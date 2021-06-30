Этно-религиозные гетто. Запретные зоны Европы, - В.Малышев

09:55 01.07.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 30.06.2021

Запретные зоны Европы

Пространство, закрытое для государства



Во многих городах Европы возникает все больше закрытых зон, куда не добирается государство, не заходит полиция, где живут под властью мафиозных кланов, пишет итальянская газета Giornale. "Эти кварталы… превратились в закрытое пространство, в рассадник преступности и радикализации".



Подробно исследовал это явление в 2018 году Институт миграционных исследований в Будапеште, обнаруживший, что в городах Европы имеется уже более 900 районов, куда у властей практически нет доступа.



Генеральное управление безопасности Франции (DGSI) в отчете от января 2020 года указало на существование в стране по крайней мере 150 районов, которые де-юре считаются "французскими", но де-факто управляются и контролируются сетями радикальных исламистов или наркодельцов. По данным организации European Eyeon Radicalization (Eer), сегодня "трудно найти город во Франции, в котором нет хотя бы одной уязвимой городской зоны".



То же наблюдается и в Германии. Как сообщает Deutsсhe Welle, Ангела Меркель еще в 2018 году признала существование таких закрытых районов, заявив, что с "этим нужно что-то делать". Ранее главный комиссар полиции ФРГ Бернхард Ватхаут отмечал, что иммигранты-мусульмане объявляют о запретных зонах в немецких городах с угрожающей скоростью: "Конечно, мы знаем, где мы можем пользоваться полицейской машиной, а где только бронетранспортером. Причина в том, что наши коллеги уже не могут чувствовать себя в безопасности по двое, и нужно бояться стать жертвой преступления самим... В этих районах больше не доказать вины и не привлечь к наказанию. Только в худших случаях мы в полиции узнаем что-либо о случившемся. Государственная власть в этих районах полностью исключена".



В Нидерландах зарегистрировано не менее 40 "запретных зон", из них самую известную Шильдерсвейк, расположенную в Гааге, можно считать полноценным этническим анклавом: по переписям 2008 и 2012 годов голландцы составляют там менее 10% от общей численности населения – турок и марокканцев.



В Швеции, где действуют одни из самых либеральных законов об иммиграции в Европе, большая часть города Мальме, более 25% населения которого – мусульмане, является для немусульман запретной зоной. Мужская безработица там превышает 80%.



В Брюсселе в тени стеклянных небоскребов Евросоюза действуют наркобанды и преступные группировки из Албании и стран Магриба. Giornale называет Брюссель "новым царством мафии". Члены этой мафии контролируют территорию, проституцию, занимаются контрабандой наркотиков, грабежами, отмыванием денег, регулируют нелегальную иммиграцию.



Под контролем мафии находится и крупнейший в Европе порт Антверпен. 27,6 тонны кокаина было изъято в этом порту только за первые три месяца 2021 года, что втрое больше, чем за весь 2014 год. Это почти треть всего кокаина, перехватываемого в Европе.



Запретные зоны, являются продуктом десятилетий политики "мультикультурализма", которая привела к созданию в странах Европы параллельных обществ. Согласно опросу, проведенному в 2019 году британской организацией Hope not Hate, треть британцев (32%) считают, что для них нет доступа в кварталы за городом. Бирмингем, где 21,8% населения – мусульмане, имеет несколько многоэтнических районов, некоторые из которых практически на 100% являются мусульманскими.



"Демографически Британия приобретает все более исламское лицо в таких местах, как Бирмингем, Брэдфорд, Дерби, Дьюсбери, Лидс, Лестер, Ливерпуль, Лутон, Манчестер, Шеффилд, Уолтем-Форест и Тауэр-Хамлетс", – сообщает лондонский Gatestone Institute. В 2015 году анализ самого распространенного имени в Англии показал, что это… Мухаммед. А четыре года назад одна радикальная группа призвала мусульман начать кампанию по превращению двенадцати британских городов, в том числе "Лондонистан", в независимые исламские государства, живущие по нормам шариата, вне пределов британской юриспруденции.