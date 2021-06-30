Арабо-израильский конфликт: история противостояния

00:02 02.07.2021 Акмарал Баталова

Эксперт по проблемам Ближнего Востока



Журналист Акмарал Баталова коротко рассказывает об истории арабо-израильского конфликта.



Кто-то считает, что Палестины не существовало



Когда лента новостей пестрит сообщениями об очередном напряжении в арабо-израильском конфликте, я начинаю особенно переживать за своего друга. Он живет на Западном берегу реки Иордан, преподает в местном университете, у него семья и дети. Когда мы учились вместе, Хосам рассказывал нам о прекрасной Палестине – стране, в которой веками жили в мире все палестинцы-арабы: мусульмане, христиане и иудеи. Они вместе обрабатывали землю, вместе отмечали праздники и ходили друг к другу в гости.



Теперь кое-кто говорит, что такой страны не существовало вовсе. Однако моя подруга из Германии прислала фотографии старых Библий своих родителей, изданных в 1890 и 1930 году. В Священных книгах того времени опубликована карта Палестины.



Друзья-марокканцы поделились ссылкой на статью в MWN (Morocco World News), в которой написано, что беженец Сцимон Перски прибыл в Палестину в 1943 году, спасаясь от нацистов. В анкете, которую он заполнил, чтобы получить въездную визу, написано: "Клянусь быть полезным и верным правительству Палестины". В дальнейшем еврейский беженец из Польши стал известен под именем Шимон Перес, он являлся одним из архитекторов государства Израиль и его армии. Это единственный еврейский политик, который занимал должность президента страны и был дважды премьер-министром. Он приложил все усилия, чтобы Израиль обладал ядерным оружием.



Летопись палестинско-израильского конфликта имеет такие давние, глубокие исторические и религиозные корни, что делает его одним из самых противоречивых и практически неразрешимых конфликтов на протяжении вот уже целого столетия.



Возникновение сионизма



Созданию Израиля предшествовало возникновение в Европе движения сионизма в 19 веке. Его основателей объединяла религиозно-мистическая идея – собрать всех страдающих без родины европейских иудеев на Земле обетованной. Со временем движение из идеологического трансформировалось в политическое.



По инициативе основателя сионизма Теодора Герцля, написавшего книгу "Еврейское государство", был созван первый съезд сионистов в Базеле в 1897 году, на котором были созданы Всемирная сионистская организация (ВСО) и Еврейский национальный фонд, целью которого были сбор средств и скупка земель в Палестине под будущее национальное государство. В организации и финансировании переселенческого движения в "Эрец Исраэль" большую роль сыграли еврейские организации Российской империи. Именно этим объясняется влияние русских евреев на процесс строительства израильского государства, в значительной мере усилившееся после массовой иммиграции советских евреев в 1980-1990 годах.



Декларация Балфура и Британский мандат



Министр иностранных дел Великобритании Артур Балфур от имени короны направил в 1917 году лорду Ротшильду декларацию. В ней говорилось, что его страна поддерживает создание в Палестине "национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели". Декларация Балфура стимулировала волну миграции евреев из Европы в Палестину, территория которой находилась под управлением британской колониальной администрации, дававшей противоречивые обещания как евреям, так и арабам.



Местное население Палестины сначала восприняло прибывающих из Европы иммигрантов положительно, поскольку евреи и арабы издавна считались братьями. Согласно Библии, их общим предком был патриарх Авраам. Родство двух народов подтвердил и известный американский генетик Майкл Хаммер из Университета Аризоны, изучив генетические коды 1 371 представителя 7-ми основных этнических групп Израиля и 16-ти других народов Средиземноморья. Его научные исследования показали, что различие в Y-хромосомах, отвечающих за наследственность, у палестинских евреев и арабов составило лишь 1 процент.



