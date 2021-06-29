Недержание мощи: США ударили по объектам проиранских группировок

14:20 01.07.2021 Атаки на территории Ирака и Сирии совершены на фоне попыток добиться возвращения Вашингтона и Тегерана в ядерную сделку



Кирилл Сенин



США во второй раз за пять месяцев работы администрации президента Джо Байдена провели военную акцию на границе Ирака и Сирии. Как сообщили в Пентагоне, авиация нанесла удары по объектах двух проиранских военизированных группировок. Тегеран пока отреагировал весьма умеренно и гораздо спокойнее, чем после американской операции по ликвидации генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в январе 2020 года. Возможно, более жесткий ответ Исламская революция и не даст: слишком велико желание вернуть США в ядерную сделку. Подробности - в материале "Известий".



Ударные инструменты



Блинкен рассказал об ударах США по оружейным складам в Сирии и Ираке



"Недвусмысленный сигнал сдерживания" - такой высокопарной фразой госсекретарь США Энтони Блинкен описал смысл ударов, которые американская авиация в минувшее воскресенье нанесла по ряду объектов в районе иракско-сирийской границы. В Вашингтоне заявили, что целями атаки, в которых участвовали как минимум два истребителя F-16 и один F-15, стали оружейные склады, находящиеся под контролем шиитских военизированных группировок - "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада". Соединенные Штаты считают, что обе эти структуры получают техническую, кадровую и финансовую помощь от Ирана - взаимодействие с ними ведет Корпус стражей исламской революции (КСИР).



По словам Блинкена, целью ударов "были объекты, которые использовались группировками, ответственными за недавние атаки в отношении интересов США в Ираке. В частности, они были нанесены по [...> складам в двух местах в Сирии и одном - в Ираке". Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации США пишет, что шеф американской дипломатии был "очень активно вовлечен" в планирование ударов и знал о планах их нанесения еще накануне.



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В Пентагоне операцию назвали "необходимым, должным и обдуманным" шагом, направленным на "ограничение риска эскалации". Как отмечается в заявлении официального представителя Минобороны США Джона Кирби, США "действовали в соответствии со своим правом на самозащиту", а сами удары были необходимым ответом на угрозу и "должным образом ограничены по своему масштабу". СМИ со ссылкой на представителей группировок пишут о том, что в результате налета есть несколько погибших; американские военные говорят, что оценка нанесенного урона пока не завершена.



Ответный удар не заставил себя ждать. Проиранские группировки пообещали отомстить, и уже вечером 28 июня американские войска на северо-востоке Сирии в районе нефтяного месторождения Аль-Омар попали под обстрел. Представитель созданной под эгидой США международной коалиции полковник Уэйн Маротто сообщил, что было выпущено несколько ракет, а пострадавших из числа американских военнослужащих нет.



Эффект присутствия



Эксперты в области внешней политики, как указывает CNBC, говорят о том, что нынешняя воздушная операция американских сил заставляет задуматься о причинах сохранения американского военного присутствия в Ираке и Сирии. Так, директор управления разрешения конфликтов в американском Институте Ближнего Востока Ранда Слим в интервью телекомпании напомнила, что "лидеры в конгрессе все больше давят на администрацию Байдена, говоря о необходимости реагировать на нападения на силы США в Ираке с применением беспилотников", - таких атак с марта этого года было не менее 10. Однако сейчас США рискуют "оказаться втянутыми в эскалацию напряженности отношений с Ираном на Ближнем Востоке - в тот момент, когда американская администрация сокращает свое военное присутствие в регионе".



В свою очередь политдиректор аналитического центра Defense Priorities Бенджамин Фридман указывает на то, что США "всегда защищали свои войска в зоне конфликта, однако пролонгированное присутствие в Ираке и Сирии несет в себе риски более активных боевых столкновений с местными группировками и даже с Ираном". "Военизированные группы, не говоря уже о враждебных государствах, все более эффективно используют системы наведения ракет и применяют дроны, а защитные мероприятия становится проводить все сложнее - такой тренд является одной из многих причин для радикального сокращения численности американских войск на Ближнем Востоке", - считает эксперт.



