борьбы с "внутренним терроризмом", - В.Прохватилов
12:23  Гани напрасно слетал к Байдену. Привез только совет мириться с талибами
11:45  Громадье планов. В Казе раскручивают гипер-проект "Академия Елбасы"
10:58  Жапаров перелетел к Рахмону и они вместе гуляют по Душанбе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новому президенту Ирана припомнят прошлое, - И.Субботин
08:10 01.07.2021

В ООН призывают расследовать казни критиков Тегерана

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
30.06.21

В отношении избранного президента Ирана Эбрахима Раиси хотят открыть международное расследование в связи с его ролью в массовых казнях диссидентов в 1988 году. С таким призывом выступил специальный докладчик ООН по правам человека в Иране Джаваид Рехман, который обратил внимание на то, что смена главы исполнительной власти в республике только актуализирует вопрос с правами человека. Впрочем, есть предположение, что изучение обстоятельств внесудебных расправ над критиками режима может осложнить отношения между Тегераном и европейским сообществом.
О том, что пришло время расследовать события прошлого века в Иране, Рехман заявил в интервью Reuters. По его словам, последние президентские выборы, по итогам которых победу одержал Раиси, актуализировали вопрос о прошлом политика. Ему инкриминируют то, что после окончания ирано-иракской войны в 1988 году он был назначен одним из представителей "комиссии смерти", которая, как считается, занималась "чистками" среди политических критиков режима. По оценкам правозащитной организации Amnesty International, свыше 5 тыс. заключенных были казнены под надзором этого органа. Сейчас, как отмечает спецдокладчик ООН, из Ирана поступают сигналы о попытках уничтожить свидетельства о массовых казнях того времени.

Рехман сообщил, что располагает показаниями очевидцев событий, происходивших в 1988 году, и даже готов предоставить их Совету ООН по правам человека или другой международной структуре, которая возьмется провести расследование. По словам Рехмана, разбирательство отвечает интересам Ирана, потому что у стран Запада, которые ведут сейчас диалог о восстановлении "ядерной сделки", может возникнуть "крайне сильное беспокойство по поводу президента и той роли, которую он, как утверждается, сыграл" в событиях 1988 года. "В стране широко распространена систематическая безнаказанность за грубые нарушения в сфере прав человека – это касается как прошлого, так и настоящего времени", – заключил Рехман.

В 1988 году Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о правах человека в Исламской Республике. В документе была выражена серьезная озабоченность в связи с судьбой политических заключенных. Резолюция гласила, в Иране выносились произвольные и бесконтрольные судебные решения, а у тех, кто оказался под обвинением, отсутствовала возможность получить адекватную юридическую защиту или обжаловать приговор. Среди казненных в то время фигурировали члены Народной партии Ирана, активисты Организации фидаинов иранского народа и других политических движений, однако наибольший удар, как считается, пришелся на леворадикальную Организацию моджахедов иранского народа.

Иранский официоз отрицает факт массовых казней в "восьмидесятые". В декабре 1988 года занимавший тогда пост заместителя министра иностранных дел Мохаммад Джавад Лариджани отмечал на своей пресс-конференции в Тегеране, что "только те, кто с оружием в руках выступил против исламской революции и совершал покушения на жизнь людей, предстали перед судом и были казнены". Лариджани пытался парировать обвинения со стороны оппозиции и международного сообщества. По его словам, заявления о казнях антиправительственных элементов в Иране являются не чем иным, как пропагандой, "которую ведут империалистические державы мира". Сам же Раиси недавно заявлял, что как судья всегда защищал права человека и делал свою работу.

Тегеран обвиняют и в преследованиях родственников казненных за то, что те требовали проведения честного расследования и пытались найти захоронения и останки своих близких. Эксперты ООН неоднократно призывали к прозрачной проверке того, что произошло в 1988 году. В сентябре 2020 года соответствующее послание ооновских специалистов было передано иранским официальным лицам. "Мы обеспокоены тем, что ситуация может быть эквивалентна преступлениям против человечности", – говорилось в ооновском письме. Помимо этого, в послании содержалось предупреждение: если иранское руководство продолжит избегать честного разбирательства, международное сообщество может начать свое независимое расследование.

Впрочем, полагать, что у проблем в сфере прав человека есть свое место в повестке Раиси, наивно. Одним из главных тезисов его предвыборной программы было обещание бороться с коррупцией. "Послание народа Ирана – борьба с коррупцией, бедностью и дискриминаций, а также достижение справедливости, – сказал политик на пресс-конференции после выборов. – Это послание для правительства, которое должно быть услышано". Помимо этого, избранный президент пообещал изменить административную систему страны. "Приоритетами правительства будут улучшение условий деловой обстановки, жизни людей и ситуации в правительстве, а также реформа административной системы и ликвидация традиционной бюрократии", – пояснял он.

Возможно, вопрос о прошлом Раиси и не застопорит переговоры о восстановлении "ядерной сделки": для этого достаточно воли США, но может затруднить политический диалог между Ираном и ЕС. На это указывают в германском Фонде Фридриха Эберта. В его аналитике по поводу иранских выборов говорится, что особый прецедент создает первое судебное разбирательство над предполагаемым участником казней 1988 года, открытое в 2019 году. Бывший помощник прокурора Хамид Нури находится под следствием в Швеции за предполагаемую роль в расправе над диссидентами. Приговор будет первым случаем, когда фигурант тех событий привлечен к ответственности. Это может стать серьезным фактором в дипконтактах Брюсселя и Тегерана.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625116200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 июня 2021 года №607
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №196
- Парламент VII созыва завершил первую сессию
- А. Мамин обсудил с руководством "Tyson Foods" реализацию проекта по переработке мяса в РК
- Президент подписал закон о расширении самостоятельности районных, городских и сельских уровней власти
- Добровольно-принудительно
- Правительственная делегация РК во главе с Р. Скляром приняла участие в заседании Международного фонда спасения Арала
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  