Со временем увеличивающийся поток мигрантов, прибывающих из Европы в Палестину, неизбежно породил борьбу за территорию. Являясь Землей обетованной для сионистов, Левантийский регион одновременно был колыбелью христианства и святым местом для мусульман. Долгое время Левант также был центром арабского просвещения и идей национального единства, стремившимся объединить всех представителей арабского мира. Присвоение земли на основе своей исключительности одной этнической группой вызвало непримиримый протест и породило антисионистские и антиизраильские настроения не только среди палестинцев, но и во всем арабском мире.



Как результат, в 1920-1930-е годы началась серия погромов еврейских поселений. Сионисты сначала создают комитет самообороны "Хагана" и придерживаются тактики "сдерживания насилия", но затем формируют в 1931 году военизированную группировку "Иргун". Под лозунгом "Око за око" она мстит палестинским националистам за погромы.



Напряжение между двумя этническими группами возрастает, и в 1939 году британский парламент принимает "Белую книгу", вводившую жесткие ограничения на еврейскую иммиграцию в Палестину. В ответ радикально настроенные евреи вступили в борьбу с колониальной администрацией. В результате террористических актов, организованных боевой группировкой "Иргун" с 1943 по 1948 год, был убит британский министр по ближневосточным делам, взорваны часть британского нефтепровода, здания радиостанции, налоговой инспекции и нескольких полицейских участков. 22 июля 1946 года в штабе британской администрации, расположенном в отеле "Царь Давид" в Иерусалиме, был проведен теракт, который повлек за собой жертвы среди мирных граждан и нескончаемый процесс взаимного насилия, продолжающийся до сих пор.



Считается, что именно сионисты первыми на Ближнем Востоке внедрили практику открытого террора как инструмент в политической борьбе. Незадолго до окончания срока действия мандата Великобритания уходит с Ближнего Востока в ноябре 1947 года.



Создание государства Израиль и первая арабо-израильская война



В 1947 году мир, приходящий в себя от ужасов нацизма, отвечает на запрос пострадавших от холокоста евреев о собственном государстве. Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, предусматривающую создание в Палестине двух государств - арабского и еврейского. Иерусалим, как город, священный для обоих народов и трех мировых религий, должен был перейти под международный контроль, в доверительное управление ООН.



При голосовании Великобритания и Франция выступают против использования факта холокоста как аргумента для необходимости создания еврейского государства. СССР, понесший в войне наибольшие потери людского капитала, сначала признает Израиль, но затем, в силу внутренних и внешних причин, начинает поддерживать палестинцев.



Сразу же после создания государства в 1948 году израильские военные проводят этнические чистки палестинцев. Их вырезают семьями, выгоняют из родных домов, причем всех: мусульман, христиан и иудеев, не разделявших сионистские взгляды. Палестинцы назвали это "Накба" - катастрофой. Все арабские государства объявляют войну Израилю; до ее окончания в июне 1949 года 750 тысяч палестинцев были вынуждены бежать из родных мест.



С тех пор часть из них живет в секторе Газа, который в результате первой арабо-израильской войны отошел Египту, или на Западном берегу реки Иордан, перешедшем под контроль Иорданского Хашимитского королевства. На Западном берегу были разрушены и сожжены синагоги, еврейские жители тоже вынужденно бежали в Израиль. Позднее Иордания признала аннексированную территорию Палестинским государством. А Иерусалим был разделен между израильской и иорданской армиями, некоторые палестинские семьи поселились в его восточной части. Масса беженцев на долгие десятилетия осела в палаточных лагерях в Ливане, Иордании и Сирии. Часть палестинцев рассеялась по всему миру.



ООН разместила свои миротворческие силы вдоль линии прекращения огня и приняла резолюцию, которая постановила, что "всем беженцам, желающим вернуться к своим очагам и мирной жизни со своими соседями, такая возможность должна быть предоставлена в кратчайшие сроки". Однако Израиль отказал всем палестинским беженцам в праве возвращения на родину. Никто из них и их потомков не может сделать этого и по сей день.



