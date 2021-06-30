Кремль считает Турцию своим союзником. Какая глупость!

23:40 01.07.2021 Россия считает Турцию своим союзником.

Почему Анкара продает оружие Украине?



В апреле турецкий беспилотник Bayraktar TB2 впервые пролетел над территорией Донбасса. К тому времени Турция и Украина уже договорились о поставках второй партии аппаратов и обсудили возможность их совместного производства. Эти события вызвали беспокойство в Москве и высокопоставленные российские чиновники призвали Турцию пересмотреть свою позицию, чтобы не провоцировать украинскую агрессию. Анкара, однако, рассматривает поставки оружия Киеву исключительно вопросом бизнеса. Россия считает Турцию другом и стратегическими партнером, однако о каком партнерстве может идти речь, если твой союзник поставляет оружие твоему вероятному противнику? "Лента.ру" разобралась в перипетиях турецко-украинских отношений и выяснила, чем такое партнерство может обернуться для России.



Не так давно на Украине произошло важное событие, которое в России осталось практически незамеченным. Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига (известный тем, что назвал исполнение песни "Катюша" российскими туристами на курортах Анталии "оскорблением для миллионов украинцев") назначен заместителем руководителя офиса президента Владимира Зеленского. На этом посту Сибига будет отвечать за внешнюю политику, в частности - за турецкий вектор, которой в последнее время становится все более важным.



Это назначение выглядит весьма своевременным, учитывая, что странам есть о чем договариваться. Турки давно и плодотворно работают с крымско-татарской общиной Украины, а перманентная напряженность в Донбассе открывает перспективы взаимовыгодного военного сотрудничества. Украине нужны современные вооружение и инструкторы, а туркам - возможность испытать свою технику в боях с противником посерьезнее, чем армия Карабаха или сирийские боевики. Сибига уже заявил о скором заключении договора о зоне свободной торговли и участии Турции в планируемом на сентябрь саммите "Крымской платформы".



Ничего личного



Пока стороны договорились о поставках примерно 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вадим Ноздря, генеральный директор компании "Укрспецэкспорт", занимающейся импортом и экспортом вооружений, рассказал о намерении наладить совместное производство Bayraktar TB2 на Украине. Турецкие беспилотники помогут украинской стороне обновить технику, чтобы "приблизиться к военным стандартам НАТО". Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал партнеров не провоцировать агрессию на Украине, ведь поставки нового оружия могут использоваться для эскалации конфликта в Донбассе, однако Анкара не видит в этом идеологических проблем.



"Мы продаем беспилотники тем, кто об этом просит, у нас нет никаких предварительных условий. Сделка с Украиной не направлена против России", - заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk. Дипломат добавил, что Россия тоже может приобрести турецкие БПЛА, если захочет.



Чавушоглу упомянул и о поставках российских ракетных систем C-400, за которые Турция полностью расплатилась в конце 2020 года. Интерпретировать такое заявление можно по-разному: с одной стороны, Анкара как бы не хочет выбирать между Киевом и Москвой и открыто признается в стратегии "это всего лишь бизнес". С другой - упоминание о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) C-400 можно расценить как намек на приверженность России вопреки угрозам США, которые ввели против Турции санкции тоже в конце 2020 года.



США настаивали на том, чтобы Турция купила американские комплексы Patriot вместо российских и даже грозились отменить продажу новейших истребителей F-35. В этой связи стремление Анкары наладить поставки можно расценивать почти как героизм: мол, ей настолько важно получить эти ЗРК, что она готова терпеть американское давление. "Администрация США пыталась препятствовать поставкам C-400, потому что хотела и хочет подорвать отношения России и Турции. И в Москве это понимают", - считает турецкий специалист по безопасности и терроризму, полковник разведки в отставке Джошкун Башбуг.



Оказывая на Россию давление своими санкциями, Соединенные Штаты хотят сделать так, чтобы на нее давила и Турция



Джошкун Башбуг, специалист по безопасности и терроризму, полковник турецкой разведки в отставке



Впрочем, другие аналитики говорят, что преданность все же не стоит путать с максимизацией прибыли. Эксперт Бирмингемского университета в Великобритании Ричард Конноли напоминает, что Россия лидирует в разработках ракетных технологий, а C-400 - система, которую можно использовать с разными снарядами. Кроме того, российские ЗРК гораздо дешевле американских.



