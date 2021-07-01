 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.07.2021
22:27  В Тбилиси массовые беспорядки из-за гей-парада. Бьют журнашлюстов
22:04  В Катаре найден трупом подполковник ВВС США Уиллис, на которого охотились спецслужбы Ирана
21:34  Al Arabiya: Россия использует "ливийские уроки" в ливанском Триполи
21:31  Поиск истоков Covid ведет к китайским фермам диких животных - и к большой проблеме, - Wall Street
14:20  Недержание мощи: США ударили по объектам проиранских группировок
14:17  На заседаниях КырПарламента хрумкают курт, красят губы, спят... Что там еще делать (видео)
14:16  Шукеевские сараюшки. Видео рухнувшего потолка в "Керуен-сарае" прокомментировали в Туркестанском акимате

14:14  "Распять независимость Тайваня на кресте единства Китая" - 100 лет КПК
12:21  Народного артиста Узбекистана Е.Саъдиева подвергли виртуальному позору за критику... бородачей
11:35  В Узбе принят новый вариант закона "О языке". Делопроизводство - только на узбекском!
10:09  Глава Минобороны Турции Акар обещает Рахмону защиту и требует покарать гюленистов
10:02  Всем - в пляс. Мирзиеев приказал молодежно обфестивалить весь Узбекистан
09:55  Этно-религиозные гетто. Запретные зоны Европы, - В.Малышев
09:52  Сплошная Пиза. Бледный конец американской "Несокрушимой свободы", - Д.Седов
09:49  Главным герольдом Казахстана назначен писатель, академик Алибек Аскаров. А трубадуром?
09:17  В Бишкеке люди с пересаженными органами митингуют возле Минздрава. Жесть!
09:15  Выборы в Бишкекский горсовет. Как за три месяца сменился расклад сил и погас интерес, - 24.kg
09:12  Планы партии - планы Китая. Пекин отмечает столетие КПК с мыслями об "Авроре", Октябре и России
08:10  Новому президенту Ирана припомнят прошлое, - И.Субботин
07:45  США терпят турецкую наглость из-за России, - Геворг Мирзаян
07:35  Умер "палач Ирака" экс-министр обороны США Рамсфельд
00:08  Талибы "подожгут" Центральную Азию? - А.Хроленко
Среда, 30.06.2021
21:48  Turkiye (Турция): в Казахстане бьют турецких рабочих
20:58  Кыргызстан закупил и будет прививаться китайским Sinopharmом
20:23  Муллы в роли моральных авторитетов: нужно ли с этим мириться? - Мади Алимов
20:11  Путин по высшему разряду принимает в Кремле Елбасы
20:08  "Россия совершила гигантскую кибератаку на Германию", - Bild
20:01  Путина привили "Спутником V". Попался...
18:00  В Киргизии утвержден новый состав Центризбиркома
12:14  Трем регионам Казахстана разрешено выпустить особые "ценные бумаги" - "для финансирования занятости"
11:46  "Байхэтань" на реке Цзиньша. Китай запустил вторую по мощности ГЭС в мире
11:44  "Я мечтал стать крутым начальником УГРО", - интервью главы КазМВД Е.Тургумбаева
11:41  Алматинский акимат не знает куда поставить уродливую статую гигантского быка. На дачу акиму Сагинтаеву!
11:39  "Не спугнуть". Турция влезает в Афганистан, - А.Акопян
11:38  Таджикистан и Кыргызстан подписали четыре соглашения. Документа о границе среди них нет
11:37  Абсурдность политкорректности приводит к отчаянию и отчуждению гражданина в западных демократиях, - А.Адрианопулос
11:35  Буря надвигается: США проиграют альянсу России и Китая - The Hill
11:30  Сетевые инфантилы. Оловянные солдатики либерализма, - Михаил Хазин
11:12  Порядка миллиарда долларов требуется на дострой LRT в Нур-Султане. Умнее не придумать?
10:46  Вакцинация-ревакцинация и миграция. Какая связь? - Андрей Сошенко
10:42  Путин и Си устроили демонстрацию силы в ответ на коронавирусный шантаж США, - В.Винников
09:54  Туран подкрался незаметно. Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", - А.Скок
09:46  Ташкентский бизнес-форум. Турция и Узбекистан подписали 25 документов почти на $ 700 млн
09:06  Сама виновата? Девушки в Кыргызстане с детства терпят домогательства, - Р.Харизов
08:36  Визит не разлей вода. Президент Киргизии пытался договориться в Таджикистане обо всем, - "Къ"
08:14  Глава контингента США в Афганистане пошел против курса Байдена
06:52  Вопросы ковидэкономии. G20 ищет глобальный ответ на вызовы пандемии, - С.Строкань
00:37  КОВИ свалил спикера и парализовал работу аппарата КырПарламента
00:32  Россию собираются потеснить Ираном на рынке нефти, - А.Комраков
00:20  Станет ли Туркестан духовной столицей тюркского мира? - Назира Нуртазина
Вторник, 29.06.2021
17:54  Жапар-хан повелел на 30% сократить армию кыргызского чиновничества
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Al Arabiya: Россия использует "ливийские уроки" в ливанском Триполи
21:34 01.07.2021