Газа в 1948 году была маленькой рыболовецкой деревушкой, в которой бежавшие с оккупированных территорий люди разместились в палаточных лагерях. Там же во второй половине 50-х годов было основано Движение за национальное освобождение Палестины (ООП) и, как его часть, военизированное политическое крыло - ФАТХ.



Вторая арабо-израильская война



В 1967 году Израиль начал и выиграл Шестидневную войну, захватив около 70 тысяч квадратных километров арабских территорий с населением свыше одного миллиона человек, куда входили Газа и Синайский полуостров. Последний был возвращен Израилем Египту в результате подписанного двухстороннего мирного договора. Спор за оккупированные в 1967 году сирийские Голанские высоты и большую часть территорий Западного берега, предназначавшихся для создания государства Палестина, идет до сих пор.



Израиль активно застраивает эти земли, заселяя их переселенцами из других стран. А на месте брезентовых палаток в Газе сначала возникли домики из асбеста, в которых жили по несколько палестинских семей. Позднее там появились многоэтажки, построенные за счет международной финансовой помощи. Они разрушаются и вновь отстраиваются после очередных израильских авианалетов.



Жизнь после Шестидневной войны



В ноябре 1967 года Совбез ООН принимает резолюцию о политическом урегулировании конфликта и предусматривает вывод израильских войск со всех оккупированных территорий. Израиль выполнил ее частично.



В настоящее время территория Западного берега разделена на три зоны: зона А находится под контролем Палестинской национальной администрации, зона В – под гражданским контролем ПНА и одновременно под вооруженным наблюдением сил Израиля, зона С - под полным военным контролем армии Израиля.



После войны 1967 года жители сектора Газа, пусть через блокпосты, все же могли выезжать на работу в Израиль. Родственники из сектора и с Западного берега ездили друг к другу в гости и в Тель-Авив с разрешения израильской администрации. Израильтяне приезжали в Газу погулять у моря, купить на базаре свежие фрукты, овощи и рыбу.



Первая интифада



Однако это хрупкое мирное взаимодействие прекратилось с началом в 1987 году первой интифады. Палестинцы протестовали, требуя свободы, подавление их протестов проходило во все более жестокой форме. В результате первой интифады погибли, были арестованы и высланы тысячи палестинцев. Жертвы были и со стороны Израиля, но в меньшем количестве, поскольку палестинцы использовали камни и бутылки с зажигательной смесью против хорошо вооруженной армии обороны и ВВС Израиля. Ответом на обостряющееся напряжение стало возникновение радикальной военизированной группировки ХАМАС, которая вступила в конфликт с ФАТХ, что привело к гражданской войне и расколу Палестинской национальной автономии.



Начало мирного процесса



15 ноября 1988 года сессия Национального совета Палестины провозгласила создание своего государства и согласилась признать раздел страны на арабскую и еврейскую части при условии ухода Израиля со всех оккупированных им с 1967 года территорий и ликвидации построенных там поселений. ООП заявила об отказе от террористических форм борьбы, что позволило начать диалог с Израилем.



За этим в 1991 году последовала конференция в Мадриде, утвердившая принцип "Земля в обмен на мир". Через год в Осло началась подготовка соглашения о прекращении конфликта, создании ограниченной Палестинской администрации, отказе ООП от планов уничтожения Израиля и выводе израильский сил из сектора Газа и Западного берега. Председатель ООП Ясир Арафат и премьер-министр Ицхак Рабин в присутствии президента США Билла Клинтона подписывают соглашение.



Председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ясир Арафат. Фото ©РИА Новости



Ицхак Рабин был человеком, которому израильтяне доверяли. Он пришел в политику, будучи генерал-лейтенантом с опытом победного командования боевыми операциями в двух войнах. Бывший начальник генштаба армии использовал свой авторитет для достижения успеха в мирном процессе. Рабин считал, что решением конфликта является мир, а не война. Он добился уникального взаимопонимания со своим старым врагом Ясиром Арафатом. Правая фракция Израиля во главе с переселенцами была против мира с палестинцами и организовала покушение на премьер-министра. Он был убит выстрелом в спину фанатиком-ультранационалистом.



