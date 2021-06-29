Глава Минобороны Турции Акар обещает Рахмону защиту и требует покарать гюленистов

10:09 01.07.2021

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл с визитом в Таджикистан, где обсудил с своими таджикским коллегой вопросы борьбы с терроризмом.



Как сообщает министерство обороны Турции, Хулуси Акар провел встречу с главой минобороны Таджикистана Шерали Мирзо и обсудил с ним военное сотрудничество двух стран. В частности, он отметил, что "Таджикистан является важным партнером Турции в Центральной Азии".



При этом Хулуси Акар подчеркнул, что Турция готова "углублять сотрудничество в вопросах обороны, безопасности и военной промышленности", а также делиться своим опытом в области безопасности границ и борьбы с терроризмом.



Таджикские официальные структуры не опубликовали ни одного сообщения о визите Акара. Агентство Анадолу сообщило, что Хулуси Акар на встрече с таджикскими властями поднял вопрос о борьбе с ФЕТО и "посчитал это важным вопросом".



Анкара связывает организацию ФЕТО с Фетхуллахом Гюленом, турецким проповедником, обвинив его в заговоре в 2016 году. Фетхуллах Гюлен, который в настоящее время проживает в США, назвал утверждения турецкого правительства необоснованными.



Хулуси Акар, министр обороны Турции, находился в Кыргызстане до визита в Таджикистан и поднял вопрос борьбы с ФЕТО и перед кыргызскими властями.