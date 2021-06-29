|Главным герольдом Казахстана назначен писатель, академик Алибек Аскаров
09:49 01.07.2021
Назначен директор центра геральдических исследований
МКС РК, 30 июня
Сегодня Алибек Аскаров назначен на должность директора Центра геральдических исследований.
В целях формирования у граждан уважительного отношения к государственным символам и выработки предложений по совершенствованию геральдического описания ведомственных наград создано республиканское государственное учреждение "Центр геральдических исследований" Комитета по делам архивов и управлению документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
На базе Центра будут проводиться различные мероприятия по реализации государственной политики в области изучения, пропаганды и применения государственных символов, формирования государственного стиля. Также изучение процессов самоидентификации государства и международного опыта по применению геральдических знаков. В настоящее время Центром ведется работа по разработке единых требований к описанию наград и основам награждения.
Наша справка:
Алибек Аскаров - писатель, полиграфист, заслуженный деятель, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, академик Казахстанской Академии журналистики и Академии художеств Казахстана.