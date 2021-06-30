Новому президенту Ирана припомнят прошлое, - И.Субботин

08:10 01.07.2021

В ООН призывают расследовать казни критиков Тегерана



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

30.06.21



В отношении избранного президента Ирана Эбрахима Раиси хотят открыть международное расследование в связи с его ролью в массовых казнях диссидентов в 1988 году. С таким призывом выступил специальный докладчик ООН по правам человека в Иране Джаваид Рехман, который обратил внимание на то, что смена главы исполнительной власти в республике только актуализирует вопрос с правами человека. Впрочем, есть предположение, что изучение обстоятельств внесудебных расправ над критиками режима может осложнить отношения между Тегераном и европейским сообществом.

О том, что пришло время расследовать события прошлого века в Иране, Рехман заявил в интервью Reuters. По его словам, последние президентские выборы, по итогам которых победу одержал Раиси, актуализировали вопрос о прошлом политика. Ему инкриминируют то, что после окончания ирано-иракской войны в 1988 году он был назначен одним из представителей "комиссии смерти", которая, как считается, занималась "чистками" среди политических критиков режима. По оценкам правозащитной организации Amnesty International, свыше 5 тыс. заключенных были казнены под надзором этого органа. Сейчас, как отмечает спецдокладчик ООН, из Ирана поступают сигналы о попытках уничтожить свидетельства о массовых казнях того времени.



Рехман сообщил, что располагает показаниями очевидцев событий, происходивших в 1988 году, и даже готов предоставить их Совету ООН по правам человека или другой международной структуре, которая возьмется провести расследование. По словам Рехмана, разбирательство отвечает интересам Ирана, потому что у стран Запада, которые ведут сейчас диалог о восстановлении "ядерной сделки", может возникнуть "крайне сильное беспокойство по поводу президента и той роли, которую он, как утверждается, сыграл" в событиях 1988 года. "В стране широко распространена систематическая безнаказанность за грубые нарушения в сфере прав человека – это касается как прошлого, так и настоящего времени", – заключил Рехман.



В 1988 году Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о правах человека в Исламской Республике. В документе была выражена серьезная озабоченность в связи с судьбой политических заключенных. Резолюция гласила, в Иране выносились произвольные и бесконтрольные судебные решения, а у тех, кто оказался под обвинением, отсутствовала возможность получить адекватную юридическую защиту или обжаловать приговор. Среди казненных в то время фигурировали члены Народной партии Ирана, активисты Организации фидаинов иранского народа и других политических движений, однако наибольший удар, как считается, пришелся на леворадикальную Организацию моджахедов иранского народа.



Иранский официоз отрицает факт массовых казней в "восьмидесятые". В декабре 1988 года занимавший тогда пост заместителя министра иностранных дел Мохаммад Джавад Лариджани отмечал на своей пресс-конференции в Тегеране, что "только те, кто с оружием в руках выступил против исламской революции и совершал покушения на жизнь людей, предстали перед судом и были казнены". Лариджани пытался парировать обвинения со стороны оппозиции и международного сообщества. По его словам, заявления о казнях антиправительственных элементов в Иране являются не чем иным, как пропагандой, "которую ведут империалистические державы мира". Сам же Раиси недавно заявлял, что как судья всегда защищал права человека и делал свою работу.



Тегеран обвиняют и в преследованиях родственников казненных за то, что те требовали проведения честного расследования и пытались найти захоронения и останки своих близких. Эксперты ООН неоднократно призывали к прозрачной проверке того, что произошло в 1988 году. В сентябре 2020 года соответствующее послание ооновских специалистов было передано иранским официальным лицам. "Мы обеспокоены тем, что ситуация может быть эквивалентна преступлениям против человечности", – говорилось в ооновском письме. Помимо этого, в послании содержалось предупреждение: если иранское руководство продолжит избегать честного разбирательства, международное сообщество может начать свое независимое расследование.



Впрочем, полагать, что у проблем в сфере прав человека есть свое место в повестке Раиси, наивно. Одним из главных тезисов его предвыборной программы было обещание бороться с коррупцией. "Послание народа Ирана – борьба с коррупцией, бедностью и дискриминаций, а также достижение справедливости, – сказал политик на пресс-конференции после выборов. – Это послание для правительства, которое должно быть услышано". Помимо этого, избранный президент пообещал изменить административную систему страны. "Приоритетами правительства будут улучшение условий деловой обстановки, жизни людей и ситуации в правительстве, а также реформа административной системы и ликвидация традиционной бюрократии", – пояснял он.



Возможно, вопрос о прошлом Раиси и не застопорит переговоры о восстановлении "ядерной сделки": для этого достаточно воли США, но может затруднить политический диалог между Ираном и ЕС. На это указывают в германском Фонде Фридриха Эберта. В его аналитике по поводу иранских выборов говорится, что особый прецедент создает первое судебное разбирательство над предполагаемым участником казней 1988 года, открытое в 2019 году. Бывший помощник прокурора Хамид Нури находится под следствием в Швеции за предполагаемую роль в расправе над диссидентами. Приговор будет первым случаем, когда фигурант тех событий привлечен к ответственности. Это может стать серьезным фактором в дипконтактах Брюсселя и Тегерана.