Новая реальность говорит о том, что Ливан уже вошел в сферу российских нефтяных и энергетических интересов, пишет автор. По его мнению, Москва получила хороший урок в Ливии, поэтому не повторит ошибок. Сирия - яркий тому пример. О формурующемся балансе сил в регионе - в статье "Аль-Арабии".
Al Arabiya (ОАЭ): Россия использует "ливийские уроки" в ливанском Триполи
Ближний Восток и новая игра России
01.07.2021
Али Шандеб (علي شندب)
Варабском мире до сих пор идут нефтяные войны. Арабские революции стали катализатором изменений карты нефте- и газопроводов в соответствии с новым балансом региональных и международных сил. Вот почему мы видим, как компании (Total, Eni, BP, ExxonMobil, Turkish Petroleum, Qatar Petroleum и другие) использовали ливийских повстанцев, чтобы те сражались под знаменем НАТО и уничтожили Ливийскую Джамахирию как государство. Они бросили Ливию на растерзание враждующих группировок, которые установили контроль над природными богатствами страны, являющейся стратегически важным межконтинентальным, африканским, европейским и средиземноморским транспортным узлом.

"Мы извлекли уроки из ситуации с Ливией" - утверждает президент России Владимир Путин, чьи слова неоднократно повторяет министр иностранных дел России Сергей Лавров. В 2011 году международное сообщество под предлогом "защиты гражданского населения" уничтожило самого известного союзника России в североафриканском регионе. Ливийская Джамахирия, возглавляемая покойным полковником Муаммаром Каддафи, была стратегическим партнером Советского Союза, с которым у нее были контракты на поставку нефти и вооружений. Что касается России и ее стратегических интересов, то Ливия оказалась африканским "Крымом" в стратегической доктрине Путина.

Путин извлек уроки из ситуации с Ливией, прежде чем полезть в Сирию. Военное вмешательство России в Сирию стало местью Путина за то, что международное сообщество сделало с ним, Ливией и Каддафи. Оно изменило ситуацию в регионе, начиная с перелома ситуации в Сирии, где НАТО не смогла добиться своей главной цели - свергнуть режим Асада. Нет никаких сомнений в том, что "революция трубопроводов" в Ливии уничтожила и государство, и режим Каддафи. В Сирии же удалось сохранить режим Асада, но не государство. Как известно, сирийское государство потеряло позиции в нескольких важных международных и региональных сферах влияния. Но Россия, опираясь на свое военное присутствие, особенно в порту Тартус и на авиабазе "Хмеймим", взяла под контроль Верховный конституционный суд Сирии и обеспечила защиту своих главных стратегических целей и интересов.

Мы извлекли уроки из ситуации с Ливией. Вы не заставите Путина пренебречь ею. Разговоры о выводе иностранных войск и наемников, в том числе турецких военных и сирийских наемников, которым Турция выдает оружие и отправляет сражаться за интересы страны и Эрдогана, а также российских наемников ЧВК "Вагнера", быстро сошли на нет. В итоговом заявлении участников 2-й Берлинской конференции по Ливии уже нет упоминаний об обязательном выводе иностранных войск и наемников из этой страны.

ЧВК "Вагнер" - это российские наемники, в распоряжении которых имеются эскадрильи самолетов "МиГ" и "Сухой", а также передовые радиолокационные ракетные комплексы, размещенные на нескольких военных базах в Ливии, включая авиабазу "Аль-Гардабия". Она располагается в стратегически важном городе Сирт, порты которого используются для экспорта нефти.

Российские наемники, опираясь на ливийский опыт, продолжают выполнять свою работу в странах африканского Сахеля и Сахары. Не секрет, что чадские оппозиционные группировки, убившие президента Идриса Деби были обучены и вооружены в Ливии, где ими занимались ЧВК "Вагнер". Российские наемники помогли оппозиционным группировкам устроить радиоэлектронные помехи системам военной авиации Чада, что привело к гибели президента Идриса Деби. Переворот в Мали и возвращение вагнеровцев в ЦАР, Буркина-Фасо и другие страны побудили некоторых африканских наблюдателей заявить, что традиционное влияние Франции в ее бывших африканских колониях вступило в стадию упадка. Это идет в разрез со словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва не стремится конкурировать с Францией в Северной Африке.

