 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 30.06.2021
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На заседаниях КырПарламента хрумкают курт, красят губы, спят... Что там еще делать (видео)
14:17 01.07.2021

На заседании Жогорку Кенеша женщина ела курут и красила губы. Видео обсуждают в социальных сетях.

Сегодня в парламенте генеральный прокурор Курманкул Зулушев представлял новые кодексы в сфере уголовного законодательства.

Женщина сидела за ним и попала на видео.

Как выяснилось, это доктор юридических наук, профессор Венера Табалдиева. На заседание ЖК она была приглашена в качестве эксперта.

Источник - АКИpress
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