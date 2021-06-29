 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.07.2021
12:21  Народного артиста Узбекистана Е.Саъдиева подвергли виртуальному позору за критику... бородачей
11:35  В Узбе принят новый вариант закона "О языке". Делопроизводство - только на узбекском!
10:09  Глава Минобороны Турции Акар обещает Рахмону защиту и требует покарать гюленистов
10:02  Всем - в пляс. Мирзиеев приказал молодежно обфестивалить весь Узбекистан
09:55  Этно-религиозные гетто. Запретные зоны Европы, - В.Малышев
09:52  Сплошная Пиза. Бледный конец американской "Несокрушимой свободы", - Д.Седов
09:49  Главным герольдом Казахстана назначен писатель, академик Алибек Аскаров

09:17  В Бишкеке люди с пересаженными органами митингуют возле Минздрава. Жесть!
09:15  Выборы в Бишкекский горсовет. Как за три месяца сменился расклад сил и погас интерес, - 24.kg
09:12  Планы партии - планы Китая. Пекин отмечает столетие КПК с мыслями об "Авроре", Октябре и России
08:10  Новому президенту Ирана припомнят прошлое, - И.Субботин
07:45  США терпят турецкую наглость из-за России, - Геворг Мирзаян
07:35  Умер "палач Ирака" экс-министр обороны США Рамсфельд
00:08  Талибы "подожгут" Центральную Азию? - А.Хроленко
Среда, 30.06.2021
21:48  Turkiye (Турция): в Казахстане бьют турецких рабочих
20:58  Кыргызстан закупил и будет прививаться китайским Sinopharmом
20:23  Муллы в роли моральных авторитетов: нужно ли с этим мириться? - Мади Алимов
20:11  Путин по высшему разряду принимает в Кремле Елбасы
20:08  "Россия совершила гигантскую кибератаку на Германию", - Bild
20:01  Путина привили "Спутником V". Попался...
18:00  В Киргизии утвержден новый состав Центризбиркома
12:14  Трем регионам Казахстана разрешено выпустить особые "ценные бумаги" - "для финансирования занятости"
11:46  "Байхэтань" на реке Цзиньша. Китай запустил вторую по мощности ГЭС в мире
11:44  "Я мечтал стать крутым начальником УГРО", - интервью главы КазМВД Е.Тургумбаева
11:41  Алматинский акимат не знает куда поставить уродливую статую гигантского быка. На дачу акиму Сагинтаеву!
11:39  "Не спугнуть". Турция влезает в Афганистан, - А.Акопян
11:38  Таджикистан и Кыргызстан подписали четыре соглашения. Документа о границе среди них нет
11:37  Абсурдность политкорректности приводит к отчаянию и отчуждению гражданина в западных демократиях, - А.Адрианопулос
11:35  Буря надвигается: США проиграют альянсу России и Китая - The Hill
11:30  Сетевые инфантилы. Оловянные солдатики либерализма, - Михаил Хазин
11:12  Порядка миллиарда долларов требуется на дострой LRT в Нур-Султане. Умнее не придумать?
10:46  Вакцинация-ревакцинация и миграция. Какая связь? - Андрей Сошенко
10:42  Путин и Си устроили демонстрацию силы в ответ на коронавирусный шантаж США, - В.Винников
09:54  Туран подкрался незаметно. Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", - А.Скок
09:46  Ташкентский бизнес-форум. Турция и Узбекистан подписали 25 документов почти на $ 700 млн
09:06  Сама виновата? Девушки в Кыргызстане с детства терпят домогательства, - Р.Харизов
08:36  Визит не разлей вода. Президент Киргизии пытался договориться в Таджикистане обо всем, - "Къ"
08:14  Глава контингента США в Афганистане пошел против курса Байдена
06:52  Вопросы ковидэкономии. G20 ищет глобальный ответ на вызовы пандемии, - С.Строкань
00:37  КОВИ свалил спикера и парализовал работу аппарата КырПарламента
00:32  Россию собираются потеснить Ираном на рынке нефти, - А.Комраков
00:20  Станет ли Туркестан духовной столицей тюркского мира? - Назира Нуртазина
Вторник, 29.06.2021
17:54  Жапар-хан повелел на 30% сократить армию кыргызского чиновничества
17:48  Конец камнеметным войнам! Рахмон и Жапаров уверяют, что договорились о границе
17:45  Уроженка Казахстана певица Вика Дайнеко стала №1 партии "Зеленых" на выборах в РосДуму. Заменив Гнойного
16:48  Первая эпидемия коронавируса случилась в Азии 20 тысяч лет назад
13:51  В одном из каньонов Казахстана обнаружили таинственный монолит
13:49  Слегка повысив градус: ждет ли Россию и ЦА нашествие климатических мигрантов
13:48  В ритме штамма: что известно о "Лямбда"-варианте коронавируса
13:46  Секс, ложь и политика: как во Франции убивают отцов
13:43  Мигранты в РФ не поедут. Россияне сами станут мигрантами…
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Выборы в Бишкекский горсовет. Как за три месяца сменился расклад сил и погас интерес, - 24.kg
09:15 01.07.2021

1 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА , Мария ОРЛОВА
Выборы в БГК. Как за три месяца сменился расклад сил и погас интерес

До повторных выборов депутатов Бишкекского городского кенеша осталось меньше двух недель. Уже сейчас ясно, новый состав БГК будет совсем не таким, как ожидалось в апреле. Лидеры снимаются с гонки. А новички пытаются доказать столичным избирателям, что достойны мандатов в БГК.

