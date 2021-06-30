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Нужна ли Казахстану государственная молодежная политика? - А.Чеботарев
23:00 01.07.2021

Андрей Чеботарев, 30 июня 21

В прошлом году официально завершилось действие Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года "Казахстан 2020: путь в будущее". Целью данного документа являлось формирование эффективной модели государственной молодежной политики (здесь и далее – ГМП), направленной на успешную социализацию молодых людей, направление их потенциала на дальнейшее развитие страны. В свою очередь, для этого предлагалось принятие комплекса мер в рамках 10 ключевых направлений (задач), включая обеспечение доступного и качественного образования, создание условий для трудоустройства и системы доступного жилья для молодежи, стимулирование гражданской и патриотической самореализации молодежи и т.д.
Для понимания того, насколько реализована данная концепция и в каком состоянии находится сегодня ГМП, необходимо проведение серьезного исследования. По логике вещей, это следовало сделать еще в 2019 году, который был объявлен Годом молодежи. Однако осуществленный в тот год транзит президентской власти и обусловленные им события в политической жизни страны фактически вынесли молодежную тематику на второй план. Разве что в интересах постепенного обновления кадров в системе государственной власти и управления был сформирован Президентский молодежный кадровый резерв с последующим трудоустройством 166 из 300 резервистов.

Что имеем сегодня
Как и любое направление государственной деятельности, молодежная политика в Казахстане имеет свои положительные и отрицательные стороны. К первым из них можно отнести:
1. Действие закона "О государственной молодежной политике" от 9 февраля 2015 год, который определяет основные направления и механизмы реализации ГМП.
2. Наличие серьезной институциональной основы в лице:
- центральных и местных исполнительных органов, ответственных за различные направления молодежной политики. Ключевую и координирующую роль среди них играет Комитет по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК, действующий с 2018 года;
- консультативно-совещательных органов на центральном (Совет по молодежной политике при Президенте РК) и местном (Советы по делам молодежи) уровнях;
- молодежных ресурсных центров, оказывающих молодым людям определенную консультационную помощь. Количество таковых составляет 209.
3. Реализация определенными госорганами программ и проектов, направленных на решение жилищных, социальных, образовательных и иных вопросов молодежи ("Серпін", "С дипломом – в село!", "Бастау Бизнес", "Молодежная практика" и т.д.).
4. Вовлечение молодежных организаций в процесс реализации ГМП на разных уровнях.
5. Научное обеспечение реализации ГМП, прежде всего, через Научно-исследовательский центр "Молодежь". Последний, в частности, с 2013 года осуществляет разработку и представление на ежегодной основе национального доклада "Молодежь Казахстана".
Что касается отрицательных сторон государственной молодежной политики в Казахстане, то таковыми следует считать:
1. Преобладание патерналистского подхода, при котором молодежь рассматривается главным образом как опекаемый и направляемый объект.
2. Преобладание мобилизационной составляющей в отношениях между государством и молодежью. Особенно это проявляется в привлечении представителей учащейся молодежи к участию во всевозможных официальных мероприятиях.
3. Преобладание идеолого-пропагандистской составляющей над практической (социально и экономически ориентированной).
4. Низкий уровень участия молодежи в государственных и отраслевых программах, в том числе вследствие недостаточного информирования о них. Так, по данным НИЦ "Молодежь", в 2019 году в соответствующих программах не принимали участие 75,7% опрошенных молодых граждан. В целом, охват мерами государственной поддержки молодежи в среднем в год составляет порядка 84 тыс. человек, что не покрывает реальные потребности данной социальной группы.
5. Ориентация профильных госорганов преимущественно на аффилированные с ними молодежные организации. Деятельность же последних, в свою очередь, во многом зависит от официальной финансовой поддержки через гранты и государственный социальный заказ.
6. Низкий уровень участия молодых граждан в деятельности молодежных организаций. По оценкам НИЦ "Молодежь", в 2020 году в силу разных причин это коснулось 79,9% респондентов. А 8,7% из тех, кто участвует в деятельности и проектах молодежных организаций, делают это в принудительном порядке.
Кстати, количество самих молодежных организаций составляет более 500. Примечательно, что в 2014 году их было почти в два раза больше. Судя по всему, такому сокращению способствовали отсутствие у многих из них возможностей и ресурсов для осуществления своей деятельности на постоянной и устойчивой основе, а также смена жизненных и профессиональных целей лидеров и активистов. Не в пользу большинства данных организаций свидетельствует и смещение ими акцентов в своей деятельности на получение и выполнение проектов, финансируемых государством и не ведущих при этом к серьезным результатам для них самих и их социальной аудитории.
Поэтому не случайно, что среди широкой общественности и самих молодых граждан Казахстана часто идут обсуждения относительно необходимости проведения государственной молодежной политики либо в целом, либо в текущем ее состоянии.