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"Реакция Тегерана будет умеренной"



Обозреватели и медиа обратили внимание на "отсутствие оперативной реакции на совершенные в воскресенье атаки со стороны Ирана", притом что любые действия избранного президента Эбрахима Раиси сейчас привлекают повышенное внимание. Впрочем, тот факт, что удар по объектам проиранских сил был нанесен за пределами самого Ирана, "может дать двум сторонам возможность избежать осложнений в отношениях", добавляет Bloomberg. Вполне логично предположить, что каких-либо резких шагов со стороны Тегерана сейчас не последует: и нынешнему, и будущему правительству Исламской республики нужна ядерная сделка, и отвечать агрессией на агрессию Иран себе сейчас просто не может позволить.



Политолог Фархад Ибрагимов отмечает, что Ирану принципиально важно добиться возвращения США в ядерную сделку, и Тегеран "готов проглотить все что угодно". "Перед новым президентом крайне остро стоит вопрос улучшения жизни простого населения. Если власти Исламской республики сейчас будут бросаться в какие-то авантюры, это обязательно ударит по простым иранцам, - уверен он. - Реакция Тегерана на авиаудары обязательно последует, но наверняка будет умеренной". Пока с кратким комментарием по поводу произошедшего выступил лишь представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде, сказавший, что "США определенно нарушают безопасность в регионе".



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В целом же американская операция - это рассчитанный на Иран акт устрашения и одновременно нарушения норм международного права, потому что "никто не давал американцам права бомбить территорию суверенных государств - Ирака и Сирии", говорит Ибрагимов. "США хотят показать Ирану, что они готовы "говорить по-плохому", - сказал он в беседе с "Известиями". - Две группировки, ставшие целями атаки, целиком и полностью взаимосвязаны с Ираном, в свое время они поддерживали прямые взаимоотношения с ныне покойным генералом Касемом Сулеймани".



Ситуация, при которой иранцы "могут себе позволить ставить какие-то условия для того, чтобы договариваться с Вашингтоном по той же ядерной сделке, не вписывается в ту архитектуру, которую США выстраивали на Ближнем Востоке", считает эксперт. Поэтому администрация Байдена будет продолжать тактику Трампа. "Тогда демократы критиковали республиканца Трампа за то, что он ударил по Ираку и уничтожил Касема Сулеймани и нескольких иракских военачальников, - напоминает Ибрагимов. - Но сейчас демократическая администрация США по сути делает то же самое".



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"Стороны демонстрируют жесткость позиции"



В свою очередь востоковед Андрей Онтиков считает, что в ситуации с американскими ударами по целям на границе Сирии и Ирака есть два основных момента. Первый из них скорее тактический и состоит в том, что американцы не уведомляли руководство в Багдаде о намерениях нанести эти удары. "Естественно, в иракской столице на подобные действия отреагировали достаточно остро и обвинили Вашингтон в нарушении суверенитета, - указывает он. - В этом контексте интересно, что администрация Байдена ведет себя схожим образом с действиями администрации Трампа, во время правления которого между Вашингтоном и Багдадом было достаточно большое количество раздражителей, прежде всего по вине самих американцев". Впрочем, сейчас становится очевидно, что и нынешняя команда в Белом доме "не собирается или по крайней мере не демонстрирует готовности придерживаться более уважительного тона в отношениях с Ираком". На фоне переговоров Вашингтона и Багдада о выводе американских боевых частей из Ирака "такого рода раздражители не способствуют конструктивному диалогу", подчеркивает политолог.



Второй момент носит стратегический характер и связан с влиянием инцидента на дальнейшую судьбу СВПД, тем более с учетом того, что пока переговоры по возобновлению участия Соединенных Штатов в ядерной сделке ощутимых результатов не дали. "Очень хочется верить, что происходящее не перерастет во что-то большее, и речь даже не о прямых боевых действиях между США и Ираном - вероятность такой полномасштабной войны крайне низка, - сказал Онтиков в интервью "Известиям". - Негативными последствиями тут был бы срыв переговоров в Вене. Надеюсь, что до этого не дойдет и стороны просто демонстрируют жесткость своей позиции и готовность ее отстаивать". Источник - Известия

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