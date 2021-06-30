Исходный код Интернета продан за 5 434 500 долларов

23:56 01.07.2021

Завершился исторический аукцион, где с молотка ушел файл с описанием WWW в формате NFT



Завершился специальный аукцион под названием "Это изменило все", на котором был продан исходный код для WWW (в формате NFT). Файл, который был написан в 1990–1991 гг. британским ученым и программистом сэром Тимоти Бернерс-Ли, разделил историю мира на "до" и "после", – с него начался Интернет. Торги за лот стартовали пару недель назад с $1000. Эксперты предвещали, что цена молотка может достигнуть $30–50 миллионов. Однако исходный код для WWW в формате невзаимозаменяемого токена ушел за 5,5 миллионов долларов.



Выставленный на продажу NFT – своего рода сертификат уникальности и неповторимости цифрового объекта – состоит из четырех элементов. Главный из них – оригинальный набор файлов с исходными текстами кода Всемирной паутины размером 9555 строк, написанный сэром Тимоти Бернерс-Ли в 1990–1991 годах. Документ так же инструктировал первых пользователей Интернета о том, как им использоваться. Кроме того, в лот входит анимированная визуализация исходного кода WWW - продолжительностью 30 минут 25 секунд. К лоту прилагается письмо сэра Тимоти, в котором он рассказывает о своем изобретении, и цифровой "плакат" с авторской подписью создателя Интернета.



Изначально ожидалось, что аукцион завершится в 14.00 по московскому времени, но в последние сутки торгов за лот развернулась борьба между желающими его купить. В итоге лот был продан в 21.00 (по московскому времени). За считанные минуты до конца торгов цена взлетела почти вдвое: увеличилась с 3 миллионов долларов до 5,5.



Многие эксперты предрекали более головокружительный исход аукциона. Тем не менее, сумма серьезная, что говорит не только о ценности файла, но и растущей актуальности формата невзаимозаменяемых токенов.



Мария Москвичева