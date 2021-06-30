"Либо сменить партию, либо слиться с Россией": что молодые китайцы говорят о Компартии

00:13 02.07.2021 Компартии Китая исполнилось 100 лет



Лидия Мисник, Владимир Кулагин



Коммунистическая партия Китая (КПК) празднует 100-летний юбилей. Монополизировавшая власть политическая сила гордится своей историей и отчитывается о все новых успехах некогда нищей страны под своим руководством. При этом в ряде западных стран, особенно в США, КПК все чаще приписывают различные преступления. "Газета.Ru" решила узнать у молодых китайцев, как их поколение относится к местной Компартии.



По просьбе участников беседы их имена изменены.



Лю Цзин, 27 лет

Мне особая роль КПК стала понятна еще из учебников современной истории и политики Китая, которые я читал со средней школы и в университете.



Коммунистическая партия Китая (КПК) была создана в 1921 году на нелегальном съезде в Шанхае в составе 13 человек. С момента своего основания она пользовалась активной поддержкой Советского Союза и даже VI съезд партии в 1928 году было решено проводить под Москвой.



Китайские коммунисты смогли прийти к власти лишь в 1949 году, одержав победу в Гражданской войне против националистической партии Гоминьдан. Тогда ее лидеры бежали на Тайвань, а в Пекине 1 октября 1949 года было провозглашено создание Китайской Народной Республики под руководством Мао Цзэдуна.



На 2021 год КПК насчитывает 92 миллиона членов, уступая по численности только индийской "Бхаратия джаната парти".



Китайской молодежи можно вступать в партию со средней школы, однако, в отличие от организации "Юные пионеры Китая", это не так просто. Насколько я помню, только 2-3 ученика в классе могут заслужить право на вступление в партию, а у нас в среднем в одном классе около 50 учеников. Лично я никогда не думала о вступлении в партию, потому что мне никогда не было интересно работать внутри системы, а именно в государственных ведомствах, предприятиях, университетах и т. д.



Не только члены КПК, но и все студенты и простые люди в Китае знают идеологию партии. Мы окружены теплотой ее лозунгов, которые повсюду - в баннерной рекламе, по телевизору, в телефонах и на остальных медиаплощадках.



Большинство простых китайцев привыкли к однопартийной системе и просто никогда не задумываются, может ли в принципе быть иначе.



Но такие, как я, - хорошо образованные, которые учились и жили за границей, - знают, что в других странах существует иные политические модели. Конечно, мы сравниваем то, что есть у нас, с другими системами. Мое образование и опыт, понимание политики в других странах помогают мне судить об эффективности однопартийной системы в целом и КПК в частности. Эта система, конечно, не идеальна, и нуждается в постоянном развитии по спирали, но я верю в будущее Китая и китайского народа.



Преимущества однопартийной системы заключаются в более высокой эффективности и политической стабильности. А недостатков нет.



Чтобы говорить о том, движемся ли мы в правильном направлении как страна, нужно сначала определить это самое "правильное направление".



Мне кажется, если у людей хороший уровень жизни или хотя бы есть возможность добиться лучшей жизни, это и есть правильное направление.



Как я уже говорила, я верю в будущее Китая, и дело не в том, какая у нас политическая система. Я верю в китайский народ, потому что мы упорно работаем над нашим личным благополучием, а миллиард преуспевающих граждан гарантирует процветание страны.



Ли Чжун, 21 год

Безусловно, я очень недоволен Китаем и политикой Коммунистической партии. То, что делает Коммунистическая партия, - то же самое, что было у вас в советский период.



Мне не нравится все, что делает КПК. В Китае сегодня нет ни свободы, ни демократии, ни соблюдения прав человека.



Как минимум один из недостатков Китая, который я могу назвать сразу, - это отсутствие права собственности. У нас жилье можно купить только на 70 лет с момента постройки дома. А жилье очень дорогое - миллионы юаней (десятки миллионов рублей). В покупке нет никакого смысла - это равнозначно тому, чтобы 70 лет выплачивать аренду. При этом я не смогу передать дом в наследство детям. И это только один из недостатков. На самом деле я недоволен всем.



