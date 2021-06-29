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Всем - в пляс. Мирзиеев приказал молодежно обфестивалить весь Узбекистан
10:02 01.07.2021

Молодежные фестивали охватят все районы и города
Молодежные фестивали отныне будут проводиться не только в областных центрах, но и в каждом районе и городе. Для решения поднимаемых на них вопросов правительство будет ежегодно принимать отдельные программы. Об этом сообщил Шавкат Мирзиеев, выступая на Форуме молодежи и студентов.

Президент Шавкат Мирзиеев 30 июня посетил Форум молодежи и студентов Узбекистана в Ботаническом саду Ташкента, приуроченный ко Дню молодежи, сообщила пресс-служба главы государства.

В декабре прошлого года в стране прошел первый Молодежный форум. В этом году во всех регионах прошли фестивали "Молодежь нового Узбекистана, объединимся!". В них приняли участие около 6 миллионов юношей и девушек.

Шавкат Мирзиеев отметил, что отныне такие фестивали будут проводиться не только в областных центрах, но и в каждом районе и городе. Для решения поднимаемых на них вопросов правительство будет ежегодно принимать отдельные программы, сказал он.

В своем выступлении президент уделил внимание развитию системы образования и расширению доступа молодежи к нему.

"Каждый раз, встречаясь с вами, я не устаю повторять одно: цените науку, стремитесь к науке! Как видите, в мире ускоренно развиваются те народы и государства, которые учились, овладевали современными науками и профессиями, воспитывали подрастающее поколение в таком духе. Мы задействуем все возможности, чтобы и молодежь Узбекистана поднялась на такой высокий уровень, - сказал он.

Глава государства указал, что в последние годы уделяется внимание повышению общественно-политической активности молодежи. Со ссылкой на генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга он сообщил, что более половины населения мира моложе 30 лет, но доля молодых депутатов во всем мире не достигает и 2,6%. В Узбекистане этот показатель превышает 6%.

"При поддержке Межпарламентского союза мы реализуем инициативу „Я поддерживаю молодежь в парламенте!". На основе этой системы мы будем шире привлекать наших политически зрелых и активных молодых людей к деятельности нашего национального парламента и местных кенгашей", - отметил Шавкат Мирзиеев.

"По рекомендации кенгашей народных депутатов наши активные, энергичные и преданные своему делу юноши и девушки будут закреплены за депутатами и сенаторами Олий Мажлиса. Вместе с тем в местных кенгашах так же, как в Сенате и Законодательной палате, будут созданы школы представителей молодежного парламента", - сказал он.

Президент в своем выступлении также затронул темы обеспечения занятости молодежи, поддержки занятия искусством и спортом, социальной защиты молодых семей.

Он отметил достижения в сфере образования и поддержки инициатив молодежи. За последние пять лет квота на прием в вузы была увеличена втрое, достигнув в этом году 182 тысяч. Таким образом, общий охват составит 28%. Четыре года назад этот показатель составлял 9%. Количество вузов достигло 127, открыты филиалы 26 зарубежных университетов.

Число государственных грантов на обучение в вузах выросло с 21 тысячи до 47 тысяч, выделяются специальные гранты для 2000 девушек из малообеспеченных семей. В этом году образован новый вуз - университет "Новый Узбекистан". В новом учебном году он примет 300 молодых людей.

За последние восемь месяцев было выделено 300 млрд сумов на решение проблем 430 тысяч молодых людей, включенных в "молодежную тетрадь". В частности, государства оплатило контракт более чем 2000 студентов из семей из "железной тетради".

Число предпринимателей в возрасте до 30 лет за последние четыре года увеличилось в пять раз и превысило 500 тысяч, отметил президент.

С нынешнего года введен порядок возмещения работодателям суммы социального налога, начисленного за их работников в возрасте до 25 лет. Кроме того, введены субсидии учащимся профессиональных школ и техникумов в размере 500 тысяч сумов ежемесячно в течение шести месяцев за прохождение практики на предприятиях.

В текущем году на реализацию предпринимательских проектов более 92 тысяч юношей и девушек было выделено 2,3 трлн сумов льготных кредитов. 50 тысяч новых рабочих мест создано в рамках 3000 проектов в 186 молодежных промышленных и деловых зонах, организованных в регионах, сообщил глава государства.

Источник - gazeta.uz
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