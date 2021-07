Studio 54 и юность Трампа. Как развращалась Америка (история)

00:05 02.07.2021 "Это место - как Содом и Гоморра"Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?



Клуб Studio 54 - легендарный символ безудержных вечеринок 1970-х годов. Туда стремились попасть абсолютно все, от олигархов и звезд шоу-бизнеса до простых любителей повеселиться. Здесь люди занимались беспорядочным сексом, кокаин сыпался с небес, а вход в заведение порой стоил жизни из-за строжайшего фейсконтроля. Studio 54 просуществовал всего 33 месяца, но истории о нем будоражат умы по сей день. Что творилось за закрытыми дверями "обители разврата" - в материале "Ленты.ру" из цикла об элитных закрытых клубах.



Клуб открылся 26 апреля 1977 года в здании бывшего Нью-Йоркского театра на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея. Его основатели - американские предприниматели Стив Рубелл (Steve Rubell) и Ян Шрагер (Ian Schrager) - изначально специализировались на ресторанном бизнесе и не имели опыта в развитии подобных заведений, однако здание театра привлекло их необычным антуражем, множеством потайных ходов, кладовок и огромной сценой.



Это здание было построено в 1927 году, в нем располагались такие театры, как San Carlo Opera, The New Yorker, Casino the Paris и Federal Music Theatre. В 1943 году его выкупила телерадиовещательная компания Columbia Broadcasting Co. (CBS) и переоборудовала в телестудию с порядковым номером 52 - Studio 52. Рубеллу и Шрагеру понравилась сложная планировка и атмосферные интерьеры, уже через неделю они подписали документы и стали собственниками здания.



Это место произвело на нас сильнейшее впечатление. Очень много света. Оно было как Содом и Гоморра. Другое сравнение мне не приходит в голову



Ян Шрагер

основатель клуба Studio 54



На превращение театра в ночной клуб бизнесмены взяли у американского предпринимателя Джека Души (Jack Dushey) 400 тысяч долларов (400 тысяч рублей по курсу 1977 года) при условии, что он будет получать 50 процентов прибыли заведения. На ремонт ушло всего шесть недель. Партнеры решили назвать свой клуб Studio 54, соединив номер улицы, на которой он располагался, и память о его студийном прошлом.



"Диктатура у дверей и демократия на танцполе"



26 апреля 1977 года в 00:30 по местному времени клуб Studio 54 впервые распахнул свои двери. На вечеринку разослали около пяти тысяч приглашений. Спустя несколько часов после открытия студию заполонили сотни гостей. "После ремонта мы собрали команду, и клуб выстрелил. С первой же ночи он прогремел, словно удар молнии! Это было нечто фантастическое! Народ понесся к нам, как дикий! Все пили, танцевали, смеялись... Это было здорово!" - вспоминал Шрагер в своей книге "Studio 54".



Попасть в Studio 54 было очень сложно. На пороге посетителей встречал настолько жесткий фейсконтроль, что даже самым популярным лицам шоу-бизнеса могли отказать во входе. Основатели клуба шутили, что не будь они организаторами этих вечеринок, их и самих не впустили бы в студию. Американский художник Энди Уорхол (Andy Warhol) назвал организацию досуга в Studio 54 "диктатурой у дверей и демократией на танцполе".



Например, британская рок-группа The Rolling Stones не смогла бесплатно посетить клуб в полном составе. Безвозмездно в заведение смогли попасть только Мик Джаггер (Mick Jagger) и Кит Ричардс (Keith Richards), в то время как Чарли Уоттс (Charlie Watts) и Ронни Вуд (Ronnie Wood) должны были выложить за вход приличную сумму. Чтобы проникнуть внутрь, посетители предлагали секьюрити деньги и секс, переодевались перед входом и даже раздевались догола.



Рубелл объяснял такую политику желанием видеть внутри только избранных, особенных людей. Он хотел, чтобы клуб стал "рубленым салатом", состоящим из геев, лесбиянок, транссексуалов, кинозвезд, "красавчиков и отбросов" и уличной молодежи.



