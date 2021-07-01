Al Arabiya: Россия использует "ливийские уроки" в ливанском Триполи

21:34 01.07.2021 Новая реальность говорит о том, что Ливан уже вошел в сферу российских нефтяных и энергетических интересов, пишет автор. По его мнению, Москва получила хороший урок в Ливии, поэтому не повторит ошибок. Сирия - яркий тому пример. О формурующемся балансе сил в регионе - в статье "Аль-Арабии".

Al Arabiya (ОАЭ): Россия использует "ливийские уроки" в ливанском Триполи

Ближний Восток и новая игра России

01.07.2021

Али Шандеб (علي شندب)

Варабском мире до сих пор идут нефтяные войны. Арабские революции стали катализатором изменений карты нефте- и газопроводов в соответствии с новым балансом региональных и международных сил. Вот почему мы видим, как компании (Total, Eni, BP, ExxonMobil, Turkish Petroleum, Qatar Petroleum и другие) использовали ливийских повстанцев, чтобы те сражались под знаменем НАТО и уничтожили Ливийскую Джамахирию как государство. Они бросили Ливию на растерзание враждующих группировок, которые установили контроль над природными богатствами страны, являющейся стратегически важным межконтинентальным, африканским, европейским и средиземноморским транспортным узлом.



"Мы извлекли уроки из ситуации с Ливией" - утверждает президент России Владимир Путин, чьи слова неоднократно повторяет министр иностранных дел России Сергей Лавров. В 2011 году международное сообщество под предлогом "защиты гражданского населения" уничтожило самого известного союзника России в североафриканском регионе. Ливийская Джамахирия, возглавляемая покойным полковником Муаммаром Каддафи, была стратегическим партнером Советского Союза, с которым у нее были контракты на поставку нефти и вооружений. Что касается России и ее стратегических интересов, то Ливия оказалась африканским "Крымом" в стратегической доктрине Путина.



Путин извлек уроки из ситуации с Ливией, прежде чем полезть в Сирию. Военное вмешательство России в Сирию стало местью Путина за то, что международное сообщество сделало с ним, Ливией и Каддафи. Оно изменило ситуацию в регионе, начиная с перелома ситуации в Сирии, где НАТО не смогла добиться своей главной цели - свергнуть режим Асада. Нет никаких сомнений в том, что "революция трубопроводов" в Ливии уничтожила и государство, и режим Каддафи. В Сирии же удалось сохранить режим Асада, но не государство. Как известно, сирийское государство потеряло позиции в нескольких важных международных и региональных сферах влияния. Но Россия, опираясь на свое военное присутствие, особенно в порту Тартус и на авиабазе "Хмеймим", взяла под контроль Верховный конституционный суд Сирии и обеспечила защиту своих главных стратегических целей и интересов.



Мы извлекли уроки из ситуации с Ливией. Вы не заставите Путина пренебречь ею. Разговоры о выводе иностранных войск и наемников, в том числе турецких военных и сирийских наемников, которым Турция выдает оружие и отправляет сражаться за интересы страны и Эрдогана, а также российских наемников ЧВК "Вагнера", быстро сошли на нет. В итоговом заявлении участников 2-й Берлинской конференции по Ливии уже нет упоминаний об обязательном выводе иностранных войск и наемников из этой страны.



ЧВК "Вагнер" - это российские наемники, в распоряжении которых имеются эскадрильи самолетов "МиГ" и "Сухой", а также передовые радиолокационные ракетные комплексы, размещенные на нескольких военных базах в Ливии, включая авиабазу "Аль-Гардабия". Она располагается в стратегически важном городе Сирт, порты которого используются для экспорта нефти.



Российские наемники, опираясь на ливийский опыт, продолжают выполнять свою работу в странах африканского Сахеля и Сахары. Не секрет, что чадские оппозиционные группировки, убившие президента Идриса Деби были обучены и вооружены в Ливии, где ими занимались ЧВК "Вагнер". Российские наемники помогли оппозиционным группировкам устроить радиоэлектронные помехи системам военной авиации Чада, что привело к гибели президента Идриса Деби. Переворот в Мали и возвращение вагнеровцев в ЦАР, Буркина-Фасо и другие страны побудили некоторых африканских наблюдателей заявить, что традиционное влияние Франции в ее бывших африканских колониях вступило в стадию упадка. Это идет в разрез со словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва не стремится конкурировать с Францией в Северной Африке.