Ицхак Рабин никогда публично не признавал, что поддерживает идею сохранения Палестинского государства. Однако после его смерти близкие люди говорили, что он понимал, что это будет одним из условий окончательного соглашения.



Без Рабина мирный процесс был окончательно похоронен. Остались необсужденными сложнейшие вопросы: границы будущего Палестинского государства, судьба палестинских беженцев и израильских поселений на оккупированных территориях, статус Иерусалима.



Правоцентристские фракции сионистов с тех пор взяли под свой контроль страну, и во власти сменяют друг друга националистические правительства с радикальным подходом к мирному процессу и существованию Палестины.



ХАМАС также выступает против любых мирных переговоров либо выдвигает условием их начала возвращение Израиля к границам 1967 года. Руководство радикальной исламистской организации считает, что мирные переговоры с оккупантами - это путь в никуда, и верит только в вооруженное сопротивление сионистскому врагу.



Вторая интифада



В 2000 году лидер правого блока израильской партии "Ликуд" Ариэль Шарон посещает Храмовую гору, доступ к которой в соответствии с мирным соглашением открыт всем верующим. На горе находятся святыни трех мировых религий, в том числе мечеть Аль-Акса. Израильские власти регулярно препятствуют посещению мечети мусульманами, поэтому визит Шарона был воспринят ими как провокация. Начинается вторая палестинская интифада, получившая название "Интифада Аль-Аксы". Она знаменует начало постепенной исламизации палестинских протестов.



В Израиле снова от череды террористических актов гибнет мирное население и военнослужащие. В ответ израильские ВВС бомбят Газу, там тоже гибнут женщины, дети и джихадисты. Круг взаимного насилия разматывается в бесконечную спираль.



Пропускной пункт на палестино-израильской границе. Фото ©РИА Новости



Промышленная зона Эрез, в которой трудились рабочие из обеих стран, закрывается. Палестинские рабочие, строившие израильские города, работавшие на израильских фабриках и сельских полях, остаются без работы. Израильтянам, приезжавшим в Газу, становится опасно даже проехать там на машине, не говоря уже о пеших прогулках и посещении базара.



В 2005 году, уже будучи премьер-министром, Ариэль Шарон в одностороннем порядке выводит войска и поселенцев из Газы. ХАМАС объявляет победу над Израилем, а через год выигрывает выборы и над ФАТХом. Сектор полностью переходит под контроль этой организации, которую даже глава Палестинской автономии Махмуд Аббас называет террористической.



На короткий период затишья в Газу прибывают инвесторы из стран Персидского залива, сектор оживает и наполняется надеждой на мирную жизнь. Перечисленные события описаны в автобиографичной книге "Сын ХАМАС". Ее написал сын одного из лидеров исламистской группировки, ставший агентом израильских спецслужб.



Радикализация и маргинализация сектора Газа



В июне 2006, за месяц до начала Июльской войны в Ливане, ХАМАС берет в плен солдата израильской армии, в ответ Израиль начинает в Газе военную операцию "Летние дожди". ЦАХАЛ взрывает местную электростанцию, лишив палестинцев электричества. Затем начинается экономическая блокада сектора, увеличивается количество блокпостов и ночных рейдов израильской полиции. Жителям сектора ограничен доступ к питьевой воде, электричеству, образованию, свободному передвижению. С целью предотвращения контрабанды оружия израильскими властями запрещена рыбная ловля, составляющая основу жизни местных жителей. Газа превращается в концентрационный лагерь под открытым небом. ХАМАС строит секретные подземные туннели через границу с Египтом, по ним в сектор доставляется все: от продуктов питания до вооружения. В ходе "Маршей независимости" тысячи молодых палестинцев гибнут от пуль израильской армии или остаются калеками. Идеология ХАМАС и других военизированных группировок радикализирует и маргинализирует население сектора.



