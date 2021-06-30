В Катаре найден трупом подполковник ВВС США Уиллис, на которого охотились спецслужбы Ирана

22:04 01.07.2021

В Катаре нашли мертвым офицера ВВС США, причастного к смерти Сулеймани



Офицера ВВС США Джеймса Уиллиса, причастного к ликвидации иранского военного деятеля Касема Сулеймани, нашли мертвым на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, сообщает Air Force Times.



На данный момент ведется расследование для выяснения обстоятельств смерти. Издание отмечает, что смерть 55-летнего подполковника не связана с боевыми действиями.



Уиллис находился в Катаре в рамках военной операции и отвечал за эскадрилью ВВС США "Красная лошадь".



Напомним, Иран не считает исполненной месть США за убийство командующего "Кудс" Касема Сулеймани. Об этом в 2020 году заместитель командира "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мохаммед Хеджази информагентству "Тасним".



"Раньше были всего лишь пощечины, жестокая месть еще впереди", - цитирует слова Хеджази агентство "Тасним".



Как сообщало ИА REGNUM, 3 января 2020 года в Багдаде ракетным ударом с дрона США был убит иранский военачальник Касем Сулеймани. Позднее Вашингтон заявил, что это убийство было осуществлено американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.