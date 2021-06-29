Главным герольдом Казахстана назначен писатель, академик Алибек Аскаров

09:49 01.07.2021

Назначен директор центра геральдических исследований

МКС РК, 30 июня



Сегодня Алибек Аскаров назначен на должность директора Центра геральдических исследований.

В целях формирования у граждан уважительного отношения к государственным символам и выработки предложений по совершенствованию геральдического описания ведомственных наград создано республиканское государственное учреждение "Центр геральдических исследований" Комитета по делам архивов и управлению документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

На базе Центра будут проводиться различные мероприятия по реализации государственной политики в области изучения, пропаганды и применения государственных символов, формирования государственного стиля. Также изучение процессов самоидентификации государства и международного опыта по применению геральдических знаков. В настоящее время Центром ведется работа по разработке единых требований к описанию наград и основам награждения.

Наша справка:

Алибек Аскаров - писатель, полиграфист, заслуженный деятель, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, академик Казахстанской Академии журналистики и Академии художеств Казахстана.