Следует отметить, что российское присутствие на ливанской сцене становится все более явным, начиная с проектов в области инвестиций, нефти, газа и электроэнергии. Это отражает изменения в структуре стратегических балансов в регионе, а также то, что Россия заинтересована в Ливане, который впоследствии станет ареной для великого столкновения.



Обратите внимание на визит российской делегации в Ливан, заявление министра транспорта и энергетики о создании двух электростанций, обсуждение с министром Ливана по общественным работам и транспорту развитие портов в Бейруте и Триполи, создание зернохранилищ в порту Триполи, а также переговоры о восстановлении двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Аз-Захрани и Триполи.



Если НПЗ в Аз-Захрани связан с нефтяными потребностями "Хизбаллы", то НПЗ в Триполи непосредственно связан со стратегическими интересами России. Районы Триполи и Аккар граничат с Сирией и играют важную роль в российском присутствии в порту Тартус и на авиабазе "Хмеймим". Триполи вошел в сферу стратегических интересов России, а его расположение позволяет обойти ограничения "Закона Цезаря", который угрожает сирийскому государству и всем тем, кто сотрудничает с ним в области энергетики и инфраструктуры.



Подобно тому, как европейско-американские нефтяные компании и их дочерние подразделения активизировались в Ливии, крупные российские нефтяные компании, такие как "Газпром" и "Лукойл", активизировались в Ливане, особенно после того, как российская армия изменила ситуацию в регионе из Сирии. Исходя из этого, следует перечитать "секретное и неопубликованное" соглашение по эксплуатации и восстановлению нефтяных хранилищ в Триполи, которое правительство Ливана заключило в начале 2019 года с "Роснефтью".

Именно объекты, примыкающие к нефтеперерабатывающему заводу, стояли за богатством многих семей в Триполи, а также лежали в основе среднего класса. В результате войн в Ливане и Палестине они превратились в мусор, который в настоящее время пригоден только для хранения нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Триполи, который использовался для переработки сырой нефти, импортируемой с месторождений Киркук, может вернуться к своей прежней работе, если его восстановят и модернизируют. Кроме того, необходимо отремонтировать трубопровод, поврежденный во время военных действий в лагере Нахр аль-Баред и прибрежном районе Аль-Абда Аль-Аккари.



Визит российской делегации раскрыл интересы "Хизбаллы", которая заявила о намерении организовать импорт нефти из Ирана, построив на севере страны два нефтеперерабатывающих завода. Насралла намеревается доставлять нефть контрабандой по суше, а не по морю, из-за американских санкций, наложенных на иранские нефтяные и транспортные компании. Некоторые ливанские СМИ сообщали об иранских цистернах с бензином, проникших через сирийско-ливанскую границу.



Стремление России расширить свое влияние в Ливане, чтобы дополнить тем самым свое присутствие в Сирии, поднимает вопрос о договоренностях и разногласиях, присутствовавших на саммите в Женеве между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Москва - новое место для контактов русских с влиятельными ливанскими чиновниками. Понимают ли американцы, играющие роль посредника в демаркации границ между Ливаном и Израилем, что это отражает новый баланс сил в регионе? Американо-иранское противостояние набирает обороты в Сирии и Ираке. Последним инцидентом стало нанесение авиаударов ВВС США по оперативным объектам и складам оружия в Ираке и Сирии, а также по нефтяному месторождению "Омар" в сирийском Дейр-эз-Зоре. Действия России, Ирана и США препятствуют появлению новой ядерной сделки, которая должна стать главным регулятором баланса сил в регионе. Здесь следует отметить, что Россия стремится проникнуть в Ливан, чтобы также уменьшить влияние Ирана и Франции в регионе.



Новая реальность, которая быстро навязывается, говорит о том, что Ливан уже вошел в сферу российских нефтяных и энергетических интересов. Остается надеяться, что порт Триполи, где до сих пор сохраняется напряженная обстановка, вскоре поприветствует русских, стремящихся защитить свои интересы и укрепить влияние в регионе.



"Русский медведь", добро пожаловать в Ливан. Источник - ИноСМИ

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