Если тусовка будет слишком порядочной - не будет доставать энергии, если слишком гомосексуальной - понизится уровень гламура. Слишком красивые люди быстро заскучают. Нам нужны гости с высокой энергией, готовые веселиться. Я думаю, кто из умерших полюбил бы Studio 54? Уверен, к нам приходили бы Анри де Тулуз-Лотрек, Шарль Бодлер и Оскар Уайльд



Стив Рубелл

основатель клуба Studio 54



Самым важным критерием для успешного прохождения фейсконтроля стал необычный костюм. Так, завсегдатай студии по прозвищу Виктор Гюго приезжал к дверям клуба на машине скорой помощи. Друзья перекладывали его на носилки и тащили к танцполу, а он впрыгивал на сцену и тут же начинал танцевать. Американского писателя и актера Трумэна Капоте однажды впустили в заведение в домашнем халате и тапочках, в то время как гостям в дорогих костюмах было отказано во входе.



Желание людей попасть в клуб было настолько велико, что иногда приводило к не самым приятным последствиям. Один человек попытался пробраться внутрь через вентиляционную трубу, но не смог выбраться и погиб от недостатка кислорода. Несколько посетителей пытались проникнуть в заведение через крышу, но сорвались вниз, получив множество травм. Тогда Рубелл сжалился над ними и впустил в студию. Ради входа некоторые даже пытались расстрелять охранников или приезжали к дверям клуба на инвалидных колясках, чтобы вызвать жалость.



"На входе в клуб мы сразу же оказались в эпицентре оргии"



Помещение Studio 54 отличалось огромными размерами - 100 метров в длину и 80 метров в ширину. От старого театра в нем остались гигантские колонны и балконы, придающие ему торжественность и богемность. Над танцполом располагался балкон со столиками. На стене в танцевальной зоне была устроена подвижная инсталляция Man in the Moon ("Человек на Луне"), которая представляла собой полумесяц с человеческим лицом и ложку, наполненную кокаином. Когда ложка поднималась к носу Луны, с потолка сыпался наркотический порошок. После закрытия клуба эту декорацию перевезли в клуб MGM Grand в Лас-Вегасе, где она находится по сей день.



Studio 54 вошла в историю как "обитель разврата и наркотических безумий, апогей свободы и безбашенного движения диско". Идеологией знаменитого манхэттенского клуба стали гедонизм и наркотики. Барная стойка была инкрустирована настоящими бриллиантами. Антураж помещения полностью менялся к каждой вечеринке.



Помимо этого, в заведении было обустроено специальное помещение, предназначенное для оргий. Его прозвали "Резиновой комнатой" - стены там были сделаны из особого материала, который легко отмывался от любых загрязнений. Здесь гости могли спокойно заниматься сексом и употреблять запрещенные вещества. Несколько аналогичных залов меньшего размера были оборудованы в подвале клуба. "Содом и Гоморра по сравнению с оргиями в Studio 54 были детским садом", - сказал американский диджей и резидент клуба Никки Сиано (Nicky Siano).



Американская певица Грэйс Джонс (Grace Jones) в своих мемуарах I’ll Never Write My Memoirs ("Я никогда не буду писать мемуары") подробно описала, как именно выглядели помещения для секса в Studio 54.



Эти легендарные комнаты были грязными, неприглядными, небрежно украшенными декорациями с прошедших вечеринок. Здесь сбывались самые дикие фантазии и желания. Стоны и крики слышались буквально отовсюду. Можно было только догадываться, что там происходит. Это было место, где люди употребляли и предавались самым грязным утехам, независимо от пола и возраста



Грэйс Джонс

американская певица



"Я оставил свою печень в Studio 54. И, к счастью, выжил"



Одним из постоянных гостей клуба стал бывший президент США Дональд Трамп - он был в числе первых посетителей во время торжественного открытия Studio 54. В тот вечер Трамп ужинал со светской львицей Никки Хаскелл (Nikki Haskell). "Мы сидели в ресторане, и я предложила Дональду посетить новый клуб под названием Studio 54. Он согласился, и мы отправились на Манхэттен. Когда мы подъехали к зданию, там не было ни души. Примерно через полчаса у входа стояли около 60 человек. После 11 часов вечера тысячи людей заполонили помещение", - рассказывала Хаскелл.