Как изменились претенденты
В повторных выборах в Бишкекский городской кенеш участвуют 18 политических партий. На места в нем претендуют 1 тысяча 258 кандидатов. В апреле, напомним, партий было 25, а кандидатов 1 тысяча 820 человек.

В повторных выборах в БГК отказались участвовать больше половины партий, боровшихся в апреле.

Только 11 политобъединений из 25 партий решились снова испытать удачу за мандаты. Остальные предпочли не тратить свои ресурсы на БГК. Причем это были не только новички, которые набрали крайне мало голосов.

Даже завсегдатаи избирательных кампаний, такие как "Бутун Кыргызстан", "Ыйман нуру", "Кыргызстан" и Партия коммунистов, не увидели перспектив в этой гонке.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Повторные выборы. Провести нельзя отложить
Эксперты, к слову прогнозируют крайне низкую явку на июльских выборах. Стартовавшая предвыборная агитация идет вяло, даже особых скандалов не замечено. Да и высока вероятность, что голосование вообще не состоится.

Выборы могут и отменить, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране ухудшится. Так что политобъединения не распыляют силы и берегут ресурсы для предстоящих осенью парламентских выборов.

Расклад сил изменится
По итогам голосования в апреле в Бишкекский горкенеш попадали шесть партий, которые преодолели семипроцентный барьер. Это "Биздин эл" ("Наш народ"), "Ата Журт Кыргызстан", "Ынтымак", "Эмгек", НДПК и "Ак Бата". Причем последние три набрали наибольшее число голосов бишкекчан.

Уже сейчас можно смело говорить, что по итогам июльского голосования расклад сил будет совсем другим.

Из предвыборной гонки выбыли лидеры апрельского голосования - НДПК и "Ак Бата". Обе заявили, что хотят сосредоточиться на подготовке к осенним выборам в Жогорку Кенеш.

"Ак Бата" также отметила, что горожане еще не готовы к ее программе, а снижать планку партия не намерена.

А в НДПК заявили, что провокационные действия заинтересованных сил лишили партию возможности достойно представлять различные слои населения в городском кенеше и отстаивать их интересы. Политсовет партии не стал препятствовать членам своей команды, пожелавшим участвовать в повторных выборах с новыми политобъединениями.
Напомним, что весной двум партиям - "Реформе" и социал-демократам - не хватило совсем немного голосов избирателей, чтобы попасть в БГК. Сейчас у них есть реальная возможность заручиться поддержкой горожан.

Новички рвутся в бой
Из партий, которые решили попытать удачу на повторных выборах в БГК, больше трети занимают новички. Причем только одна из семи ранее участвовала в гонке. Это "Онугуу-Прогресс". В апрельских выборах в БГК эта партия не участвовала, зато решила заявить о себе сейчас.

Интересно, что "Онугуу-Прогресс" есть в действующем составе БГК. Только ее депутаты постоянством не отличаются. Шестеро из них вновь участвуют в гонке.

Ни один из них не остался верен партии, которая в 2016 году привела его в Бишкекский горкенеш.

Еще шесть партий-новичков постараются перетянуть на себя мандаты тех политобъединений, которые отказались повторно бороться за присутствие в БГК. Известно о них немного.

Например, партия "Столица", решившая идти в БГК после забастовки водителей маршруток. В 2012 году она уже пыталась попасть в столичный кенеш, но безрезультатно.

Партию "Сила в единстве" возглавляет экс-замглавы Таможенной службы Кадырбек Абдивалиев. На октябрьские выборы 2020 года он, к слову, шел по списку "Замандаша", зато в БГК решил пробиваться со своим политобъединением.

Расследование Factcheck.kg выявило, что партия "Биздин Кыргызстан" косвенно связана с "Мекеним Кыргызстан" и "Ыйман Нуру". У них один основатель - Айбек Осмонов, который недавно стал депутатом парламента.

Партию "Туран" возглавляет активист Жениш Молдокматов. Сейчас он находится в СИЗО-1 Бишкека по подозрению в организации массовых беспорядков по делу о событиях в октябре 2020 года.

Партию "Жаны-Мезгил" создала бизнес-вумен Казакбай Айжан кызы, чьи компании занимаются организацией отдыха и развлечений. А "Келечек-Будущее" проект Чынгызы Макешова, который на выборы 2020 года шел с партией "Ыйман нуру".

Глава партии "Социал-демократы Кыргызстана" Темирлан Султанбеков, кстати, требовал снять с гонки всех новичков. Он считает, что, согласно Закону "О выборах депутатов местных кенешей", указанные партии не могут участвовать в выборах, поскольку они повторные - 11 апреля эти политорганизации не баллотировались. Но Бишкекская ТИК решила иначе. Все семь партий допустили к участию в гонке.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625120100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 июня 2021 года №607
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №196
- Парламент VII созыва завершил первую сессию
- А. Мамин обсудил с руководством "Tyson Foods" реализацию проекта по переработке мяса в РК
- Президент подписал закон о расширении самостоятельности районных, городских и сельских уровней власти
- Добровольно-принудительно
- Правительственная делегация РК во главе с Р. Скляром приняла участие в заседании Международного фонда спасения Арала
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  