Начиная с 2005 израильской армией в Газе были проведены пять военных операций. По Израилю за это время с территории сектора выпущены тысячи ракет, против его граждан совершены десятки терактов. Очевидно, что Израиль и ХАМАС, воюя, одновременно нуждаются друг в друге. ХАМАС не признает легитимность существования соседнего государства и ракетными обстрелами, а теперь и запуском воздушных шаров с горючей смесью, угрожает жизни мирных жителей Израиля. При этом гражданское население Газы тоже становится заложником экстремистской организации, практически живыми щитами, поскольку пусковые ракетные установки организация располагает в жилых районах сектора. В ответ израильские ракетные, а чаще и бомбовые удары летят в дома простых палестинцев. После каждой эскалации ХАМАС получает новые финансовые вливания от монархий Персидского залива, новое вооружение из Ирана и поколение за поколением воспитывает на фабрике смерти новых шахидов на борьбу с врагом.



Израиль же благодаря борьбе с терроризмом получает право легитимизовать фактический геноцид палестинцев, свою поселенческую деятельность и единоличное присутствие на Храмовой горе. Сектор Газа находится в условиях израильской блокады вот уже 14 лет.



ООН считает это "коллективным наказанием", что запрещено Четвертой Женевской конвенцией по правам человека. В Северном Синае, по другую сторону границы от Газы, ситуация не лучше. Начиная с 2011 года там активизировались террористические организации, присягнувшие на верность ИГИЛ (ДАИШ - организация запрещена в Казахстане). Они захватывают целые города и деревни, казнят христиан-коптов и просто непокорных их власти. Правительственная армия Египта воюет с террористами, патрулируя и зачищая жилые кварталы.



Американский христианский сионизм в США



В 1800-е годы параллельно с возникновением европейского сионизма развивалось христианское течение, которое из британской протестантской секты сформировалось в господствующую форму американского евангелизма. Называемый еще христианским сионизмом, евангелизм - сложное, противоречивое и достаточное влиятельное движение в США. Его последователи не видят ничего страшного в том, что для создания демократических США коренное население Америки было уничтожено, а его остатки загнаны в индейские резервации. Они также не признают противоречий между христианской доктриной любви к ближнему и рабовладением, считая США страной, "задуманной Богом", а институт рабства – "Божьей волей".



Христиане-сионисты и религиозные еврейские сионисты также связаны общей идеей возвращения Иисуса (христиане) и мессии - Машиаха (иудеи) после возведения Третьего храма на месте мечети Аль-Акса. Они активно поддерживают друг друга, создав сильное лобби в Конгрессе США, которое играет решающую роль при принятии законов в интересах Израиля и оказывает значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Многие американские сторонники евангелизма спонсируют строительство еврейских поселений на Восточном берегу или являются акционерами компаний, занимающихся их строительством, и активно способствуют "алии" - возвращению евреев на Землю обетованную. Американские евангелики и израильские сионисты пролоббировали перенос посольства США в Иерусалим и признание суверенитета Израиля на оккупированных сирийских Голанских высотах. И там Израиль вытесняет арабское население строительством поселений, одно из которых названо "Высотой Трампа".



Из бюджета США регулярно выделяются немалые средства в качестве помощи израильской армии в борьбе с террористической угрозой. Так, администрацией Обамы на военные нужды этой страны было выделено 33 миллиарда долларов на период в десять лет, а финансовая помощь, направленная Палестинской автономии, была заморожена, как только в должность вступил Трамп. Байден, придя к власти, принял решение разморозить часть средств и все же направить ее палестинцам. Такая политика вызывает недовольство и протест у все большего числа американцев, особенно молодежи, включая евреев, не желающих, чтобы их налоговые отчисления тратились на финансирование армии другой страны и развязывание бесконечных вооруженных конфликтов и войн на Ближнем Востоке под предлогом обеспечения безопасности сионистского государства.



Продолжение следует. Источник - Tengrinews.kz

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