Планы партии - планы Китая. Пекин отмечает столетие КПК с мыслями об "Авроре", Октябре и России

09:12 01.07.2021

Газета "Коммерсантъ" №112 от 01.07.2021, стр. 6

Коммунистическая партия Китая отмечает 1 июля свой столетний юбилей, который станет символической вехой для второй экономики мира, борющейся за глобальное лидерство. Декларируя верность коммунистической идеологии, самая масштабная политическая сила мира воплощает в жизнь альтернативную западному либеральному миропорядку концепцию "человечества с единой судьбой". При этом торжества по случаю столетия Компартии, совпавшие с 20-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ, стали новым стимулом для сближения Москвы и Пекина.



Отмечаемое в четверг столетие Компартии Китая, основанной в Шанхае в 1921 году - через четыре года после Октябрьской революции в России и за три десятилетия до провозглашения в 1949 году Китайской Народной Республики,- стало для современного китайского государства рубежной датой, позволяющей продемонстрировать миру глобальную историю успеха "социализма с китайской спецификой".



Через сто лет после того, как малочисленная группа представителей левой китайской интеллигенции, действовавшая в подполье, под влиянием Страны Советов провозгласила своей целью построение социализма в Китае, в Пекине придают особый смысл юбилею многомиллионного отряда китайских коммунистов.

Накануне знаменательной даты организационный отдел ЦК КПК обнародовал последние данные о ее составе, которые для партийных идеологов должны стать еще одним аргументом в пользу того, что китайская партия власти способна и дальше эффективно править страной самостоятельно и что никакая политическая конкуренция в Китае невозможна. В настоящее время армия китайских коммунистов насчитывает в своих рядах 95 млн 148 тыс. членов, что делает ее самой многочисленной политической силой мира. При этом в Пекине дают понять: сила КПК - не только в количестве ее членов, но и в готовности оставаться на переднем крае борьбы за идеалы китайского социализма.



Накануне юбилея в Доме народных собраний в Пекине прошла первая в истории торжественная церемония вручения ордена Первого июля - высшей партийной награды, которой были удостоены 29 особо отличившихся членов КПК. "Награжденные своими поступками доказали: пока есть твердые идеалы и убеждения, непоколебимая воля к борьбе, непреклонность, настойчивость и смелость, любой член партии может совершать великие дела ради партии и народа в великом деле национального возрождения",- провозгласил председатель КНР Си Цзиньпин.



Также занимающий пост генсека ЦК КПК и председателя Центрального военного совета, китайский лидер стал главным инициатором того, чтобы столетие Компартии праздновалось с максимальным размахом. Так, на прошлой неделе вместе с представителями высшего партийного руководства Си Цзиньпин посетил выставку истории КПК, проходящую под девизом "Не забывай, с чего начал, и твердо помни о своей изначальной цели". В обращении к партийным соратникам Си Цзиньпин призвал их "наладить работу по реформированию, развитию и поддержанию стабильности", а также "направить мощную силу на всестороннее строительство современного социалистического государства и осуществление китайской мечты о великом возрождении китайской нации".



Выставка, на которой представлено более 6 тыс. фотографий и экспонатов, состоит из четырех разделов с витиеватыми названиями, выдержанными в канонах партийной пропаганды: "Создание КПК и великая победа в новодемократической революции", "Образование КНР, социалистическая революция и строительство", "Реформа и открытость; открытие и развитие социализма с китайской спецификой", "Социализм с китайской спецификой в новую эпоху, всестороннее построение среднезажиточного общества и начало нового похода к современному социалистическому государству".



Впрочем, ложкой дегтя в проходящих в Пекине и других городах материкового Китая торжествах могут стать события в Гонконге, где 1 июля будут отмечать другую дату - 24-летие перехода бывшей британской колонии под юрисдикцию КНР. В то время как глава гонконгской администрации Кэрри Лам впервые будет проводить 1 июля в Пекине, отдав приоритет главному празднику КНР, местные власти мобилизовали более 10 тыс. полицейских и сотрудников сил безопасности на поддержание общественного порядка. Их задачей станет пресечение любых попыток проведения антиправительственных акций, нарушающих закон о национальной безопасности. Главные силы полиции стягиваются к гонконгскому парку "Виктория", который уже не раз становился местом сбора оппозиции.



Примечательно, что торжества по случаю столетия Компартии, совпавшие с 20-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ, стали новым стимулом для дальнейшего сближения Москвы и Пекина.

Первым подтверждением этого стал недавний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина (см. "Ъ" от 29 июня). Кроме того, в понедельник на эту тему подробно высказался заместитель заведующего отделом международных связей ЦК КПК Го Ечжо. "Китай не забудет пушечный выстрел (крейсера "Аврора".- "Ъ"), ознаменовавший начало Октябрьской революции, который напрямую связан с путем государственного развития КНР",- заявил он.



Говоря о сотрудничестве КПК с российскими политическими партиями, китайский чиновник назвал его "образцом для подражания". "Контакты между политическими партиями - важная составляющая двусторонних отношений Китая и России. КПК установила официальные отношения с входящими в Госдуму "Единой Россией", КПРФ и "Справедливой Россией" и развивает с ними сотрудничество в различных форматах",- заявил Го Ечжо на пресс-конференции, приуроченной к столетию образования КПК. При этом он особо отметил, что правящие партии двух стран "продолжают вносить ценный вклад в развитие китайско-российских отношений".



"Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития,- заявил Го Ечжо, отвечая на вопрос ТАСС, и добавил: - Мы с радостью наблюдаем, как Россия успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается. Желаем России добиться еще более крупных успехов на пути развития".



Сергей Строкань

1.07.21