Что дальше?
В начале 2020 года молодые казахстанцы в возрасте 14-28 лет составляли более 3,7 млн. человек, или 20,2% от общего количества населения страны. Но, несмотря на свою сравнительно небольшую численность в настоящее время, именно эти люди являются основой будущего страны. Следует также отметить, что, согласно официальным статданным, за годы независимости Казахстана в стране родилось более 8 млн. человек. Поэтому следует ожидать, что у соответствующих поколений будут качественно иные взгляды, идеи и повестка по разным вопросам развития республики, чем у старших по возрасту людей. И этого не нужно опасаться, поскольку для каждого времени будут свои картины мира, условия, ресурсы и т.д. Главное, чтобы к данному времени молодежь пришла физически и морально подготовленной.
Учитывая все это, а также общеизвестные социально-психологические характеристики молодежи и непредсказуемое поведение ее представителей в различных ситуациях, молодежную политику нашему государству осуществлять все-таки необходимо. Но не в таком виде, как сейчас, а при серьезном улучшении ее ключевых подходов и механизмов.
В первую очередь следует отказаться от устаревших и не оправдывающих себя в современных условиях представлений и подходов относительно как самой молодежи, так и проводимой ГМП. Молодежь целесообразно рассматривать в качестве инициативной и созидательной силы, чей потенциал следует максимально использовать в интересах развития общества и государства. Во главе же этого и других новых подходов должно стоять доверие представителей взрослого поколения к поколению своих детей и внуков.
В то же время для наличия такого доверия гражданам надо проявить большие усилия в процессе воспитания своих детей, чтобы на момент достижения ими совершеннолетия быть уверенными в их готовности и способностях к самостоятельному решению своих жизненно важных вопросов, заботе в будущем о своих родителях и взятию на себя ответственности за дальнейшее развитие страны.
В связи с этим всю полноту ответственности за воспитание и соответствующую подготовку представителей молодежи должна взять на себя семья. Причем в детском и подростковом возрасте их следует не только готовить к будущей самостоятельной жизнедеятельности, но и прививать чувства гражданственности, патриотизма, солидарности, формировать правосознание и политическую культуру в соответствие с общенациональными ценностями. Свое содействие в этом родителям должна оказывать система начального и среднего образования. В итоге такой совместной воспитательно-просветительской деятельности семьи и школы каждый казахстанец в свое совершеннолетие уже должен войти осознанным гражданином республики.
Такой подход заметно облегчит роль государства и его институтов в дальнейших взаимоотношениях с молодежью. Государству, прежде всего, уже не придется никого воспитывать из представителей этой социальной группы. Его основной задачей станет обеспечение таких социально-экономических и политических условий, которые позволят молодым гражданам закрепить, проявить на практике, расширить и развить далее свои уже полученные в детстве и отрочестве знания, навыки, морально-нравственные установки и т.д. Тем самым будет сделан акцент на разностороннее практическое содействие этим людям в их окончательном становлении в качестве полноценных и активных граждан.
Другим важным новшеством государства в рассматриваемой сфере должен стать принципиальный переход от "политики для молодежи" к "политике с молодежью". Это означает, что из объекта ГМП молодежь переходит на позиции ключевого субъекта и партнера государства. Такой подход позволит молодым людям стать более социально зрелыми и устремленными к дальнейшим этапам жизни, а государству отказаться от излишней опеки, влекущей за собой социальное иждивенчество и инфантильные настроения среди молодежи.
Целесообразно также сфокусировать ГМП в следующих основных направлениях.
Во-первых, поддержка различных форм обучения молодежи. При этом речь здесь идет не только о традиционном формате получения профессионального образования в колледжах и вузах, но и о любых других возможностях расширения молодыми людьми своего кругозора и уровня знаний по интересующим вопросам. В том числе это касается дистанционного обучения, получающего в условиях пандемии довольно большое распространение, проведения публичных лекций, тренингов и вебинаров, некоммерческих просветительских инициатив общественных организаций, обмена знания в рамках участия в различных клубах и т.п.
Для современной казахстанской молодежи, в частности, важно получить гражданское, правовое и межкультурное образование. То есть, приобрести набор знаний и навыков, способствующих пониманию своих законных прав и выполнению гражданских обязанностей, формированию и проявлению ответственности за свою страну, уважения и толерантности к этническим, религиозным и культурным особенностям в обществе, нетерпимого отношения к различным правонарушениям и т.д. В связи с этим заслуживает поощрения и поддержки, в том числе посредством госсоцзаказа и грантов, соответствующая деятельность различных структур и отдельных граждан.
Во-вторых, повышение уровня участия молодежи в общественной жизни. Особенно это касается участия в волонтерской, благотворительной, природоохранной и иной социально значимой деятельности, осуществляемой молодыми людьми самостоятельно либо под эгидой государственных и негосударственных структур. Помимо собственно решения определенных проблем и вопросов всестороннее стимулирование такой деятельности будет также способствовать взаимодействию и сплоченности как внутри самой молодежи, так и между нею и другими группами населения.
При этом вовлечение молодых граждан в данную деятельность должно осуществляться исключительно на добровольной основе. Вместе с тем следует предусмотреть определенные материальные и нематериальные стимулы, включая поощрение наиболее отличившихся. Например, это может быть разовая выдача двойной стипендии для студентов вузов и колледжей, награждение грамотами и ценными подарками со стороны профильных гос органов, предоставление бесплатных билетов на культурные и спортивные мероприятия, освещение данной деятельности в СМИ и т.д.
В-третьих, содействие участию молодежи в процессе принятия решений на разных уровнях. Для этого необходимо расширить практику студенческого самоуправления в колледжах и вузах, увеличить количество молодых людей в консультативно-совещательных структурах при центральных и местных органах власти, периодически привлекать активистов молодежных организаций к обсуждению актуальных тем и вопросов и выработке проектов официальных документов по ним, усилить деятельность по рекрутированию молодых граждан на государственную службу.
Представляется, что, благодаря всему этому, сила и результативность государственной молодежной политики Казахстана будут заключаться не в административных и финансовых ресурсах государства, а в активной и продуктивной деятельности самих молодых граждан по решению наиболее значимых для них и всего общества вопросов. Безусловно, что за государством и его органами сохранится также ответственность за различные вопросы социального характера, включая оказание помощи наиболее социально уязвимым категориям молодежи. Но главный акцент должен быть сделан именно на содействие повышению уровня знаний и участия представителей молодежи. В свою очередь, для этого необходимо установление и поддержание постоянного конструктивного диалога между молодежью и заинтересованными госорганами.

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625169600
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