Движение на 54-й улице было остановлено из-за нескончаемого потока людей. Среди них можно было заметить Фрэнка Синатру, Шер, Брук Шилдс, Уоррена Битти и так далее. На входе в клуб мы сразу же оказались в эпицентре оргии. Все присутствующие там мужчины почти одновременно достали члены, а женщины ходили с голой грудью. Все занимались сексом со всеми



Никки Хаскелл

из книги Энтони Хейден-Геста The Last Party ("Последняя вечеринка")



Однако Трампа, по ее словам, не интересовали развлечения подобного рода. Он быстро понял, что клуб стал пристанищем для самых богатых и успешных представителей высшего общества. Трампа в те времена почти никто не знал, и он начал регулярно посещать вечеринки ради того, чтобы вращаться среди знаменитостей, заводить полезные знакомства и заключать деловые сделки.



Легендарной гостьей Studio 54, вошедшей в историю клуба как главная звезда танцпола, стала пожилая женщина Салли Липпман (Sally Lippman) по прозвищу Диско Салли (Disco Sally). В то время ей было 77 лет. По словам очевидцев, на своей первой вечеринке Липпман успешно прошла фейсконтроль, добралась до танцпола и танцевала там диско до самого утра. В ту же ночь на нее обратил внимание Стив Рубелл. "Я очень рад, что вы появились. Приходите в любое время, когда вам захочется. Вас всегда пустят", - сказал ей основатель клуба. Оказалось, что незадолго до открытия Studio 54 она овдовела. Женщина решила не замыкаться в себе и начать делать то, что раньше ей запрещал супруг. "Я не танцевала 50 лет, потому что моему мужу это не нравилось", - призналась она.



На каждую вечеринку Стив Рубелл и Ян Шрагер тратили от 2,5 до 100 тысяч долларов (от 2,5 до 100 тысяч рублей по курсу 1977 года). Предприниматели стали одними из богатейших людей Нью-Йорка - они говорили, что больше них зарабатывает только мафия.



14 декабря 1978 года в Studio 54 вломились 30 агентов американской налоговой службы. Они обнаружили в клубе большое количество кокаина и пачки незадекларированных купюр. Рубелла и Шрагера обвинили в сокрытии 2,5 миллиона долларов (2,5 миллиона рублей по курсу 1978 года). Их приговорили к 3,5 года лишения свободы, однако в заключении они провели только по 13 месяцев. В 1981 году, после освобождения основателей, клуб Studio 54 вновь открылся, но уже не имел прежнего успеха и вскоре был закрыт окончательно.



"Studio 54 была больше чем дискотекой - социологическим феноменом, историческим событием, которое подкинуло материала десяткам книг, статей, телешоу, документальным и художественным фильмам спустя 40 лет после своего открытия. В Нью-Йорке конца 70-х ничего другого и представить было нельзя. Попасть в него тоже было из области фантастики. Те, кому это удавалось, становились настоящими звездами, как рокеры, актеры, модели, политики и спортсмены. В роли управляющего редактора Interview у Энди Уорхола я бывал там почти каждую ночь. То есть настолько часто, что Vogue процитировал меня: "Живу в Studio 54". Под конец трех диких, беспечных, божественно безумных лет цитата несколько изменилась: "Тони Беннетт оставил свое сердце в Сан-Франциско. А я оставил свою печень в Studio 54. И, к счастью, выжил"", - написал управляющий редактор журнала Interview и завсегдатай клуба Боб Колачелло (Bob Colacello) в предисловии к книге Яна Шрагера "Studio 54".



Таисия Косинцева Источник - Lenta.ru