Следует отметить, что российское присутствие на ливанской сцене становится все более явным, начиная с проектов в области инвестиций, нефти, газа и электроэнергии. Это отражает изменения в структуре стратегических балансов в регионе, а также то, что Россия заинтересована в Ливане, который впоследствии станет ареной для великого столкновения.

Обратите внимание на визит российской делегации в Ливан, заявление министра транспорта и энергетики о создании двух электростанций, обсуждение с министром Ливана по общественным работам и транспорту развитие портов в Бейруте и Триполи, создание зернохранилищ в порту Триполи, а также переговоры о восстановлении двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Аз-Захрани и Триполи.

Если НПЗ в Аз-Захрани связан с нефтяными потребностями "Хизбаллы", то НПЗ в Триполи непосредственно связан со стратегическими интересами России. Районы Триполи и Аккар граничат с Сирией и играют важную роль в российском присутствии в порту Тартус и на авиабазе "Хмеймим". Триполи вошел в сферу стратегических интересов России, а его расположение позволяет обойти ограничения "Закона Цезаря", который угрожает сирийскому государству и всем тем, кто сотрудничает с ним в области энергетики и инфраструктуры.

Подобно тому, как европейско-американские нефтяные компании и их дочерние подразделения активизировались в Ливии, крупные российские нефтяные компании, такие как "Газпром" и "Лукойл", активизировались в Ливане, особенно после того, как российская армия изменила ситуацию в регионе из Сирии. Исходя из этого, следует перечитать "секретное и неопубликованное" соглашение по эксплуатации и восстановлению нефтяных хранилищ в Триполи, которое правительство Ливана заключило в начале 2019 года с "Роснефтью".
Именно объекты, примыкающие к нефтеперерабатывающему заводу, стояли за богатством многих семей в Триполи, а также лежали в основе среднего класса. В результате войн в Ливане и Палестине они превратились в мусор, который в настоящее время пригоден только для хранения нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Триполи, который использовался для переработки сырой нефти, импортируемой с месторождений Киркук, может вернуться к своей прежней работе, если его восстановят и модернизируют. Кроме того, необходимо отремонтировать трубопровод, поврежденный во время военных действий в лагере Нахр аль-Баред и прибрежном районе Аль-Абда Аль-Аккари.

Визит российской делегации раскрыл интересы "Хизбаллы", которая заявила о намерении организовать импорт нефти из Ирана, построив на севере страны два нефтеперерабатывающих завода. Насралла намеревается доставлять нефть контрабандой по суше, а не по морю, из-за американских санкций, наложенных на иранские нефтяные и транспортные компании. Некоторые ливанские СМИ сообщали об иранских цистернах с бензином, проникших через сирийско-ливанскую границу.

Стремление России расширить свое влияние в Ливане, чтобы дополнить тем самым свое присутствие в Сирии, поднимает вопрос о договоренностях и разногласиях, присутствовавших на саммите в Женеве между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Москва - новое место для контактов русских с влиятельными ливанскими чиновниками. Понимают ли американцы, играющие роль посредника в демаркации границ между Ливаном и Израилем, что это отражает новый баланс сил в регионе? Американо-иранское противостояние набирает обороты в Сирии и Ираке. Последним инцидентом стало нанесение авиаударов ВВС США по оперативным объектам и складам оружия в Ираке и Сирии, а также по нефтяному месторождению "Омар" в сирийском Дейр-эз-Зоре. Действия России, Ирана и США препятствуют появлению новой ядерной сделки, которая должна стать главным регулятором баланса сил в регионе. Здесь следует отметить, что Россия стремится проникнуть в Ливан, чтобы также уменьшить влияние Ирана и Франции в регионе.

Новая реальность, которая быстро навязывается, говорит о том, что Ливан уже вошел в сферу российских нефтяных и энергетических интересов. Остается надеяться, что порт Триполи, где до сих пор сохраняется напряженная обстановка, вскоре поприветствует русских, стремящихся защитить свои интересы и укрепить влияние в регионе.

"Русский медведь", добро пожаловать в Ливан.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625164440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 июня 2021 года №607
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №196
- Парламент VII созыва завершил первую сессию
- А. Мамин обсудил с руководством "Tyson Foods" реализацию проекта по переработке мяса в РК
- Президент подписал закон о расширении самостоятельности районных, городских и сельских уровней власти
- Добровольно-принудительно
- Правительственная делегация РК во главе с Р. Скляром приняла участие в заседании Международного фонда спасения Арала
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  