Помимо этого, закупка C-400 не обязательно означает прекращение отношений между США и Турцией. Так, в начале июня в Bloomberg писали, что Анкара собирается выслать российских специалистов по C-400, тем самым удовлетворив просьбу Вашингтона. Хотя российская сторона опровергла эти слухи, турецкая сторона произошедшее не комментировала.



Друзья по доброй воле



Москва была озабочена турецкими поставками оружия на Украину так же, как Анкара возмущалась российскими поставками в Сирию. Конфликты у государственных границ имеют принципиальное значение и для России, и для Турции: если не добиться деэскалации, это поставит под угрозу безопасность всей страны. Что касается Турции, она имеет отношение к конфликту в Донбассе не только через поставки беспилотников или членство в НАТО: альянс, в частности, проводит переподготовку украинских моряков. Угроза исходит и из Черного моря: именно Анкара контролирует, чей флот войдет в его воды. Во время последнего обострения в Донбассе свои корабли в акваторию ввели США.



Гарантом безопасности России в Черном море долгое время была Конвенция Монтре, которая сохраняет свободу прохода судов через проливы как в мирное, так и в военное время. При этом документ устанавливает разный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств: так, американскому флоту нужно согласовывать прибытие в Черное море с Турцией. Если данное соглашение отменят, Россия столкнется с большой проблемой: ее Черноморский флот будет фактически беззащитен.



Согласно некоторым данным, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может обойти соглашение и сделать так, что он не будет ограничен российскими интересами. Чтобы добиться этого, необязательно отменять старые договоренности - достаточно построить новый пролив, на который не будут распространяться ограничения конвенции. Именно поэтому некоторые эксперты вспоминают о строительстве канала "Стамбул".



Он свяжет Средиземное (точнее, Мраморное) и Черное моря и будет идти параллельно Босфору. Поскольку Конвенция Монтре не распространяется на территорию Турции, последняя может спокойно построить "новый Босфор". По мнению управляющего партнера московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова, цель строительства канала "Стамбул" - увеличение доходов Турецкой Республики. А по Конвенции Монтре все суда могут пользоваться правом свободного прохода через проливы без каких-либо сборов или оплаты, что лишает Турцию денег.



"Со стратегической точки зрения, проект канала является частью политики расширения Турции во всем регионе, что имеет очевидные последствия для различных игроков на международной арене, и эти последствия однозначно коснутся Конвенции Монтре", - подтвердил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в разговоре с "Лентой.ру".



Создание нового канала может стать хорошей новостью и для Запада, поскольку будут сняты ограничения по тоннажу и времени пребывания в Черном море для стран, которые им не омываются. А вот для России это может обернуться только минусами: кто знает, когда США вновь захотят помочь Украине на войне в Донбассе. В результате усиления Военно-морских сил Украины, более тесной интеграции Киева с Североатлантическим альянсом и даже - возможно - снятием ограничений вроде Монтре с канала "Стамбул", Черноморскому флоту России придется очень непросто. В этом смысле действия Анкары в отношении Киева и проливов Черного моря - это уже не просто бизнес, а реальная угроза для Москвы.



На "Крымской платформе"



Впрочем, другие действия Турции показывают, что на Украине страна преследует не только экономические интересы. В частности, Эрдоган поддержал инициативу Киева по созданию "Крымской платформы", которая, по мнению Зеленского, сможет привлечь международное внимание к украинскому видению проблемы полуострова.



При этом четкого понимания, как именно будет выглядеть эта "платформа", все еще нет - только заявления Зеленского о координации международных усилий по "защите прав крымчан и деоккупации полуострова", без каких-либо подробностей. Но основная задача ясна: сформировать коалицию стран, которая будет поддерживать украинскую позицию относительно вопроса о статусе Крыма.



Фото: Thomas Peter / Reuters



Позже депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев рассказал, что Эрдоган пообещал способствовать привлечению к "Крымской платформе" дополнительных стран-участниц из исламского мира. Зеленский считает, что совместная работа Украины и Турции по "крымскому вопросу" позволит двум странам изменить ситуацию на Черном море "в свою пользу".