Чтобы жизнь в Китае стала лучше, нужно либо сменить в стране правящую партию, либо слиться с Россией (Ли несколько раз был в России и хочет переехать в нее. - "Газета.Ru"). Было бы хорошо, если бы Китай стал федеральным округом России. Мне кажется, у нас похожие национальные особенности, так что, я думаю, это вполне реалистично.



В Китае ничего не изменилось, когда пришел Си Цзиньпин. Все так же, как и раньше. Как при обычной диктатуре.



Если честно, я не интересуюсь китайской политикой и в партию бы, конечно, не вступил. Россия мне нравится больше.



Но я не могу этого сказать о своих друзьях, о своем окружении. Кажется, они действительно любят Китай, но это совсем не про меня.



Ван Мэй, 23 года

Если честно, все китайцы говорят, что Коммунистическая партия великая. Она все делает для людей, для того, чтобы их жизнь была лучше, чтобы они были счастливы. Хотя я понимаю, что любая партия несовершенна и не каждый может быть доволен ее деятельностью. Но многие люди поддерживают КПК и вступают в нее.



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Я часто слышу новости из других стран, например, из США, о том, что в Китае все очень плохо, что Компартия - плохая и все в таком духе. Они часто тиражируют фейковые новости, пишут лживые истории о жизни в Китае. Многие из этих новостей - это ложь, они просто пытаются представить нашу страну хуже, чем она есть на самом деле. По сути, они просто перевирают факты.



Хотя я понимаю, что наша страна показывает только хорошие новости, но это нормально. Думаю, любая страна так делает. Нужно просто всегда смотреть на ситуацию со всех сторон.



Я горжусь своей страной и партией, потому что она делает очень многое, например, в сфере образования. Партия проводит правильную политику в том числе в отношении COVID-19. Думаю, власть в нашей стране прекрасно с справляется с коронавирусом, они создали хорошие условия для преодоления пандемии. Мне кажется, это очень хорошо отражает реальные возможности китайских властей.



Все китайцы любят Китай. Мы очень гордимся нашей страной и ее более чем 5000-летней историей.



Может быть, через несколько лет я бы хотела вступить в партию. В Китае многие госслужащие и люди, занимающие высокие посты, состоят в партии. Но я бы хотела вступить в партию не для того, чтобы занять какой-либо пост во властных структурах. Главный принцип партии - помогать людям, направлять их, делать их счастливее. И это именно то, что я хотела бы делать.



Мне нравится Компартия, но все, что я говорю о ней, это не из-за моего личного отношения к ней. Все так и есть на самом деле. Хотя, безусловно, я понимаю, что ни одна партия не может быть идеальной.



У однопартийности и многопартийности есть как плюсы, так и минусы. Преимущество многопартийности в том, что есть возможность услышать несколько разных точек зрения. У однопартийности преимущество в том, что решения принимаются намного быстрее. Важность этого показала пандемия, когда необходимые действия предпринимались очень оперативно. Я думаю, все зависит от страны - где-то удобна одна система, где-то другая. Если говорить о Китае, думаю, тут однопартийная система работает хорошо.



Майкл, 31 год (проживает в САР Гонконг)



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Гонконг сейчас в очень плохом положении. Честно говоря, гонконгцам наплевать на годовщину КПК.



Мы чувствуем, что эта партия разрушает Гонконг, мы все их ненавидим.



После принятия закона "О национальной безопасности для Гонконга" мы в принципе ничего не можем говорить. Закон, который навязали коммунисты, нарушил обещанную при передаче от Британии высокую автономию! О чем можно говорить, если вот даже единственная демократическая газета города Apple Daily в июне была вынуждена закрыться.



Но кто знает, какой приговор вынесет коммунистам история. Вам ли это не знать! Источник - Газета.Ru

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