 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сплошная Пиза. Бледный конец американской "Несокрушимой свободы", - Д.Седов
09:52 01.07.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 30.06.2021
Бледный конец "Несокрушимой свободы"
Гонцы из Пизы после Афганистана

Поздно ночью 29 июня в Пизе приземлился военно-транспортный самолет с итальянскими солдатами, прилетевшими из Афганистана. Эти гонцы из Пизы двадцать лет подряд почти по Уильяму Шекспиру укрощали строптивых афганских талибов. Не укротили и вернулись под покровом ночи. Поэтому утром о возвращении героев не трубили итальянские СМИ. Какие-то скупые строчки о том, что гонцы из Пизы вернулись, промелькнули, но всемирной славы персонажа пьесы "Укрощение строптивой" Винченцо этим гонцам не видать. Правда, потом министр обороны Лоренцо Гуэрини напомнил о воевавших в Афганистане соотечественниках кратким, как выстрел мортиры, заявлением: "Миссия окончена". А веселым итальянцам послышалось: "Миссия прикончена".

Не видать славы и гонцам из Бонна, об отступлении которых на заранее подготовленные позиции твитнула министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Твитнула и затихла. А ведь их было там немало. И воевали они славно. И вот благодарность…

Тем временем на европейских военных аэродромах уже приземлились гонцы из Испании, Дании, Нидерландов, Польши и других натовских стран. Прикрывают отступление самые отважные – грузины. В случае с возвращением грузин все может выглядеть иначе. Этих гонцов наверняка встретят лезгинкой и хванчкарой. Потому что это был первый выход гордого грузинского легиона за пределы тбилисских винных погребов за последние 200 лет. Правда, были славные страницы участия грузин в Великой Отечественной войне, но грузинская демократия гордо и решительно вырывала эти страницы из дневника нации. Поэтому грузинские гонцы готовятся к двухнедельному празднованию своего возвращения на деньги, полученные по линии гуманитарной помощи ООН.

Перещеголять их смогут разве что 20 хероев самостийной державы, которые тоже побывали в Афганистане: они учили афганцев копать схроны, играть на бандуре и кричать хором "Слава Афгану – Афгану слава!". Правда, вместо этого местные научились кричать "Слава талибам – талибам слава!". Этих хероев нэнька-родина не забудет, и впереди их ждут встречи с взволнованными девушками в цветных сарафанах, почетные награды от престарелых ветеранов дивизии "Галичина" и мероприятия с горилкой, укрепляющие дух нации.

Однако это все мелочи. А вот в Вашингтоне от бесславного завершения операции "Несокрушимая свобода" испытывают острую головную боль. Требуется решить сразу три задачи:

– куда деть американских гонцов из Пизы? Возвращать их на родину небезопасно, там и без того на улицах чуть ли не каждый день стрельба;

– на какую страну теперь напасть, чтобы пристроить своих гонцов к нормальному делу?;

– что еще взорвать у себя дома, чтобы все связалось в одну большую и красивую историю?

Однако нам ли переживать за администрацию США? У нее имеются 187 "думающих танков" со штатом до 1000 человек каждый, где ищут ответы на подобные вопросы. Обязательно что-нибудь найдут. Главное, чтобы мировая общественность стеной встала на сторону США. Сейчас это стало труднее, но на то и существует драматургия политического театра, чтобы зритель поверил драматургам и взволновался.

Сюжеты Уильяма Шекспира бессмертны.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625122320
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