Народного артиста Узбекистана Е.Саъдиева подвергли виртуальному позору за критику... бородачей

12:21 01.07.2021

Народного артиста Едгора Саъдиева подвергли виртуальному позору за критику мужчин с бородой



Шухрат Бабаджанов/Озодлик



Консервативные верующие оскорбили народного артиста Узбекистана Едгора Саъдиева за его критику в адрес мужчин с бородой.



После публикации 17 июня этого года на сайте администрации Уйчинского района Наманганской области видео, в котором народный артист Узбекистана Едгор Саъдиев высказал критику относительно отращивания мужчинами бороды, консервативные верующие запустили в узбекском сегменте социальных сетей кампанию по оскорблению артиста.



47-летний Содикжон Мухаммадиев (Содик Самарканди), которого Министерство внутренних дел Узбекистана объявило в международный розыск по обвинению "в участии в деятельности международных экстремистских группировок, а также в представлении угрозы национальной и общечеловеческой безопасности", выступил на своем Youtube-канале, заявив, что артист Едгор Саъдиев "вышел из религии".



Сотрудник Центра исламской цивилизации Аброр Абдуазимов (Аброр Мухтор Алий), известный своими скандальными выступлениями в соцсетях, а также десятки других ютуберов опубликовали оскорбительные видео в адрес Саъдиева.



В своих видеообращениях они называли Саъдиева "мерзким артистом", "тагутом (преступившим границы дозволенного - Ред.), которого необходимо убить", а также "женоподобным мужчиной в женском одеянии".



30 июня журналист "Озодлика" смог пообщаться по телефону с самим Едгором Саъдиевым. Артист, которому 16 июля исполнится 75 лет, сообщил, что "болен и не желает отвечать на подлые оскорбления в свой адрес в соцсетях".



О чем говорил Саъдиев?



На видеозаписи, обнародованной на сайте администрации Уйчинского района, Едгор Саъдиев, высказывая мнение относительно молодых узбекских парней с бородой, говорит следующее:



"Многие наши парни стали отращивать бороду. Я недавно спросил у одного парня: "Сколько тебе лет?" Он говорит: "Восемнадцать". Он отрастил себе длинную бороду. Такую бороду называют бородой шайтана. Я спрашиваю его: "А у твоего отца есть борода?" Он отвечает: "Нет". Нельзя подниматься на крышу дома, в котором живет твой отец. Дорогие мои, нельзя отращивать бороду вперед своего отца. Я спросил парня, почему он так поступил. Он говорит, что это - сунна. Потом я спросил его о том, что означает сунна. В ответ он молчит! Затем он сказал мне, что сунна - это высказывания и действия нашего пророка. Тогда я сказал этому парню: "Тогда женись на женщине, которая старше тебя на 18 лет". Он спрашивает меня: "Почему вы так говорите?" Я ответил ему: "Так ведь это тоже сунна"".



После этого актер говорит, что "вера и богобоязненность никак не связаны с бородой, что они должны быть в сердце и сознании человека".



Бездействие правоохранительных органов



Интернет-издание Azon.uz, учредителей которого недавно оштрафовали по обвинению в незаконной подготовке и распространении религиозных материалов, назвало слова артиста Едгора Саъдиева "оскорблением религиозных чувств верующих".



Юрист Умид Давлетов в разговоре с "Озодликом" говорит, что в словах лиц, оскорбивших народного артиста, имеются признаки преступления.



Поэт и журналист Гайрат Омон написал на своей странице в соцсетях, что удивлен бездействию правоохранительных органов, которые никак не реагируют на то, как группа верующих оскорбляет народного артиста.



"Самое тревожное заключается в том, что представители правоохранительных органов хранят молчание. Они не принимают никаких мер в отношении этих лиц. Я не удивлюсь, если завтра на улице будут оскорблять женщин, которые не носят платок", - написал Омон на своей странице в соцсетях.



Стоит отметить, что это не первый случай, когда узбекские артисты подвергаются оскорблениям со стороны группы консервативных верующих. В октябре 2020 года известный актер Узбекского национального академического драматического театра Мухаммадали Абдукундузов после резкой критики и угроз со стороны верующих в соцсетях был вынужден объявить, что прекращает озвучивать аудиоверсию Библии для слабовидящих на узбекском языке.



В 2018 году узбекский телеканал приостановил показ турецкого сериала "Черная любовь" (Kara Sevda). После на сайте Azon.uz была опубликована статья с угрозами в адрес узбекских артистов, участвовавших в дубляже этого сериала. Автор статьи заявлял, что эти артисты кормят своих детей за счет средств, заработанных запретным в исламе путем, и назвал их "самыми ярыми предателями нации, смутьянами, двуличными и лицемерами", призвав узбекистанцев "бороться против них".



После этого, некоторые узбекские актеры, озвучивавшие сериалы, объявили, что прекращают заниматься дубляжом.



"Если так будет продолжаться и дальше, то мне придется оставить искусство и таскать кирпичи. Мне нужно было родиться во времена, когда жил Алишер Навои или Шукур Бурханов, или через несколько веков спустя...", - написал тогда на своей странице в соцсетях узбекский актер Алишер Узаков, подвергнутый критике за озвучивание турецких сериалов.