Эрдоган не просто не признает Крым российским, он еще и говорит о желании способствовать "деоккупации" полуострова и желании Турции помочь Украине предотвратить новое обострение в Донбассе. Кроме того, турецкий президент финансирует крымско-татарскую общину на Украине. Средства выделяются как на социальные проекты (например, строительство домов для крымско-татарских семей, покинувших полуостров после его присоединения к России и обосновавшихся на Украине), так и на работу общественных и политических организаций, часть которых настроена решать "крымский вопрос" радикальными силовыми методами вроде организации диверсий против российских властей.



Политолог Аббас Джума в комментарии "Ленте.ру" отметил, что рассматривать позицию Турции по Крыму нельзя без учета членства страны в НАТО. "Североатлантический альянс сильно беспокоит укрепление России, а один из ярких эпизодов этого укрепления - воссоединение России с Крымом", - считает Джума.



Эрдоган не наивный человек, чтобы всерьез намереваться вернуть полуостров Украине. Через пресловутый мониторинг нарушения прав человека в Крыму и помощь крымским татарам он укрепляет свои позиции



Аббас Джума, российско-сирийский политолог



Нерушимое братство



Грядущий союз Турции и Украины видится очень вероятным, так как сотрудничество будет очень плодотворным для обеих стран. Благодаря ему Эрдоган может решить ряд внешнеполитических задач и обозначить свои амбиции - это отличная возможность показать ЕС и России, что он "крутой парень". Пока Россия и Европейский союз спорят, в чей зоне влияния должна находиться Украина, Турция просто приходит и начинает включать ее в свою орбиту.



Анкара давно и планомерно расширяет свое влияние на постсоветском пространстве, преимущественно в Закавказье и Средней Азии. Политолог Аббас Джума подчеркивает, что у Турции неуемные аппетиты. "Она имеет немалое политическое и экономическое влияние в регионе. Часто Анкара добивается его путем создания очага напряжения. Азербайджан и Армения - яркий тому пример. Украина тоже в зоне интересов Турции, как и Грузия", - объяснил Джума. Но именно работа с Украиной может показать, что Турция способна быть крупным региональным игроком не только в Азии, но и в Европе.



Через поддержку Украины турецкое руководство обозначает и свою позицию в связи с возрастающим влиянием России на Черном море, что не может не беспокоить Анкару. Да, прямо сейчас турки не могут ничего с этим сделать. Однако они недвусмысленно показывают, что будут работать на этом направлении, что может позитивно повлиять на отношения Турции с ЕС и НАТО. Турецкие беспилотники пройдут еще одно боевое испытание, уже в Донбассе, где возможности систем противовоздушной обороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) явно превосходят те условия, в которых они применялись ранее. Это позволит конструкторам внести необходимые изменения и доработки в новые модели.



Оборонное сотрудничество не ограничивается беспилотниками. Турция и Украина уже договорились о совместном производстве Ан-188. Обсуждается и вопрос о продаже Турции 50 процентов компании "Мотор Сич" (продукция которой очень нужна Анкаре для успешного самолето- и вертолетостроения). Ранее предприятие пытались продать китайцам, но сделку заблокировали США, позиция же администрации Джо Байдена по поводу продажи "Мотор Сич" явно будет мягче. Это откроет туркам доступ к дешевым оборонным технологиям, внедрять которые можно будет на самом предприятии, благо рабочая сила на Украине дешевая, а квалификация кадров пока остается высокой.



Турки используют украинские страхи, слабости и русофобию, пытаясь выжать из нее максимум: поставки БПЛА, инвестиции в предприятия и многое другое



Аббас Джума, российско-сирийский политолог



Для Украины этот союз также открывает множество перспектив. Страна приобретает еще одного "защитника" от России, причем имеющего с нашей страной собственные конфликты и пересечения интересов. Причем "защитника", который уже не раз доказывал, что способен действовать радикальнее, чем США и ЕС, в том числе и против России. Не стоит забывать и об инвестициях в украинскую экономику, которые позволят хотя бы частично снизить зависимость от траншей Международного валютного фонда (МВФ), европейской и американской финансовой помощи и кредитов.



Турция показывает, что для нее политика на постсоветском пространстве - это не только построение "тюркского мира", но и выстраивание своеобразного "пояса сдерживания" вокруг России, что позволит Анкаре развязать руки на Черном море и на Ближнем Востоке. С каждым годом эта угроза будет становиться все реальнее, и реагировать на нее нужно уже сейчас.



Дмитрий Плотников

Елизавета Наумова Источник - Lenta.ru

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