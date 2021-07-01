 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как великие укры Одессу строили, - Св.Князев
22:34 01.07.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 01.07.2021

Брехня про Коцюбиив

Издание под названием "Историческая правда", входящее в медиахолдинг "Украинская правда", который был приобретен недавно эмиссаром Джорджа Сороса на Украине Томашем Фиалой, продолжая рассказывать забавные побасенки, предложило недавно публике чтиво под названием "Последние форпосты "Русского мира" на Одесчине".

Сочинитель сего некто Александр Городилов трудится на благо Украинского института национальной памяти (УИНП) – конторы, которая составила себе репутацию, занимаясь декоммунизацией Украины и параллельно прославлением дивизии СС "Галичина".

Нагородил Городилов и здесь: он уверяет, что Одесса была основана не российской императрицей Екатериной II, что это "большевистская пропаганда" и "проявление империализма". По Городилову, Одесса – город украинский.

"Историография, научная, а не российская, советская или путинская, давно уже документально доказала, что Гаджибей, переименованный затем в Одессу, основан как минимум в 1415 году как литовский замок с морской пристанью под названием Коцюбийив. С тех пор через порт бешеными темпами перегружалось зерно, которое везли с Волыни и Подолья волами, а потом морем в Константинополь и порты Южной Европы", – рассказывает сочинитель. Он доверительно сообщает, что после захвата Константинополя турками-османами торговля расцвела, жить стало лучше, жить стало веселее. А "миф про основание Екатериной Одессы, как и Белгорода, Измаила или Балты, напоминает глиняные ноги колосса "русский мир", который непременно развалится".

На одесских развлекательно-туристических сайтах можно то и дело встретить утверждения о том, что польский дипломат Ян Длугош рассказывал об отправке зерна из некоего польско-литовского "Коцюбеева" в "осажденный турками Константинополь. Не удивляйтесь! Ведь и Великое княжество Литовское, если заглянуть в те же "источники", описывается как наполовину украинское.

Между тем один из ведущих специалистов по юго-западным землям Великого княжества Литовского Феликс Шабульдо в монографии "Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского" всего один раз упоминает "Качибеев" в низовьях Днестра, связывая его с именем татарского князя Хаджи-Бека. Ни о каких связях этого местечка ни с Литвой, ни с будущей Одессой ученый не ведает.

Зато у известного одесского историка (ныне, к сожалению, покойного) Александра Третьяка в статье "Коцюбиев, или История фальшивки" можно прочитать, откуда все это появилось: "Нельзя оставить без внимания вопрос, касающийся своеобразной легенды о существовании в позднее Средневековье и новое время на этом месте некоего польского города Коцюбиева, давшего, в свою очередь, само название Хаджибею. Подобные мало остроумные выдумки, не подтверждающиеся ни одним историческим документом, а потому не подлежащие научной критике и анализу, вряд ли бы стоило рассматривать вообще… "

Третьяк подчеркивает, что кодификация польско-литовских документов с XIII по XVIII век проводилась в Речи Посполитой очень качественно, поэтому разобраться в вопросе несложно. Никаких упоминаний о Коцюбиеве в них нет. "Каким чудесным образом испарился из официального реестра город и, как утверждают, крупный порт на берегу Черного моря, остается только догадываться. Как и о том, почему столь эпохальное событие в жизни не только отдельно взятого государства, но и всего международного сообщества, каковым являлся бы выход к морю Польского королевства, осталось совершенно не замеченным современниками", – иронизирует Третьяк. Нет никаких упоминаний о "Коцюбиеве" ни в генуэзских, ни в константинопольских документах.

Третьяк, который в отличие от украинских пропагандистов поднял труды Длугоша в оригинале, выяснил, что нет там и упоминаний о "поставках зерна из Коцюбиева в Константинополь". Речь и тут идет о фальшивке, созданной в XIX веке польскими националистами и подхваченной в XXI веке националистами украинскими.

А Качибеев был маленьким татарским поселением, заброшенным в XV веке и не имевшим никакого отношения ни к польско-литовской истории, ни к мифическим "великим украм".

Осип (Хосе) де Рибас

Александру Городилову из УИНП все это, что называется, по барабану. Он так разошелся, что даже украсил свое сочинение описаниями "волов, везущих зерно с Волыни".

Турки лишь в 1764 году построили в районе современной Одессы крепость, которая 25 лет спустя была взята передовым отрядом российского корпуса Хосе де Рибаса. Турецкую крепость срыли, а пять лет спустя на ее месте велением Екатерины II были построены коммерческий порт, военный порт, а вместе с ними и город.

До прихода русских территория Северного Причерноморья около полутысячелетия почти не имела оседлого населения. Земли эти осваивались по воле Екатерины II усилиями графа Потемкина. Вплоть до образования Украинской ССР они никакого отношения к Украине не имели. Это всегда была Новороссия.

А финансируемое Конгрессом США "Радио Свобода" (Министерством юстиции РФ эта организация отнесена к иностранным агентам) вместе с соросовской "Исторической правдой" и распространяют по поводу Одессы самую заурядную "коцюбеевскую брехню".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625168040
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