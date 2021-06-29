На заседаниях КырПарламента хрумкают курт, красят губы, спят... Что там еще делать (видео)

14:17 01.07.2021

На заседании Жогорку Кенеша женщина ела курут и красила губы. Видео обсуждают в социальных сетях.



Сегодня в парламенте генеральный прокурор Курманкул Зулушев представлял новые кодексы в сфере уголовного законодательства.



Женщина сидела за ним и попала на видео.



Как выяснилось, это доктор юридических наук, профессор Венера Табалдиева. На заседание ЖК она была приглашена в качестве эксперта.



