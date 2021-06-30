Фашистские танки не прошли. Фронтовые дороги сапера из Гурьева Жалена Тулепова

23:51 01.07.2021

"Вражеские танки не прошли". Как сапер из Казахстана прокладывал путь к Победе



Они обезвреживали мины, строили мосты и создавали фортификационные сооружения. И все это под беспрестанным обстрелом противника. TengriMIX расскажет о фронтовике, который расчищал своим войскам путь к Победе.



Тулепов Жален родился 15 января 1924 года в Гурьевской (ныне Атырауской) области, в Баксайском районе. Его мама умерла при родах, а мальчик остался с отцом и двумя братьями. В 12 лет он сбежал из дома и оказался в детском доме города Гурьева, где и воспитывался в дальнейшем. В августе 1942 года восемнадцатилетний юноша был призван на военную службу.



Окончив шестимесячное обучение в саперном училище, Жален был направлен служить под Москву, откуда в дальнейшем был распределен в состав 1-го Украинского фронта 16-й штурмовой инженерно-саперной Рава-Русской орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригады 76-го батальона под руководством комдива Рюмина Павла Ивановича.



Именно штурмовые инженерно-саперные бригады во время Великой Отечественной войны подавляли огневые точки противника, прорывались сквозь вражеские оборонительные рубежи и занимались разминированием маршрутов перемещения войск Красной армии. ШИСБР, как ее коротко называли на войне, была универсальной бригадой, часть которой обеспечивала инженерное обеспечение штурма, а часть непосредственно участвовала в штурме, вплотную сталкиваясь с фашистами.



Каждая мина для Жалена могла стать последней. "Сколько мин прошло через чуткие руки Жалел ага, он не считал", - пишут о ветеране в группе Поиск воинов Казахстана, пропавших без вести в ВОВ на Facebook. Неверное, действие на минном поле могло стоить жизни не только саперу, но и его товарищем. Очищать поля приходилось и днем, и ночью под разрывами снарядов и под пулеметным огнем, чтобы пехотные подразделения смело вступали в новый бой. Только чуткие руки, выдержка и смекалка выручали саперов на фронте.



Жален не только расчищал поля, но и минировал фронтовые полосы, взрывал вражеские ДЗОТы и ДОТы. В 1943 году командир Тулепов со своим отделением 76-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона 16-й инженерно-саперной бригады принимал участие в минировании полей во время битвы на Курской дуге. Вражеские танки так и не смогли пройти и повернули назад, что спасло жизни солдат.



Бригада Жалена также занималась строительством мостов и переправ, устанавливая в исключительно трудных условиях рамные опоры на устье реки, что давало возможность своевременно перебросить войска и технику для закрепления занятого плацдарма. В 1944 году младший сержант Тулепов со своей бригадой участвовал в форсировании рек Одер и Висла в ходе Люблин-Брестской операции, способствовавшей захвату вражеского плацдарма на левом берегу Одера, который впоследствии был использован при наступлении на Берлин.



Особенно трудно солдатам пришлось при форсировании реки Висла шириной 350 метров. Ночью на лодках солдаты батальона совершили 16 рейсов по реке, переправили 81 солдата и затем двое суток строили переправу длиной в 350 метров. Строительство переправы проводилось под шквальным огнем противника, но, несмотря на это, под руководством Жалена солдатам удалось успешно переправить танки, артиллерию и воинские части, за что он был награжден орденом Славы III степени.



В феврале 1945 года на подступах к Берлину младший сержант со своей бригадой минировал поля в районе немецкого поселка Шедлау, который впоследствии они охраняли, заняв временную позицию. Однако в ночь на 23 февраля противник внезапно атаковал населенный пункт Шедлау группой из 15 автоматчиков. Вражеские силы начали наступление с северо-запада поселка наперерез дороги с целью отрезать пути отхода оборонявшейся группе Тулепова. Несмотря на численное превосходство противника, Тулепов со своими бойцами отважно вступил в схватку с противником. Удалось ликвидировать семь вражеских бойцов, группа противника отошла. Жален мужественно защищал населенный пункт Шедлау восемь часов подряд и оставил свой пост только после получения приказа на отход. За проявленные героизм, мужество и отвагу младший сержант был награжден медалью "За отвагу".



После участия в подготовке к штурму Берлина 16-ю штурмовую инженерно-саперную бригаду перебросили в Чехословакию, освобождать Прагу от фашистских захватчиков. В Праге Жален со своей бригадой и встретил Победу.



Примечание: На основании информационной базы данных Министерства обороны России "Память народа".



После Великой Отечественной войны Жален еще четыре года служил на Южном Сахалине, откуда демобилизовался в 1950 году. Вернувшись домой, он трудоустроился на Гурьевский нефтеперерабатывающий завод, где проработал оператором товарного цеха 41 год. В 1991 году, будучи оператором пятого разряда, вышел на заслуженный пенсионный отдых.



В 1951 году мужчина женился на ветеране тыла Искаковой Насипе, которая родила ему восьмерых детей. Женщине пришлось многому обучать младшего сержанта: казахскому быту, обычаям и даже казахскому языку, поскольку Жален почти с детства не жил в своем родном селе и долго пробыл на фронте. Тем не менее Насипа была очень терпелива и с шуткой сглаживала все шероховатые моменты. Жален, никогда не знавший семейной жизни, всегда слушал свою жену и старался быстрее перенять и изучить все, что он не знал про быт, готовил, убирался и ходил в магазин.



Жален Тулепов награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", медалью "За взятие Берлина", медалью "За освобождение Праги", медалью "За отвагу", медалью Жукова (приурочена к 100-летию со дня рождения Георгия Жукова), а также медалью "Ветеран труда", почетными трудовыми грамотами и дипломами.



Дети и правнуки Жалена ежегодно отмечают День Победы, который был любимым праздником ветерана наряду с днем рождения. До своей смерти в 2004 году ветеран войны принимал участие во всех парадах победы и ни одного не пропустил.