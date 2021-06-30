В Тбилиси массовые беспорядки из-за гей-парада. Бьют журнашлюстов

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22:27 01.07.2021
В Тбилиси на акции против ЛГБТ закидали камнями журналистов
В Тбилиси участники акции против ЛГБТ закидали камнями журналистов. Об этом 1 июля сообщает "Sputnik Грузия".
Неправительственная организация "Тбилиси Прайд" объявила неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая должна завершиться "Маршем достоинства" 5 июля. Неделю открывает кинопоказ, который пытаются сорвать противники ЛГБТ-активистов.
Демонстранты прорывались через кордон полиции и забрасывали здание камнями, часть которых попала в журналистов. Стражи правопорядка пытаются успокоить собравшихся.
Против мероприятий в поддержку ЛГБТ выступила патриархия Грузии. Консерваторы потребовали, чтобы парламент принял закон о запрете "пропаганды разврата".